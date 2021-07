Accueil » Actu Comment organiser un shower de bébé ? Actu Comment organiser un shower de bébé ?

Tout le monde peut organiser un shower de bébé. Il suffit d’en connaitre les principales étapes et d’être un peu astucieux. Avec ce guide pour planifier un baby shower, vous êtes assuré d’organiser une célébration amusante et festive !

Consultez l’invité d’honneur, la femme enceinte, pour choisir une date et une heure pour sa fête. La plupart des baby showers ont lieu lorsque la future maman est enceinte d’environ sept mois. Durant cette période, elle a suffisamment de temps pour organiser les cadeaux après le shower et décider de ce qu’elle devra encore acheter avant l’arrivée du bébé.

A lire également : Les équipements indispensables dans une cuisine professionnelle

Établissez la liste des invités et le budget

Il est important que la future maman vous donne la liste complète des invités. À cet effet, vous devrez également vous assurer qu’elle vous donne aussi des e-mails ou des adresses. Une fois, cela fait, vous pourrez établir votre budget. Le budget ainsi que la liste des invités guideront votre choix d’un lieu précis et du service de restauration. Si vous avez par exemple, 500 $ pour 10 personnes, vous pouvez probablement faire des folies en ce qui concerne le lieu et la nourriture. Si vous avez 500 $ et 50 personnes, vous devrez peut-être revoir votre budget.

Choisissez un lieu

Tenez compte de la période de l’année, du nombre d’invités et du budget. Organiser un shower de bébé dans votre jardin ou votre salon est intéressant et vous n’aurez pas à payer de frais pour réserver l’espace. Si la liste des invités est longue ou si vous avez un budget plus important, envisagez un hôtel ou un restaurant à proximité. L’installation, la restauration et le nettoyage seront gérés par leur personnel et vous n’aurez qu’à vous asseoir pour profiter de l’événement.

A voir aussi : Quel est le rôle de la dame de compagnie dans un mariage ?

Les parcs peuvent être une bonne option si vous organisez un shower en été ou en automne. Demandez simplement au service des parcs local si vous avez besoin d’un permis et assurez-vous d’avoir un plan de secours en cas de pluie.

Envoyez les invitations

Les invités devraient recevoir leurs invitations six semaines environ avant le shower du bébé. De cette façon, ils auront tout le temps de réserver la date, de confirmer leur présence, d’acheter des cadeaux… Pour un shower décontracté, une invitation par e-mail convient parfaitement. Si vous organisez un shower plus formel, optez pour une invitation papier.

Planifiez le menu et le décor

Lorsque vous planifiez un baby shower, effectuez toutes les courses nécessaires presque trois semaines avant. Achetez les décorations qui ne sont pas périssables et fabriquez ou achetez des marques-places. Finaliser le menu pour qu’il corresponde aux goûts de l’invité d’honneur. Si elle a envie d’aliments réconfortants, essayez des mini curseurs, du mini poulet frit, de petits bols de salade de pommes de terre et des mini cupcakes.

Les futures mamans qui aiment la cuisine mexicaine pourraient aimer les tacos, le guacamole, la salsa et les margaritas sans alcool. Envisagez de servir des portions miniatures pour permettre aux invités de gérer plus facilement la nourriture et de participer à l’événement.