Accueil » Actu Décorer un espace de coworking Actu Décorer un espace de coworking

Depuis la révolution d’internet, l’espace de coworking est quasiment devenu un lieu de vie pour les freelances. Saviez-vous que l’ambiance et le design intérieur d’un centre de travail influençaient directement sur la productivité ? Les femmes sont les plus sensibles à l’aspect de leur lieu de travail et favorisent un espace avec de belles couleurs. Trouvez ici nos astuces pour apporter plus de vie à votre centre de coworking.

Des couleurs et des textures pétillantes pour votre espace de coworking

Pour apporter une touche féminine à votre espace de coworking, il est avant tout nécessaire d’opter pour une palette de couleurs percutantes. N’hésitez pas à laisser parler votre créativité, osez des teintes audacieuses dans un ton flashy et dynamique.

A lire également : Se remettre d’un divorce : comment faire ?

Vous pouvez même vous essayer au pop art, une technique qui inspire de nombreuses artistes modernes comme Nathalie Latil. Visitez son site nathalielatil.com pour apprécier ses tableaux et la beauté de ses œuvres. Ce style est assez provocateur, il mélange plusieurs couleurs vives pour égayer une pièce. C’est l’occasion de créer une décoration originale et tendance.

En optant pour une décoration pleine de vie, vous apportez une touche de dynamisme à l’espace de coworking. L’énergie se transmet aux personnes qui viennent y travailler. La décoration a un réel impact sur l’état d’esprit des personnes. Les couleurs ont toutes une influence sur la psychologie. Le jaune stimule la créativité et rend joyeux. L’orange est énergisant tandis que le bleu est plutôt apaisant. Jouez avec les toiles de pop art pour créer des zones d’énergies différentes.

A voir aussi : La conformité en matière électrique de l’église et des écoles à Andres prévue pour bientôt

Des meubles et accessoires design

La décoration d’un espace de coworking ne se limite uniquement pas aux murs du bâtiment. Si vous voulez que toute votre énergie créative se perçoive dans votre espace de travail, prêtez une attention particulière au mobilier.

Pour qu’ils soient assortis avec la teinture vive des murs, il est important d’opter pour des meubles bien colorés. Nous recommandons particulièrement des chaises au design rétrofuturiste, semblables à celles des années 60.

Pour la salle de détente, optez pour un canapé vintage et des tables minimalistes assorties afin de passer des pauses café dans une ambiance conviviale. Rajoutez des objets décoratifs de forme géométrique comme des bougeoirs ou des vases pour parfaire le tout.

Un sol chic et coloré pour plus de peps dans votre espace de coworking

Peu importe la décoration que vous apportez à votre espace de coworking, elle prendra un tout autre sens si vous choisissez un sol hors du commun. Vous avez le choix entre poser un tapis avec des motifs colorés ou utiliser un revêtement pour embellir chaque pièce. Si votre local est doté de carrelages, il existe des peintures spéciales destinées à apporter une touche d’originalité. Laissez libre cours à votre imagination pour booster votre design intérieur et permettre à vos collaborateurs de ressentir cette joie de vivre.

En bref, faites appel à l’artiste qui sommeille en vous pour apporter plus de gaieté dans votre espace de coworking. Une chose est sûre, vos coworkers apprécieront le côté authentique de leur lieu de travail et votre goût pour l’art. Si toutefois vous manquez d’inspiration, vous pouvez toujours faire appel à un designer professionnel.