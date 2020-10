Accueil » Actu Quel est le but et le point de vie ? (Ce n’est pas ce que vous pensez) Actu Quel est le but et le point de vie ? (Ce n’est pas ce que vous pensez)

Remarque : Si vous remettez sérieusement en question le point de vie ou de vie, vous pourriez être déprimé. Si vous pensez que c’est le cas, contactez immédiatement votre médecin ou professionnel de la santé. Parlez-en à un en ligne pour obtenir l’aide dont vous avez besoin — cliquez ici pour commencer.

Quel est le but de la vie ?

J’ aimerais pouvoir vous donner une réponse simple et claire à cette question, mais je ne peux pas.

Le mieux que je puisse faire est de dire ceci :

Le but de la vie est de trouver un moyen d’oublier la question : « Quel est le but de la vie ?

»

Essayer de découvrir le point de vie est un voyage souvent ingratifiant.

On dirait que la réponse que vous cherchez est à jamais hors de portée.

Et les réponses que vous trouvez sont pour le moins insatisfaisantes.

Où que vous regardiez et qui que vous demandiez, tout ce que vous semblez trouver est beaucoup de conseils bien intentionnés.

Et ce conseil n’est pas nécessairement mauvais conseil (bien qu’une partie soit). Mais c’est un conseil qui fait souvent une chose…

Il empile la pression sur vous.

Ça vous accablera.

Cela vous fait sentir comme si vous devez faire X, Y ou Z pour trouver votre véritable but dans la vie.

Et que si vous ne le faites pas, vous mourrez triste et frustré en abritant de nombreux regrets sur la façon dont vous avez vécu votre vie.

Qui veut ça ?

Tu vois, le but de la vie, c’est de vivre.

Pas besoin de rendre ça plus compliqué que ça.

Pas besoin d’atteindre un certain niveau de connaissance et de compréhension.

Pas besoin de poursuivre des objectifs ou des rêves particuliers.

Tout ce que vous avez à faire est de trouver un moyen d’arrêter de mettre autant l’accent sur la nécessité de faire quelque chose, d’être quelqu’un ou de ressentir quelque chose.

Alors que des conseils bien intentionnés qui cherchent à réduire le but de la vie en simples pépites de « sagesse » comme être heureux, aimer les autres, laisser un héritage, être le « meilleure version » de vous-même…

Ce n’est pas tellement mal, c’est juste trop concentré sur un résultat.

Et atteindre un résultat, c’est atteindre une destination.

Si vous n’atteignez jamais cette destination, vous vous sentez à jamais insatisfait.

Et si vous le faites, qu’est-ce qui vient après ?

Il y a de fortes chances que ce qui vient après est un sentiment d’anxiété que vous risquez de perdre votre emprise sur ce résultat et de constater que vous n’avez pas atteint votre destination après tout.

C’ est comme essayer de jouer avec votre ombre — vous ne pouvez jamais tout à fait l’atteindre, peu importe combien vous courrez vers elle.

Tu ferais mieux de te retourner, de faire face au soleil, et d’oublier que ton ombre est même là.

Le soleil, c’est la vie. Vous devriez vous tourner et faire face à la vie plutôt que de chercher une réponse à une question indiscutable.

En ce moment, vous pouvez regarder d’autres personnes et vous demander comment ils peuvent mener leur vie répétitive et ne semblent pas se soucier d’où ils sont dirigé…

La vérité, c’est que ces gens qui vont dans leur vie ne sont pas pesés par le fardeau de vivre une vie de but.

Ils vivent juste une vie. C’ est un but en soi.

Ils ne sont peut-être pas toujours heureux. Ils n’ont peut-être pas un grand impact positif sur le monde. Il se peut qu’ils ne réussissent pas à vos yeux. Ils peuvent ne pas sembler grandir en tant qu’individu…

Mais ils peuvent aussi être plus satisfaits de l’endroit où ils sont que vous l’êtes où vous êtes.

Alors, s’il vous plaît, ne pas assimiler le but de la vie à un grand acte ou acte. Petits et grands sont beaux à leurs manières.

