Que visiter à Rome en 3 jours ?

Rome est une ville mythique qui fait rêver par la beauté de ses monuments et de sa culture. Les amoureux d’art et d’histoire seront les plus heureux à visiter une ville comme Rome. Vous avez la chance de pouvoir visiter Rome mais vous n’avez que 3 jours pour découvrir ses plus beaux lieux ? Pas de problème, cet article est là pour vous guider !

Guide de visite à Rome : journée 1

Lors de votre première journée passée à Rome, nous vous recommandons de découvrir sur votre chemin le monument Emmanuel II. Ce monument imposant surplombe la ville et se trouve proche du Capitole. C’est dans ce quartier que nous proposons de passer la première journée. Par ailleurs, nous conseillons d’investir dans un pass qui pourra vous épargner de nombreuses heures de file d’attente. Votre séjour de 3 jours passera rapidement, économiser du temps vous permettra de visiter d’avantages de lieux à Rome.

Une fois que vous avez vu le monument Emmanuel II, vous pouvez vous diriger vers le Colisée. Cette construction historique incontournable est impressionnante. Elle est un témoin de l’Histoire italienne plantée en pleine ville. C’est au Colisée qu’avaient lieux les fameux jeux de Rome. Ce n’est pas moins de 55000 spectateurs qui pouvaient être accueillis au sein de l’enceinte. Si la vue de l’extérieur est impressionnante, la découverte de l’architecture à l’intérieur est intéressante et à voir. Le temps a passé et emporté avec lui une partie des murs mais il reste de nombreuses choses remarquables à observer. On peut toujours voir dans le Colisée les gradins et les coulisses qui servaient aux gladiateurs mais également à enfermer les condamnés et les animaux.

Ensuite, vous pouvez vous rendre au forum Romain qui se trouve à proximité. L’endroit est aussi impressionnant et beau. Les ruines sont nombreuses et vous pouvez déambuler à travers le site. Les bâtiments étaient particulièrement nombreux puisque ce forum constituait le centre politique de la ville.

Pour terminer cette journée, rendez-vous à la Basilique Saint-Jean de Latran. C’est l’occasion idéale de pouvoir se poser un peu et se rafraîchir sur une terrasse.

Guide de visite à Rome : journée 2

Si vous voyagez à Rome, vous devez à tout prix découvrir le Vatican. Plus petit pays du monde, le Vatican attire des millions de curieux chaque année. N’hésitez pas à y aller dès les premières heures de la matinée pour éviter la foule. Siège centrale de l’Eglise Catholique, le Vatican est un lieu unique à visiter même si vous n’êtes pas croyant. Les musées, la Basilique et la chapelle Sixtine s’y trouvant valent vraiment le détour et renferment certaines des plus belles oeuvres d’art du monde (la fresque de Michel-Ange). D’ailleurs, n’hésitez pas à profiter des visites guidées au Vatican pour connaitre tout ce qu’il faut savoir.

Proche du Vatican se trouve le quartier Trastevere dans lequel vous pouvez vous balader. Le charme des ruelles, la Fontaine Dell’Acqua Paola et la Basilique Sainte-Marie sont autant de trésors à découvrir à Rome.

Pour finir cette deuxième journée, le Château Saint-Ange vous attend. Son architecture en cercle est étonnante. Les nombreuses statues vous observant le long du pont donnant accès au château, vous plongeront dans le coeur de ce qu’est l’Italie.

Guide de visite à Rome : journée 3

Pour votre dernière journée à Rome, destination la Fontaine de Trevi. Il s’agit de la fameuse fontaine où l’on peut faire un voeu. Ses sculptures surplombant l’eau ont fière allure et il est difficile de ne pas apprécier le spectacle même si ce n’est qu’une fontaine.

En passant offrez-vous une glace sur Il Gelato Di San Crispino avant de vous diriger vers le Panthéon. C’est un monument parfait pour terminer votre séjour. Moins fréquenté et gratuit, vous y verrez une magnifique coupole s’ouvrant sur le ciel. Dédiée à l’époque Romaine aux divinités, elle a été convertie plus tard par l’Eglise.