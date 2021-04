Accueil » Habitat Quelle piscine hors sol choisir pour la garder longtemps ? Habitat Quelle piscine hors sol choisir pour la garder longtemps ?

De plus en plus de personnes font le choix d’une piscine hors sol en raison des nombreux avantages qu’elle offre. Elle est en effet plus économique qu’une piscine enterrée ou semi-enterrée. De plus, vous n’aurez pas à demander une autorisation officielle avant d’en installer une chez vous. Mais quelle piscine hors-sol choisir pour la garder le plus longtemps possible ?

Quel type de piscine hors sol choisir ?

Les marques telles qu’Intex, Ubbink, Waterclip, Gré et Desjoyaux mettent sur le marché différents types de piscines hors-sol. Pour avoir une piscine hors-sol que vous pourrez utiliser durant plusieurs années, faites attention au type de structure. Il existe des piscines hors-sol :

autoportées ou autoportantes,

gonflables,

tubulaires.

La piscine hors-sol autoportée se monte et se démonte facilement. Pouvant être transportée dans le coffre d’une voiture, elle est prête à l’usage lorsque vous avez gonflé le boudin d’air et que vous l’avez rempli d’eau. Pour ce qui est de la piscine hors-sol gonflable, elle est très facile à installer. Il suffit de la poser sur le sol, de la gonfler à l’aide d’un gonfleur électrique et de la remplir d’eau.

En revanche, la piscine tubulaire s’installe grâce à l’insertion de tubes en acier dans le liner. Elle est plus résistante que les piscines autoportées et gonflables. Enfin, la piscine rigide est conçue en bois, en résine, en aluminium, en béton ou en acier et est plus résistante que les autres types de piscines. Quel que soit le type d’équipement vers lequel vous vous tournerez, les piscines hors sol se déclinent en différentes formes, ce qui offre un large éventail de possibilités à l’acheteur.

Les matériaux de conception d’une piscine hors sol

La durabilité d’une piscine hors sol dépend en grande partie des matériaux utilisés pour sa fabrication. Pour disposer d’une piscine qui résiste au temps, intéressez-vous au matériau du revêtement intérieur appelé liner. De façon générale, les piscines hors sol ont un liner en polychlorure de vinyle (PVC) qui assure l’étanchéité de la structure.

Avant de choisir, assurez-vous que le liner est assez épais. L’idéal est que le revêtement intérieur soit doté de deux couches de PVC renforcées par une maille en polyester. Au cas où vous voudriez acheter une piscine hors sol rigide, vous devez considérer le matériau du revêtement extérieur. Chaleureux, le bois est un matériau de piscine hors sol très esthétique, mais il n’est pas aussi durable que les matières métalliques.

Entretien d’une piscine hors sol

La facilité d’entretien d’une piscine hors-sol est un critère de choix essentiel. Plus la piscine est bien entretenue, plus vous avez des chances de pouvoir l’utiliser pendant longtemps. Généralement, les piscines hors sol sont vendues en kit, avec différents accessoires. Lors de l’achat, vérifiez si le kit comporte un système de filtration à sable ou à cartouche. C’est le cas notamment des piscines autoportées, gonflables et tubulaires, de la marque Intex, entre autres.

Par ailleurs, vous pouvez traiter l’eau de votre piscine hors sol avec du chlore, du brome, du sel de piscine ou de l’oxygène actif. Veillez à n’utiliser qu’un seul désinfectant à la fois. Quoi qu’il en soit, pour limiter la pollution, privilégiez des produits d’entretien sains pour l’environnement.