Tout le monde n’atteindra pas une grande richesse ou une grande renommée.

Tout le monde n’atteindra pas les plus hauts niveaux d’illumination spirituelle.

Tout le monde ne pourra pas vivre la vie de ses rêves.

En fait, les gens qui atteignent de telles choses sont une rareté.

Si ces choses étaient vraiment le point de la vie elle-même, nous serions surtout une espèce très déprimée.

Quand, en fait, une grande partie de l’insatisfaction que les gens ressentent à l’égard de leur vie n’est pas due à un manque de ces choses spécifiquement, mais à une croyance que ces choses mènent à la satisfaction.

L’ ambition n’est pas une mauvaise chose à avoir dans la vie par quelque moyen que ce soit tant que vous n’associez pas ce que vous aspirez à votre but ultime dans la vie.

Comme beaucoup d’un gourou l’ont dit à juste titre, la vie consiste à profiter du voyage et des nombreux hauts et bas le long du chemin.

Et vous appréciez le voyage en étant présent en autant de moments que vous le pouvez.

En ne s’enlisant pas exactement dans quelle direction vous vous dirigez ou dans quels arrêts vous ferez le long du chemin.

Maintenant que j’ai expliqué pourquoi tu devrais arrêter de chercher le but de la vie, explorons quelques façons concrètes de le faire.

Si vous avez atteint cette page, il est probable que vous vous demandiez quel est l’intérêt de tout cela.

Et vous avez peut-être réfléchi à ça depuis un moment.

En fait, vouloir comprendre ce qu’est le point de la vie peut devenir une obsession.

Donc, entendre que vous devriez envisager de mettre fin à votre quête pour le but n’est peut-être pas facile à prendre.

Quelles sont les choses que vous pourriez faire pour faire passer votre esprit loin de ce genre de pensée ?

Eh bien, d’abord…

Viser « Assez »

L’ un des principaux problèmes entourant la recherche d’un but et d’un sens dans la vie d’une personne est que nous doutons pour toujours si ce que nous pensons pouvoir apporter réellement l’apportera.

Nous sommes tellement déterminés à trouver le meilleur chemin vers une vie de but que nous nous enlisons dans les décisions que nous prenons.

Nous nous efforçons de maximiser chaque résultat, mais nous ne pouvons jamais savoir si la décision que nous avons prise était réellement la meilleure à notre disposition.

Donc, nous sommes restés se demandant « et si ?

» Et si nous avions choisi un autre chemin ? Serions -nous plus heureux et plus près de notre objectif final ?

Pourtant, il y a un autre moyen. Un autre état d’esprit que vous pourriez adopter.

Un satisfaisant est défini comme une personne qui s’installe pour une option qui est assez bonne sans nécessairement être celle qui mène à un résultat optimal.

Les répondants sont moins susceptibles d’éprouver des regrets, et ils sont plus susceptibles d’être satisfaits des décisions qu’ils prennent (source).

Lorsque vous êtes confronté à une décision dans la vie — grande ou petite — essayez de ne pas vous inquiéter trop.

Imaginez que vous êtes en train et que vous atteignez un point où la voie se décolle en deux.

Vous pourriez arrêter le train et passer des âges à essayer de décider s’il faut virer à gauche ou virer à droite…

… ou vous pourriez accepter qu’aucune des options ne représente la fin du voyage, en choisir une et continuer à profiter de la vue depuis la fenêtre.

Tu ne sauras pas avec certitude si la vue de l’autre chemin aurait été meilleure, mais aussi longtemps que vous appréciez la vue que vous avez, qui s’en soucie ?

« Assez » est un mot puissant quand il s’agit de se sentir satisfait de la vie.

Vous pouvez toujours travailler à quelque chose de plus, mais si vous savez que ce que vous avez en ce moment est suffisant, n’importe quoi supplémentaire n’ajoute pas tellement à votre vie, mais vous donne une perspective différente à ce sujet.

Votre but n’a pas besoin d’être de changer le monde d’une manière majeure — ce que vous faites chaque jour suffit à changer le monde sur votre chemin.

