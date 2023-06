Peut-on cumuler l’assurance auto au kilomètre Matmut avec d’autres garanties

Dans un monde où chaque consommateur cherche à optimiser ses dépenses, les offres d’assurance auto personnalisées deviennent de plus en plus attractives. Parmi ces offres, l’assurance auto au kilomètre de la Matmut se distingue par sa capacité à s’adapter au comportement de conduite de l’assuré. Toutefois, nombreux sont ceux qui se demandent s’il faut trouver un juste équilibre entre économies et sécurité pour les automobilistes.

Matmut : assurance auto au kilomètre

L’assurance auto au kilomètre de la Matmut permet à l’assuré de ne payer que ce qu’il consomme en termes de distance parcourue, sans pour autant sacrifier les garanties essentielles telles que la responsabilité civile, le vol et l’incendie. Mais est-il possible d’y associer d’autres garanties ? La réponse est oui ! En effet, il peut être avantageux pour l’assuré de cumuler plusieurs assurances afin d’être protégé sur tous les fronts. Parmi les autres garanties possibles se trouvent notamment la protection juridique ou encore une assurance bris de glace.

Cela étant dit, vous devez bien vérifier auprès des assureurs si ces cumuls sont autorisés et dans quelle mesure cela reste rentable pour le client. Les avantages du cumul d’assurances sont nombreux : économies substantielles, meilleure couverture générale en cas d’accident… Mais attention aux conditions qui peuvent varier selon chaque compagnie !

Concernant précisément la Matmut, le cumul avec certaines options n’est pas toujours possible car cela engendrerait des coûts supplémentaires importants pour l’entreprise. Il est donc recommandé d’aviser son agent conseil pour savoir quelles combinaisons sont envisageables et surtout rentables par rapport à vos besoins réels.

Rien n’empêche techniquement un assuré chez Matmut Auto Kilomètre 50 (par exemple) de souscrire des garanties complémentaires comme l’assistance zéro kilomètre ou le pack tous risques. Il faut juste veiller à respecter les règles relatives au choix des contrats ainsi qu’à leur admissibilité mutuelle afin que cette stratégie s’avère gagnante.

Quelles autres garanties sont possibles

Pensez à bien noter que la Matmut propose des options supplémentaires qui peuvent être ajoutées à l’assurance auto au kilomètre. Parmi ces options, on peut citer la garantie « tous véhicules » qui couvre les accidents liés aux différents types de véhicules (voiture, moto, scooter…), ainsi que l’option bris de glace pour une couverture complète en cas d’éclatement ou de fissure du pare-brise.

Il existe d’autres garanties facultatives telles que la protection conducteur et les dommages tous accidents qui renforcent considérablement la sécurité du conducteur et celle des passagers. À titre d’exemple, si un assuré choisit aussi l’option « vol », cela signifie qu’en cas de cambriolage ou de tentative de vol du véhicule garanti par cette assurance, il sera indemnisé pour le préjudice subi.

Dans un contexte où il y a une forte concurrence entre les assureurs et où chacun essaie d’avoir sa part dans le marché automobile, l’adhésion à plusieurs assurances auprès des différentes compagnies devient monnaie courante chez les consommateurs soucieux de leur sécurité. Cette stratégie permet souvent aux clients d’avoir une meilleure visibilité sur leurs besoins réels tout en profitant des avantages diversifiés offerts par chaque assureur.

Donc, cumuler une assurance auto au kilomètre avec d’autres garanties possibles est parfaitement possible sous certaines conditions chez Matmut, même si cela nécessite quelques démarches administratives en amont pour être certain d’avoir la meilleure combinaison possible. Il est donc recommandé aux automobilistes qui souhaitent bénéficier des avantages de cette stratégie de consulter un conseiller Matmut pour obtenir tous les renseignements nécessaires et faire le choix adéquat en fonction de leurs besoins réels.

Cumuler les assurances : quels avantages

Les avantages de la cumulation d’assurances sont multiples. En premier lieu, cela permet un élargissement de la couverture offerte par les différents assureurs. Cette stratégie vous permettra ainsi d’être mieux couvert en cas de sinistres divers (vol, incendie, bris des glaces) et d’avoir une protection plus complète pour votre véhicule.

La combinaison des différentes garanties offre aussi plus de flexibilité aux conducteurs soucieux de leur sécurité routière ou ayant besoin d’un certain nombre de services additionnels tels que l’assistance juridique ou encore le prêt de voiture lorsqu’ils ont été victimes d’un vol, par exemple.

Cumuler plusieurs assurances est une stratégie intéressante pour tout automobiliste souhaitant bénéficier d’une protection optimale à un coût optimal. Vous devez bien étudier les différentes offres des assureurs et ne pas hésiter à négocier afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix possible.

La Matmut propose donc la possibilité de cumuler son assurance auto au kilomètre avec d’autres garanties complémentaires qui permettent aux conducteurs d’être mieux protégés en cas de sinistre.

Conditions pour cumuler assurance auto Matmut

Il faut savoir que pour pouvoir cumuler l’assurance auto au kilomètre Matmut avec d’autres garanties, certaines conditions doivent être respectées. Les autres assurances souscrites doivent être chez le même assureur, en l’occurrence la Matmut.

Votre contrat doit prévoir la possibilité de cumuler différentes garanties et vous devez vérifier que cela n’affectera pas votre prime annuelle ou mensuelle ainsi que vos éventuels bonus-malus.

Il existe aussi des limitations dans cette stratégie de cumul : vous ne pouvez, par exemple, pas souscrire plusieurs fois la même assurance auto au kilomètre auprès du même assureur afin d’augmenter le nombre total de kilomètres parcourus. Vous ne pouvez non plus dépasser un certain nombre maximal de garanties cumulées selon les termes fixés par l’assureur.

Certains types d’options peuvent se révéler superflus s’ils sont déjà inclus dans une autre assurance : il faut envisager des économies significatives.

Gardez à l’esprit qu’en cas de sinistre impliquant plusieurs contrats souscrits auprès d’un seul et unique assureur, celui-ci a vocation à appliquer toutes les clauses contenues dans ces contrats. En cas de contradictions entre ces différents documents contractuels ou clauses ambiguës, votre situation peut rapidement s’avérer complexe…