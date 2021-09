Le secret de l’alimentation de Tina Cipollari Partager :







Pour ceux qui suivent le spectacle « Men and Women « , la blonde Vamp Tina Cipollari ne sera pas un parfait inconnu. Tina est une punioniste vintage qui, avant même d’être opinioniste, avait été tronista et avait trouvé l’amour précisément dans les studios de télévision de Canale 5, dans l’émission à succès menée par Maria De Filippi. Dans la dernière édition de 2019, elle était apparue lourde et c’est la même hôte Maria De Filippi qui a suggéré à Cipollari de suivre un régime pour se remettre en forme. Mais quel est le secret du régime alimentaire de Tina Cipollari ? Le régime alimentaire de Tina Cipollari avant le cours minceur était certainement désordonné et trop calorique. Petit déjeuner avec divers croissants, collation avec focaccia ou pain et mortadelle, déjeuner et dîner avec plusieurs plats et de nombreux condiments. Pour l’inciter à suivre un nouveau régime alimentaire était Maria De Filippi, et cela lui a fait peser même dans le programme devant ses nombreux fans. Lors de la pesée, pendant les hommes et les femmes, la balance a marqué le poids de 84 kilogrammes par mètre et soixante-quatre centimètres de hauteur.

Ces derniers temps, Tina Cipollari, cependant, est apparue sur les réseaux sociaux dans des photos qui la dépeignent plus que jamais en forme. Tina Cipollari a suivi un régime alimentaire après avoir rencontré une nutritionniste très recherchée de Maria De Filippi elle-même qui, à en juger par les dernières photos, a réussi à son intention. La belle Tina, selon la nutritionniste a dû perdre environ 20 kg et il semble que son objectif était centré. Un objectif remarquable si vous pensez que Cipollari a déclaré qu’elle a des problèmes thyroïdiens. En fait, la blonde Tina a publié dans les dernières heures, sur instagram de ses images qui lui montrent complètement transformé. Au début de ce nouveau régime alimentaire, elle avait été la même Tina a déclaré qu’il y avait des problèmes d’adaptation, aussi parce que son partenaire Vincenzo Ferrara est restaurateur et par conséquent les tentations étaient nombreuses, mais alors tout allait pour le mieux. Tina a dit, que son humeur est grande, qu’elle marche plus vite et dort mieux. Après 10 mois, Tina Cipollari est de retour à la télévision minceur et heureuse : l’opinioniste de « Men and Women » de Maria de Filippi s’est présentée au rendez-vous avec ses fans rayonnants, minces et en excellente forme. Trouvons son secret ensemble.

Lire également : Comment se procurer des masques lavables ?

Mais quel est le secret du régime alimentaire de Tina Cipollari ?

Le secret de l’alimentation de Tina est qu’elle observe une routine de 5 repas par jour — petit déjeuner, collation matinale, déjeuner, goûter et dîner — en suivant quelques précautions pour mieux absorber les sucres, comme, par exemple, manger un plat de légumes avant de commencer les repas principaux.

Voici le régime alimentaire qui est basé sur 5 repas par jour.

Petit déjeuner : 1 tranche de pain avec de la confiture légère ou du beurre d’amande.

Collation en milieu de matinée : yogourt faible en gras, fruits secs ou 1 fruit de saison.

Déjeuner : légumes, et immédiatement après la viande ou le poisson.

Collation en milieu d’après-midi : 6 olives vertes, fruits secs ou de saison.

Dîner : comme le déjeuner, les légumes, et immédiatement après la viande ou le poisson.

A lire également : Les aliments qui vous font vieillir

Aliments NON autorisés dans l’alimentation : pâtes et pain, bonbons de toute sorte.

Céréales OUI : épeautre.

Le régime alimentaire de Tina Cipollari est un régime réduit en glucides, mais pas drastique.

Même si Cipollari elle-même a admis qu’elle réintroduit progressivement des hydrates de carbone dans sa nutrition et tout manger, il n’y avait plus de détails sur le régime alimentaire qui lui a permis de perdre jusqu’à 20 kg, atteignant son poids de forme . Ce que l’on sait, c’est qu’elle comptait en fait sur une nutritionniste qui lui a prescrit un régime restrictif. Elle a également été suivie par un naturopathe et non par un médecin diététicien.

En ce qui concerne les choix alimentaires, ou les régimes en fait, nous vous rappelons qu’il est toujours bon de consulter un spécialiste dans ce domaine.