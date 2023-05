Montre automatique qui ne fonctionne plus : comment la remonter

Les montres automatiques sont très appréciées pour leur ingéniosité et leur élégance. Toutefois, il peut arriver qu’elles ne fonctionnent plus. Pour remédier à cette situation, pensez à bien comprendre leur fonctionnement. Une montre automatique fonctionne grâce à l’énergie produite par les mouvements du poignet. Si elle ne fonctionne plus, cela peut être dû à une pile déchargée ou à une usure des composants. Pour la remonter, il suffit de la secouer doucement pendant quelques minutes ou de la remonter manuellement en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour entretenir sa montre automatique, il est recommandé de la nettoyer régulièrement et de la ranger dans un endroit sec.

Les secrets d’une montre automatique dévoilés

Comprendre le fonctionnement d’une montre automatique est essentiel pour savoir comment la remonter. Effectivement, ce type de montre utilise un mécanisme complexe qui transforme l’énergie cinétique en énergie électrique via un rotor. Ce dernier est une pièce mobile située dans le mouvement de la montre, qui tourne grâce aux mouvements du poignet et permet ainsi de charger le ressort moteur.

Lorsque vous portez votre montre automatique régulièrement, elle devrait se recharger toute seule sans aucun problème. Si vous ne la portez pas tous les jours ou que vous ne bougez pas suffisamment avec votre bras lorsque vous la portez, il peut arriver qu’elle s’arrête.

Si cela se produit, avant de remonter manuellement votre montre automatique, essayez tout d’abord de secouer doucement vos bras pendant quelques minutes afin d’aider au chargement du rotor. Si cela n’est pas suffisant pour faire redémarrer votre montre automatique, alors il est temps de procéder à un remontage manuel.

Pour réaliser cette opération délicate correctement et éviter des dommages irréversibles sur vos composants horlogers précieux, suivez ces étapes :

Vous devez noter que chaque modèle a ses propres spécificités quant à sa méthode exacte de remontage manuel. Il est donc recommandé de consulter le manuel d’utilisation ou de contacter un horloger professionnel pour éviter tout risque de casse.

Vous devez également prendre soin de votre montre. Nettoyez-la régulièrement avec un chiffon doux et soyeux, éloignez-la des environnements humides et rangez-la dans une boîte à montres adaptée.

Pourquoi votre montre automatique est-elle en panne

Vous devez comprendre que si votre montre automatique ne fonctionne toujours pas après un remontage manuel ou une secousse légère, cela peut signifier qu’il y a un problème plus grave.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre montre pourrait ne pas fonctionner correctement. Vérifiez si la pile n’est pas à plat. Bien que ce soit peu probable avec une montre automatique, vous devez vérifier cette possibilité avant d’aller plus loin dans les investigations.

Assurez-vous que le balancier (pièce qui régule la vitesse de la montre) n’est pas bloqué ou endommagé. Si c’est le cas, vous devrez amener votre montre automatique chez un professionnel pour qu’il puisse effectuer les réparations nécessaires.

Si vous constatez encore des problèmes après avoir pris ces mesures, cela peut être lié au ressort moteur ou à l’échappement. Ces pièces sont très sensibles et peuvent facilement se rompre si elles sont mal manipulées. Vous devez porter votre montre automatique dans des conditions extrêmes et la ranger correctement lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Si vous rencontrez un problème avec votre montre automatique, il est crucial de ne pas paniquer et de prendre les mesures appropriées pour identifier la source du problème. Si toutes les solutions simples ont été épuisées sans succès, ne prenez pas le risque de réparer vous-même votre montre et amenez-la chez un professionnel qualifié pour qu’il puisse effectuer une évaluation complète avant toute tentative de réparation.

Si toutefois votre montre automatique ne présente pas de problèmes graves et que vous souhaitez simplement remonter votre mécanisme, voici les étapes à suivre :

Enlevez la montre de votre poignet pour éviter toute pression excessive sur le rotor (la pièce qui tourne lorsqu’on bouge le bras).

Trouvez la couronne (bouton généralement situé sur le côté droit de la montre) et tirez-la délicatement jusqu’à ce qu’elle se bloque en position.

Tournez doucement la couronne dans le sens des aiguilles d’une montre pendant environ 30 à 40 tours complets ou jusqu’à ce que vous sentiez une résistance légère.

Poussez ensuite délicatement la couronne et vissez-la fermement pour qu’elle soit bien fixée.

Effectuez quelques mouvements rapides avec votre poignet pour mettre en marche l’oscillateur (le mécanisme interne qui assure les battements réguliers), puis observez si les aiguilles avancent correctement.

Vous devez noter que certaines montres automatiques sont équipées d’un indicateur de réserve de marche, qui indique combien de temps il reste avant que la montre automatique ne doive être remontée à nouveau. Si c’est le cas pour votre modèle, n’hésitez pas à consulter cette fonctionnalité afin d’éviter tout risque.

Sachez qu’il est recommandé d’utiliser un winder box, un dispositif spécialement conçu pour maintenir vos montres automatiques remontées et en marche, si vous possédez plusieurs mécanismes qui ne sont pas portés quotidiennement.

En suivant ces étapes simples mais importantes, vous pourrez remonter votre montre automatique d’une manière sûre et efficace pour qu’elle fonctionne correctement pendant de nombreuses années à venir.

Entretenir sa montre automatique: nos astuces pro

Mais il n’y a pas que le remontage qui compte pour entretenir correctement une montre automatique. Effectivement, un entretien régulier est essentiel pour prolonger la durée de vie de votre mécanisme et assurer son fonctionnement optimal. Voici donc quelques conseils à suivre :

Les mouvements des montres automatiques sont très sensibles aux perturbations magnétiques, ce qui peut entraîner un décalage dans l’oscillation du balancier ou même arrêter complètement votre montre. Pour éviter cela, évitez d’exposer votre montre à des sources de champ magnétique telles que les haut-parleurs ou les aimants.

Comme tout objet porté quotidiennement, votre montre automatique accumule de la poussière et des saletés au fil du temps. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer régulièrement le boîtier, le bracelet et la boucle afin d’éviter toute accumulation excessive.

Bien qu’il soit tentant d’essayer soi-même de réparer sa montre automatique en cas de problème technique, cela peut s’avérer risqué si vous ne disposez pas des compétences nécessaires. Si vous remarquez une anomalie avec votre mécanisme, il est préférable de faire appel à un horloger professionnel qui sera en mesure d’identifier rapidement la source du problème et effectuer une réparation professionnelle.

Les montres automatiques sont dotées de mécanismes délicats, qui peuvent facilement être endommagés en cas de choc violent. Évitez donc tout contact avec des surfaces dures ou tout impact brutal pour éviter d’endommager votre mécanisme.

En respectant ces quelques conseils simples mais efficaces, vous pouvez prolonger la durée de vie et le bon fonctionnement de votre montre automatique. N’hésitez pas à prendre soin régulièrement du boîtier, du bracelet et des composants internes ; cela peut faire toute la différence entre une montre automatique qui ne fonctionne plus après seulement quelques années d’utilisation et une pièce horlogère durable que vous apprécierez pendant des décennies à venir.