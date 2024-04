Optimiser votre espace de travail avec les meilleures solutions de design contemporain

L’organisation est la clé de la productivité. Tout doit être bien organisé, de la méthode de production à l’espace de travail. Comme nous ne connaissons pas forcément votre cœur de métier, nous allons nous concentrer sur l’espace de travail, en l’occurrence un bureau. Alors, comment optimiser votre espace de travail ? Voici quelques options se basant essentiellement sur des solutions de design contemporain.

Rangement stylo

Pour optimiser votre espace de travail, il faut déjà commencer par ranger les crayons et stylos éparpillés partout. Il vous faut pour cela une boîte ou un pot de rangement. Il en existe de tous les styles et de toutes les couleurs sur le marché. À vous de trouver ce qui correspond au mieux à la décoration de votre espace de travail.

A lire aussi : Deal Incroyable : Bénéficiez de Shopify à Seulement 1€ Pour 3 Mois - Faites Exploser Votre E-commerce!

Le rangement de stylo doit être fonctionnel, mais surtout design. C’est bien de pouvoir ranger les stylos pour les retrouver facilement, mais ce serait encore mieux d’avoir un accessoire de décoration en plus. Ce sont donc les critères à prendre en compte lors du choix de cet équipement.

Rangement papier

En plus des stylos, on a aussi du papier éparpillé partout dans notre espace de travail. Il nous faut donc aussi un rangement pour papiers. Là encore, les options sont très vastes sur le marché. Vous pouvez trouver des rangements assez discrets et d’autres qui servent aussi de décoration. Là, c’est à vous devoir si vous préférez miser sur la discrétion ou, au contraire, sur le tape-à-l’œil.

A découvrir également : Pourquoi la gamification intéresse de plus en plus le monde professionnel ?

Très important aussi sur le choix des périphériques de rangement de papiers, la possibilité de classifier les documents. Il existe des modèles de rangement disposant de plusieurs compartiments. Ils permettent de ranger les dossiers selon des catégories bien précises.

Étagère au-dessus du bureau

Installer une étagère au-dessus du bureau est aussi une tendance en ce moment. L’objectif est d’avoir des espaces de rangement en plus en dessus et mieux organiser l’ensemble. On peut ainsi dégager la surface du bureau. C’est un peu comme utiliser un produit de chez Twenty DC pour nettoyer la surface du visage.

Il existe des bureaux conçus avec une étagère préinstallée au-dessus de l’espace prévu pour l’écran d’ordinateur. Toutefois, même avec un design de bureau ordinaire, vous pouvez acheter indépendamment l’étagère.

Dock USB

Il y a aussi le dock USB qui est un équipement novateur dans l’organisation d’espace de travail. Mais à quoi sert cet équipement ? Un dock USB est une station électronique qui se branche d’un côté en USB, idéalement en USB type C. D’un autre côté, il relie l’ordinateur principal aux différents équipements, clés USB, disques externes, écrans, périphériques réseau, imprimantes, etc.

L’avantage avec un dock USB c’est qu’au lieu d’avoir une multitude de câbles éparpillés sur votre espace de travail, vous en aurez un seul à la place. Vous aurez en plus une station d’accueil avec un design contemporain.

Destructeur de papier

Enfin, n’oubliez pas le destructeur de papier, très utile dans l’organisation. Le destructeur va surtout vous servir dans l’organisation. Ainsi, au lieu de jeter les papiers inutiles en l’état, vous allez pouvoir les découper en centaines de morceaux pour les envoyer plus facilement dans la corbeille.