Accueil » Actu Pourquoi les célébrités adorent les produits à base de CBD ? Actu Pourquoi les célébrités adorent les produits à base de CBD ?

Ce n’est plus un secret : les célébrités parlent de produits à base de CBD depuis maintenant quelques années. Si tout a débuté avec le monde du sport et des stars internationales comme Megan Rapinoe ou James LeBron, d’autres personnalités vantent désormais les bienfaits du CBD. Découvrez pourquoi les célébrités de la télévision, du cinéma, du sport ou de la musique ne jurent que par ces produits.

Le CBD, un allié pour le corps et l’esprit

Le CBD (cannabidiol) est l’un des cannabinoïdes présents dans la plante de cannabis, qui est présenté comme ayant de nombreuses vertus, y compris anti-inflammatoires, anti-nausées ou encore antiseptiques. Grâce à son origine 100% naturelle, le CBD est une molécule de plus en plus intégrée dans des produits du quotidien, que ce soit dans le secteur de la beauté, de la santé ou de l’alimentation. Les célébrités sont les premières à avoir vanté les mérites de ces produits, en indiquant qu’ils étaient un allié pour le corps et l’esprit.

En effet, le CBD fait l’objet d’études scientifiques sérieuses qui ne démontrent aucun effet secondaire de la molécule sur l’organisme, mais bien que des effets positifs, contrairement à un autre cannabinoïde du cannabis, le THC, responsable lui, de l’effet planant chez son consommateur. Cependant, entre le vrai et le faux, certaines réponses sont apportées par ces célébrités grâce à leurs tests en direct, ou leurs retours d’expérience sur certains produits.

Les produits à base de CBD et leurs bienfaits

Le CBD peut se retrouver aujourd’hui dans de nombreuses gammes de produits, allant des cosmétiques aux produits d’entretien, en passant par des produits alimentaires ou des boissons. Plusieurs produits de marques comme Cibdol offrent des gammes bien-être, santé et beauté, à choisir en fonction des besoins. Le produit à base de CBD le plus populaire reste l’huile de CBD, qui le mode le plus pur du CBD après son extraction de la plante de cannabis. Cette huile peut s’utiliser en usage externe, pour apaiser une douleur musculaire et localisée (grâce à un massage), ou bien en usage interne, pour soulager des maux d’estomac (en buvant un thé avec deux gouttes d’huile par exemple). Les dosages sont à adapter en fonction des besoins et doivent être précis.

D’autres produits phares à base de CBD sont mis en avant par les célébrités. Il s’agit par exemple des boissons CBD pour les sportifs, qui allient boost d’énergie et de concentration grâce à ses vertus anti-inflammatoires et antibactériennes, de l’huile alimentaire pour accompagner vos salades qui équilibrent l’organisme grâce à ses vertus anxiolytiques, ou encore, de shampooing à base de CBD pour un soin naturel et embellissant grâce à ses vertus régénérantes.

Les célébrités intègrent le CBD dans leur routine

Aujourd’hui, des dizaines de célébrités issues du monde du cinéma, du sport ou encore de la musique mettent en avant les bienfaits du CBD dans leur routine. Ces personnalités sont en effet sujettes à des rythmes de vie très intenses, mêlant stress de l’emploi du temps, nécessité de performances et de résultats et entourage médiatique. Il n’est pas étonnant que les vertus calmantes et équilibrantes du CBD soient pour elles une échappatoire idéale.

Le CBD est d’ailleurs tellement tendance, que beaucoup de célébrités se laissent tenter par ce business florissant. Avec les opportunités d’avenir comme la création de eliquides CBD pour les cigarettes électroniques, l’usage du CBD dans le cadre du cannabo-tourisme, les options sont nombreuses pour mettre le bien-être au cœur de la consommation.