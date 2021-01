Accueil » Actu Comment retenir les voyelles ? (a, e, i, o, u, y) Actu Comment retenir les voyelles ? (a, e, i, o, u, y)

Les voyelles, en opposition aux consonnes, sont les lettres de l’alphabet qui permettent de donner un son à une syllabe. Dans toutes les langues, l’alphabet n’est pas simple à apprendre, et notamment lorsqu’il s’agit de faire l’éducation des enfants. En français, les voyelles sont au nombre de 6, dont une voyelle qui peut s’apparenter à une semi-voyelle. Voici comment retenir les voyelles a, e, i, o u et y, dans le bon ordre et sans en oublier.

Alphabet français / latin : apprendre ses voyelles

L’alphabet contient en tout et pour tout 26 lettres, dont 20 consonnes et 6 voyelles, qui sont le a, le e, le i, le o, le u et le y. Les voyelles et les consonnes ne sont pas des lettres similaires. Elles sont différenciées par la manière dont l’air passe dans la gorge au moment de les prononcer.

Lorsque l’on prononce une consonne, l’air ne passe pas : il est arrêté, ce qui produit un son fermé, avec les lèvres ou la langue. La voyelle, quant à elle, se prononce sur un son ouvert, qui ne s’arrête que lorsque la personne qui le prononce n’a plus d’air dans ses poumons. Les lèvres ne se touchent jamais lorsque l’on prononce une voyelle.

Quand il s’agit d’apprendre l’alphabet et plus particulièrement les voyelles, il est intéressant d’apprendre chaque voyelle l’une après l’autre, en respectant l’ordre d’apparition dans l’alphabet. Il est possible de mémoriser des mots afin de ne pas se tromper dans cet ordre et ne pas oublier de voyelle au passage.

Apprendre les lettres de l’alphabet et plus particulièrement les voyelles, peut se faire en retenant des mots spécifiques qui feront penser à ces lettres.

L’apprentissage des mots et des lettres se fait par la mémoire, que ce soit par une mémoire auditive, une mémoire visuelle ou même par le toucher et la manipulation d’objets. La méthode simple pour retenir les voyelles est celle de retenir un mot qui contient toutes les lettres concernées. Le mot le plus simple à retenir et qui contient chaque voyelle est le mot “noyautiez“. Décortiquez-le et retrouvez les 6 voyelles à l’intérieur !

Pour apprendre les voyelles, vous pouvez aussi prendre le mot “oiseau“, qui est à lui seul constitué d’une seule consonne et de toutes les voyelles de l’alphabet à l’exception du y.

Apprendre les voyelles : la mémoire visuelle

Pour vos enfants et pour faciliter l’apprentissage des lettres, pensez aussi à écrire ces lettres sur un tableau ou d’afficher ces lettres dans un lieu de passage. En effet, il est plus simple d’apprendre des lettres lorsque l’œil les voit régulièrement.

Par ailleurs, que ce soit avec des lettres aimantées ou en carton, le simple fait de pouvoir jouer avec les lettres permet de mieux les retenir et les apprendre en s’amusant.

En ayant la possibilité de jouer avec l’éducation, l’apprentissage devient agréable pour les enfants. Pour les adultes aussi, il est important de pouvoir travailler avec la mémoire visuelle ou auditive, notamment en alphabétisation auprès des étrangers.