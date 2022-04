5 raisons de choisir les combinaisons pour enfants iELM

iELM est une marque d’inspiration suédoise qui est devenue de plus en plus populaire auprès des parents au fil du temps. Active dans 14 pays, elle propose une large gamme de vêtements pour enfants, les plus populaires étant les salopettes softshell.

Voici 5 raisons de choisir les combinaisons softshell iELM et de rejoindre la communauté des enfants et des mamans cool.

Matière résistante au vent et à l’eau.

Softshell est une matière hydrofuge et coupe-vent qui élimine l’humidité. Les combinaisons fabriquées à partir de cette matière sont principalement utilisées à l’automne et au printemps, mais peuvent également être portées par temps frais avec d’autres couches de vêtements. Cette matière est également doublée en polaire et retient la chaleur du corps, assurant un confort thermique. Toutes ces caractéristiques font des salopettes softshell les vêtements idéaux pour une journée pleine de plaisir pour les petits.

Les salopettes ont une coupe confortable

Avec de longues fermetures éclair et des lignes fluides, les salopettes sont idéales pour les activités de plein air, offrant un haut niveau de confort par rapport aux autres tenues. Elles sont également beaucoup plus faciles à porter, donnant aux enfants l’indépendance dont ils ont besoin pour découvrir le monde qui les entoure, sous surveillance. Les salopettes iELM protègent le menton et ne sont pas traitées avec des substances dangereuses, de sorte que les petits soient en sécurité quand ils les portent.

Les produits sont personnalisables

Nous savons tous à quel point les enfants sont heureux lorsqu’ils reçoivent des choses créées spécialement pour eux. C’est pourquoi iELM offre la possibilité de personnaliser les vêtements pour les plus petits. Lorsque vous choisissez des vêtements pour votre bébé, vous pouvez ajouter un message à la combinaison, comme une belle citation ou même le nom du bébé. Ainsi, chaque parent a différentes options pour montrer au monde la personnalité de son enfant. La personnalisation des salopettes est un service supplémentaire que choisissent beaucoup de personnes, surtout quand elles veulent faire un cadeau spécial et surprendre les petits.

Matériau personnalisé avec du texte réfléchissant

Parce que les salopettes pour enfants sont portées principalement au printemps et en automne, lorsque le soleil se couche plus tôt, il est important de choisir des vêtements qui protègent également votre petit dans des environnements moins lumineux. Les salopettes softshell iELM utilisent un matériau réfléchissant pour la personnalisation. Ainsi, la promenade du soir en famille est beaucoup plus sûre, donnant un sentiment de tranquillité aux parents à tout moment de la journée, lorsque le petit court dehors pour jouer.

Couleurs vives et imprimés colorés

Alliant la créativité et l’esprit ludique des enfants, iELM offre différentes options en matière de design et de modèles de salopettes. De la vaste gamme de couleurs disponibles aux motifs avec des fleurs, des dinosaures ou d’autres imprimés drôles, elles capturent parfaitement la personnalité des enfants et donnent un peu d’inspiration aux petits. Dans la gamme iELM, vous pouvez également trouver des salopettes à motifs simples, adaptées aux personnes qui préfèrent l’esthétique minimaliste.

iELM associe toutes ces caractéristiques et propose des vêtements pour enfants dans des styles aussi divers que les personnalités des petits. Des salopettes vives et gaies aux combinaisons simples à couleur unie, chaque parent trouve quelque chose qui plaît à son enfant.