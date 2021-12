Comment faire pour trouver une femme célibataire ? Partager :







Trouver une femme est un peu l’objectif ultime de chaque homme.

Après tout, trouver votre autre moitié pour former un partenaire durable est tout notre rôle sur cette terre, non ?

Mais elle est loin d’être une sinécura.

Parce que, comme l’indique le titre de cet article, il ne s’agit pas du tout de trouver une femme.

Avant tout, il faut trouver une femme célibataire, et qui nous aime.

J’ai donc décidé de diviser cet article en deux parties.

Le premier vous explique comment optimiser vos chances de trouver une femme célibataire.

Et le second contient de précieux conseils sur la façon de séduire une femme attirante à ses yeux.

Tu reconnais une femme célibataire ?

Malheureusement, on sait si les femmes célibataires l’utilisaient dessus.

Mais il n’y a aucun moyen de reconnaître une seule femme.

Et c’est dommage d’ailleurs, beaucoup d’hommes sont tétanisés par l’idée de prendre un râteau.

Être capable de reconnaître une seule femme à première vue éviterait beaucoup de déception.

Mais bon, ne rêve pas, ce n’est pas marqué sur le front.

Vous pouvez toujours regarder sa main pour vérifier s’il y a une bague à son annulaire.

Cela dit, ce n’est pas non plus un signe fiable, car certains aiment porter une bague même lorsqu’ils sont célibataires.

De même, certaines femmes mariées ne portent pas toujours d’alliance.

Bref, il n’y a aucun moyen d’identifier une seule femme avec certitude.

Cependant, ce que vous pouvez reconnaître à première vue, ce sont les signes d’attraction.

J’aurai l’occasion de revenir sur le sujet un peu plus tard.

Ce que vous pouvez également faire, c’est vous assurer de vous rendre dans des endroits également fréquentés par des femmes célibataires.

Et pour ça, il n’y a rien de mieux que des sites de rencontres.

Sites de rencontres, une mine d »or pour trouver une femme célibataire

S’il y a un endroit où vous pouvez trouver des femmes célibataires, sont des sites de rencontres.

Et cela a du sens, puisque c’est un lieu dédié précisément à la rencontre simple.

Allons-y : Je ne garantis pas que TOUTES les femmes inscrites seront célibataires.

En fait, nous avons trouvé des personnes déjà en couple, qui s’inscrivent sur ce type de site pour tester leur pouvoir de séduction.

Mais soyez assuré qu’il est encore relativement marginal.

Et en plus de ce petit inattendu, les sites de rencontre sont toujours un excellent moyen de trouver une femme.

D’ autant plus qu’il existe de nombreuses options parmi lesquelles choisir et que vous pouvez choisir votre site en fonction du type d’audience.

Par exemple, Tinder est destiné aux célibataires assez jeunes, quand nous disons que demain est pour les seniors.

Il y a donc forcément un site de rencontre qui vous convient.

N’hésitez pas à en essayer plusieurs avant de faire votre choix.

Vous pouvez également en utiliser plusieurs en même temps pour maximiser vos chances de rencontre.

En outre, vous devez savoir que certains sites organisent régulièrement des événements.

Vous avez probablement déjà entendu parler des événements Meetic.

Ces événements sont parfaits pour trouver une femme célibataire, alors n’hésitez pas à vous y inscrire.

Et si vous n’aimez pas beaucoup les sites de rencontres, vous pouvez toujours chercher ailleurs.

Où chercher une femme célibataire ?

Il est tout à fait possible de trouver une femme célibataire dans des lieux classiques.

Par exemple, nous pouvons rencontrer des gens dans un bar ou dans une boîte de nuit.

Il vaut mieux être en retard, car il est souvent plus facile de tomber sur une seule femme.

Les restaurants sont un peu moins conventionnels, mais vous pouvez aussi rencontrer des femmes qui viennent avec des amis.

Par contre, les approcher est un peu plus compliqué, étant donné qu’ils sont souvent en groupe.

En outre, avec certains sauf exception, vous ne venez pas au restaurant pour flirter ou flirter avec lui.

En revanche, les activités conjointes sont un très bon moyen de trouver une femme.

Cours de théâtre, de cuisine, de crossfit ou même de danse…

Le gros avantage est que vous êtes sûr d’avoir déjà au moins un point commun avec les femmes qui y vont.

En bref, trouver une femme célibataire n’est rien de fondamentalement compliqué.

Cependant, il ne suffit pas de le retrouver : il faut quand même s’assurer de lui plaire.

Trouver une femme qui nous aime : travailler sur sa confiance en soi

Sachez une chose : si vous vous demandez comment trouver une femme qui vous aime, c’est que vous avez déjà un problème de confiance.

