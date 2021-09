Accueil » Actu Recyclage de câbles : quel dénudeur choisir ? Actu Recyclage de câbles : quel dénudeur choisir ?

L’heure est au recyclage et à la récupération. Que ce soit sous terre ou à l’intérieur des murs, vous avez des kilomètres de câbles électriques de diverses natures qui peuvent être récupérés. Des tonnes de cuivre et d’aluminium recyclables s’y trouvent, vous pouvez les récupérer à l’aide d’un dénudeur de câbles.

Deux grandes catégories de dénudeur de câbles

Parmi les outils indispensables de l’électricien, vous avez les dénudeurs de câbles. Il s’agit souvent de pinces portatives à utiliser avec une seule main. Vous verrez sur le marché que dénudeur de câbles rime souvent avec jokari. Il s’agit d’un dénude-câble très facile à utiliser. Son utilité se limite cependant à une utilisation dans le cadre des installations électriques et les raccordements basiques.

Mis à part les dénudeurs de câbles des électriciens, il existe un dénudeur de câbles d’un autre type. Ces dénudeurs sont conçus pour la récupération et le recyclage de câbles électriques usés. Le but est de récupérer l’âme des câbles en enlevant la ou les couches de gaines la protégeant. C’est une opération qui peut se faire avec les dénudeurs classiques, mais pour dénuder des kilomètres de câbles, ces outils ne sont tout simplement pas à la hauteur.

Critères de choix d’un dénudeur de câble pour le recyclage

D’une manière générale, c’est surtout le cuivre qui est utilisé pour fabriquer les câbles électriques. Les fils de cuivre sont principalement protégés par une gaine en PVC, mais d’autres matériaux comme le polyéthylène ou encore le caoutchouc. Notez qu’il peut exister plusieurs formes de câbles électriques selon le type et la forme de leur gaine. Voilà pourquoi il faut prendre en considération certains critères avant d’opter pour un dénudeur de câbles.

Le type de fils et câbles traités par la machine

Il existe plusieurs catégories de dénudeurs de câbles conçus pour la récupération. Ils sont conçus pour dénuder un certain nombre de types de fil ou de câble uniquement. Un dénudeur de câble simple n’est par exemple pas à utiliser pour dénuder des câbles armés nécessitant une machine plus puissante.

La vitesse de traitement du dénudeur de câble

Un dénudeur de câbles est une machine qui fonctionne en semi-automatique. Néanmoins, le dénudeur de câbles dénude et coupe les fils et les câbles à une vitesse limitée. D’une manière générale, cette vitesse se situe entre 10 à 15 mètres de câble par minute. Cependant, les machines les plus performantes peuvent avoir une vitesse de 50 mètres de câble par minute.

Versatilité du dénudeur de câble

Les fils et les câbles peuvent avoir divers diamètres et diverses formes. Selon les besoins de votre entreprise de recyclage, vous pouvez choisir un dénudeur de câble spécifique. Il est à noter que ces machines sont tout à fait réglables, mais les diamètres qu’elles peuvent traiter sont tout de même limités. Notez qu’un dénudeur de câble n’est pas forcément une machine pesant plus de 1750 kg. Selon vos besoins, vous pouvez tourner vers les dénudeurs de table.