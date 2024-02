Choisir ses baskets pour le trail n’est pas toujours une chose facile. À la différence des chaussures classiques, celles-ci disposent des caractéristiques spécifiques qui permettent de réaliser en tout confort et en toute sécurité ce sport outdoor. Elles se déclinent sous divers modèles, ce qui rend le choix parfois difficiles. Alors, comment choisir ses baskets pour le trail ? Voici les réponses.

Pourquoi porter des baskets dédiés au trail ?

Le trail est une course à pied réalisée en pleine nature, généralement en terrain accidenté. En effet, quand vous pratiquez le trail, vos appuis changent toujours, ce qui n’est pas le cas pour la course sur route. À cause de l’irrégularité du terrain, les chaussures pour le trail doivent offrir les avantages suivants :

A lire en complément : La robe rouge et la veste en daim : une alliance tendance

L’adhérence : les baskets pour le trail doivent disposer de semelles offrant une meilleure accroche, quel que soit le terrain de jeu : sur la poussière, la neige, la caillasse ou autres ;

: les baskets pour le trail doivent disposer de semelles offrant une meilleure accroche, quel que soit le terrain de jeu : sur la poussière, la neige, la caillasse ou autres ; La protection : puisque le sport est pratiqué sur des terrains accidentés, les pieds risquent de se heurter avec les pointes et les arêtes vives. C’est pourquoi les baskets de trail doivent offrir un maximum de protection au pied contre les chocs et les griffures ;

: puisque le sport est pratiqué sur des terrains accidentés, les pieds risquent de se heurter avec les pointes et les arêtes vives. C’est pourquoi les baskets de trail doivent offrir un maximum de protection au pied contre les chocs et les griffures ; Le maintien : les chaussures doivent offrir un maintien précis du pied afin de garantir votre sécurité ;

: les chaussures doivent offrir un maintien précis du pied afin de garantir votre sécurité ; La stabilité: les baskets de trail doivent disposer d’une construction rigide et d’un amorti ferme. Ces caractéristiques permettent de corriger les petites erreurs d’appui durant la course.

Si vous vous demandez quelles baskets de trail offrent ces avantages, découvrez la gamme Asics gel venture.

A lire également : Les tendances coiffure à adopter cet automne à Avignon Centre Ville

Quels critères choisir pour porter des baskets pour le trail ?

Vous cherchez des baskets pour le trail ? Nous vous conseillons de vous baser sur des critères essentiels.

L’utilisation

Avant d’acheter vos baskets pour le trail, faites le point sur la manière dont vous envisagez de les utiliser. Pour cela, posez des questions sur le type de terrain, vos objectifs et la distance sur laquelle vous la porterez.

Le type de terrain

Si vous envisagez de porter les baskets sur un terrain gras ou meuble, optez pour celles qui offrent une accroche plus agressive. Il s’agit des chaussures à crampons espacés et profonds.

Pour une course sur un terrain varié, privilégiez une paire de baskets polyvalentes et légères. Sur des terrains rocailleux et escarpés, les modèles dotés d’une semelle renforcée et rigide sont préconisés. Enfin, pour un trail en terrain neigeux, l’idéal serait de choisir des baskets munis de crampons à pointes métalliques.

Vos objectifs

Si vous n’utilisez vos baskets que très rarement, il est conseillé de miser sur des modèles légers et polyvalents. Par contre, si vous pratiquez le trail régulièrement, les chaussures renforcées sont préconisées afin de bénéficier d’un meilleur maintien au niveau du pied.

La distance

Pour un trail sur de courtes distances (moins de 15 km), il convient de choisir une chaussure légère et réactive. Pour une course sur de moyennes distances (entre 15 et 50 km), l’idéal serait de choisir une chaussure polyvalente. Enfin, les baskets dotés de plus de renforts et d’amortis sont préconisés pour les courses sur plus de 50 km.

Les caractéristiques des baskets de trail

Au même titre que les chaussures habituelles, les baskets de trail se choisissent aussi selon la taille, le design et le confort qu’elles apportent. Tout dépend de vos préférences.