Les meilleures idées de mariage en août 2021

Août, mois de l’été où la chaleur est à son comble, offre un cadre idyllique pour célébrer l’amour. L’année 2021 n’a pas fait exception à la règle, avec une pléthore de tendances nuptiales innovantes et créatives qui ont marqué l’imaginaire. Des cérémonies intimes aux réceptions en plein air, en passant par les décors personnalisés et les thèmes originaux, l’inspiration était au rendez-vous. Voici donc un aperçu des meilleures idées de mariage qui ont fait sensation en août 2021, pour inspirer les futurs mariés en quête d’un événement à leur image.

Les nouvelles tendances des mariages en août 2021

Les destinations de mariage les plus prisées en août 2021 ont été un mélange d’endroits exotiques et de retraites romantiques. Les couples à la recherche d’une ambiance tropicale ont opté pour des îles paradisiaques telles que Bali, Hawaï ou Tahiti. Avec leurs plages de sable fin, leurs eaux cristallines et leur atmosphère relaxante, ces destinations offraient le cadre idéal pour une cérémonie en plein air inoubliable.

D’autres couples préféraient des lieux plus traditionnels avec une touche d’élégance intemporelle. Des villes historiques comme Florence, Venise ou Paris étaient très demandées pour leur charme romantique et leur architecture époustouflante. Les mariages dans des châteaux pittoresques, des jardins luxuriants ou même sur les rives du lac de Côme donnaient une aura féerique à l’événement.

Pour ceux qui recherchaient quelque chose d’un peu différent, certainement moins conventionnel mais tout aussi spectaculaire, ils se sont tournés vers des endroits insolites tels que le désert du Sahara au Maroc ou les montagnes suisses. Ces décors extraordinaires ajoutaient une dimension unique au mariage et créaient des souvenirs durables.

Quelle que soit la destination choisie par les futurs mariés en août 2021, vous devez planifier minutieusement chaque détail pour garantir le succès de cette journée spéciale. De la réservation anticipée du lieu aux formalités administratives (comme les visas si nécessaire), rien ne doit être négligé afin d’éviter tout stress indésirable lors de cet événement.

Les destinations de mariage les plus en vogue cet été

Lorsqu’il s’agit de la décoration pour un mariage en août 2021, les tendances actuelles mettent l’accent sur des éléments naturels et organiques. Les couleurs chaudes estivales comme le corail, le jaune pâle et le turquoise sont très prisées pour apporter une sensation de fraîcheur à l’événement.

Pour créer une atmosphère romantique et bohème, les fleurs sauvages sont au cœur des arrangements floraux. Des bouquets champêtres avec des fleurs colorées telles que les marguerites, les coquelicots et les asters ajoutent une touche d’authenticité à la décoration. Les centres de table peuvent être ornés de vases en verre transparent remplis d’eucalyptus ou de feuilles tropicales pour une note exotique.

Les clés d’un mariage parfait en août 2021

Pour apporter une touche d’originalité à votre mariage en août 2021, pourquoi ne pas opter pour un thème tropical ? Les couleurs vives et les motifs exotiques créeront une atmosphère joyeuse et estivale. Vous pouvez décorer vos tables avec des fleurs tropicales telles que des orchidées, des hibiscus ou encore des oiseaux de paradis.

Pour le repas, proposez à vos invités un buffet aux saveurs exotiques. Des plats colorés inspirés de la cuisine asiatique ou caribéenne raviront leurs papilles. N’oubliez pas de prévoir aussi des cocktails rafraîchissants à base de fruits frais pour accompagner cette ambiance tropicale.

Si vous souhaitez ajouter une touche ludique à votre mariage en août 2021, pensez aux jeux en extérieur. Organisez par exemple une partie de pétanque sur l’herbe verte, ou installez un photobooth avec des accessoires originaux pour permettre à vos invités d’immortaliser ce moment magique.

N’oubliez pas que le mois d’août est propice aux soirées étoilées. Pourquoi ne pas organiser votre réception en plein air et profiter du ciel dégagé ? Installez quelques transats confortables où vos invités pourront se détendre et admirer les étoiles filantes.

Si vous prévoyez de vous marier au mois d’août 2021, il existe de nombreuses idées originales pour faire de ce jour un moment inoubliable. Que vous optiez pour une ambiance romantique et champêtre ou un thème tropical, l’essentiel est de créer une atmosphère chaleureuse et conviviale où vos invités se sentiront heureux d’être présents. Alors laissez libre cours à votre imagination et préparez-vous à vivre le mariage de vos rêves au mois d’août 2021.