Pensez-vous qu’un séducteur en herbe pose cette question ?

Eh bien, non, il ne demande jamais, simplement parce qu’il déborde de confiance en lui.

Il ne se demande pas s’il va réussir, car il ne se pousse pas.

Le séducteur résume le flirt comme suit : le jeu avant les paris.

C’est précisément ce qui permet de toujours avoir confiance en soi.

Et ne pensez pas que tous les hommes qui sont à l’aise avec le flirt naissent séduisants.

En réalité, personne n’est un séducteur né : vous le devenez en un en le pratiquant.

Prendre confiance en soi est une première étape essentielle pour trouver une femme.

Tout simplement parce qu’un homme trop timide, même carrément dans le besoin, est tout sauf sexy.

Et les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui ne sont pas sexy.

Pour trouver une femme qui vous aime, commencez par augmenter votre estime de soi et aiguiser vos qualités masculines alpha.

Être confiant en soi vous permettra d’être plus attirant aux yeux des femmes.

Créer de l’attraction chez une femme que nous aimons

La base de l’attraction entre un homme et une femme est l’attraction.

Vous ne pourrez jamais trouver de femme si vous ne créez pas d’attraction entre vous et elle.

Et contrairement aux idées reçues, l’attraction n’est pas un choix.

Vous ne choisissez pas si vous voulez ou non être attiré par quelqu’un.

Une fois que l’attraction est créée et maintenue, il y a attraction.

Donc, pour trouver une femme, vous devez apprendre à maîtriser les mécanismes d’attraction.

Et les deux leviers sont l’attraction sexuelle d’une part et l’attraction émotionnelle d’autre part.

L’attirance sexuelle consiste à faire allusion à l’idée de coucher avec vous dans l’esprit d’une femme.

Parce que pour trouver une femme, il faut se positionner comme un partenaire sexuel, pas seulement comme une amie.

C’est ce que je vous explique dans ma formation Dirty Talk, qui traite de l’attirance sexuelle.

Attention, sachez que la méthode que je vous enseigne ne fonctionne pas toujours.

En revanche, une fois que vous aurez réussi à créer une attraction, elle sera toujours gagnée.

Trouver une femme, une question de patience

L’attraction n’est pas une recette miracle pour trouver une femme.

Cela peut fonctionner si vous maîtrisez ses mécanismes, mais ce n’est pas non plus une science exacte.

Donc, trouver une femme célibataire avec qui établir une relation sera principalement une question de patience.

Vous devez accepter que l’amour ne se trouve pas dans tous les coins de rue.

Et pour ce faire, vous aurez peut-être besoin d’un peu de temps pour trouver une femme qui vous correspond.

La précipitation est une erreur classique commise par ceux qui craignent le célibat.

Certains hommes se retrouvent trop rapidement dans une relation, simplement parce qu’ils ne veulent pas être seuls.

Mais c’est un piège dans lequel il faut éviter de tomber, au risque sinon de trouver une femme qui ne vous correspond pas du tout.

Vous devez donc prendre votre temps, et ne pas sauter à la première venue pour entrer dans une relation.

Et pour cela, tout d’abord, vous devez éloignez-vous avec cette image idéale que vous avez de la femme parfaite.

Arrêtez le mythe de la femme parfaite

La plupart des hommes célibataires ont une idée claire de la femme qui leur convient.

Ils se sont donc mis à l’esprit pour trouver une femme qui correspond parfaitement à cet idéal.

C’est très bien, mais il y a toujours une bonne prise.

Le problème, c’est que la femme parfaite n’existe pas.

D’ une part, parce que personne ne peut être parfait en parlant objectivement.

Et d’autre part, parce que la femme idéale n’est pas toujours celle que vous pensez.

N’avez-vous jamais été attiré par une femme qui n’était pas vraiment votre style de base ?

Jusqu’à présent, tu n’es sorti que des femmes brunes, et maintenant tu es en couple avec une blonde.

C’est tout simplement parce qu’une femme ne devient parfaite que si vous la rendez parfaite à vos yeux.

Et c’est là que l’attraction émotionnelle, basée sur les sentiments, entre en jeu et non plus dans le physique.

Si vous vous enfermez dans votre vision de la femme parfaite, vous ne trouverez peut-être jamais la chaussure qui vous convient.

Aucune femme ne trouvera grâce à vos yeux, car vous serez toujours insatisfait.

Donc, pour trouver une femme, ouvrez votre esprit et sortez de vos idées préconçues.

Vous constaterez que la femme parfaite n’est pas nécessairement celle qui poursuit vos rêves les plus fous.