Quand nous sommes obsédés de trouver le seul point de la vie, nous négligeons les richesses juste devant nos yeux.

Ces richesses sont suffisantes pour n’importe qui.

Soyez à l’aise avec inconfort

La vie est dure.

On ne le nie pas.

Que ce soit le stress d’un emploi ou les hauts et les bas d’une relation, nous vivons des moments qui ne se sentent pas bien.

Et quand nous nous sentons mal, nous commençons à nous demander si nous pourrions faire quelque chose de mal.

« Est-ce que je manque quelque chose ? » nous pourrions penser.

Face aux luttes de la vie, il est naturel d’essayer de trouver une solution.

Cette solution, nous pensons, est souvent un objectif plus élevé pour nos vies que nous manquons actuellement.

Mais la vérité est que la vie sera parfois mal à l’aise.

Les choses ne vont pas toujours se passer comme vous l’espériez.

Vous vous sentirez déçu ou même affligé par les événements.

Alors que vous pouvez certainement trouver des solutions à bon nombre de problèmes de la vie, d’autres que vous ne pouvez pas.

Parfois, il suffit de sortir les choses et d’attendre que la vie se déroule. Et cela peut prendre un certain temps.

C’ est à ces moments, quand vous attendez que la situation s’améliore, que vous pourriez être tenté de chercher plus de but dans votre vie.

Vous pensez que si vous pouvez ajouter du but à votre vie, cela peut aider à combler le trou causé par la douleur que vous ressentez actuellement.

Résiste à cette tentation.

Aussi inconfortable que votre vie puisse paraître en ce moment, elle finira par se sentir un peu mieux.

Peu à peu, votre humeur s’améliorera. Les choses sembleront moins sombres.

Mais si vous essayez de trouver un sens dans votre souffrance, cela ne fera que prolonger.

Vous pouvez certainement chercher des raisons de persévérer dans vos difficultés actuelles — des choses qui vous donnent l’énergie nécessaire pour continuer.

Mais accepter que vous vous sentirez mal parfois vous permet d’éviter le piège d’épingler tous vos espoirs pour trouver votre véritable but.

Oubliez ce que les autres font ou ce qu’ils pensent

Les gens se demandent quel est l’intérêt de la vie pour de nombreuses raisons.

L’ une des raisons est qu’ils voient ce que font les autres et qu’ils se demandent s’ils devraient le faire aussi.

Ou ils écoutent ce que les autres disent à leur sujet et prennent cela comme preuve qu’ils ne font pas la « bonne » chose.

Donc, afin d’oublier la question du but dans la vie, il est conseillé de mettre hors de votre esprit ce que les autres font ou disent.

C’ est difficile dans notre monde de plus en plus connecté, mais pas impossible.

La clé est d’essayer de ne pas voir ce que les autres font comme une vie idéale et de ne pas accepter ce que les autres disent comme une vérité de l’Évangile.

Si vous désirez la vie d’autres personnes, vous les mettez sur un piédestal. Mais ils sont presque certainement confrontés à un grand nombre des mêmes défis — le même malaises — comme vous.

On dirait qu’ils ont compris la vie, mais je te promets qu’ils ne l’ont pas fait.

Ils vont juste avec ça comme nous avons tous à faire.

S’ ils semblent vraiment heureux, demandez-vous s’ils ont vraiment découvert un point unique de la vie ou s’ils sont tout simplement capables d’embrasser les moments de la vie et le voyage sur lesquels ils se trouvent.

Je te promets que c’est le dernier.

Et si quelqu’un n’est pas d’accord avec la façon dont vous vivez votre vie — s’il déprécie les choix que vous faites — positionnez cela comme son point de vue et rien de plus.

Ils peuvent choisir de vivre leur vie différemment, mais vous ne devriez pas accepter ce qu’ils disent comme correct.

Si vous voulez vivre d’une certaine façon, faites-le.

Si vous permettez aux autres de vous faire croire que vous avez tort dans votre façon de vivre, la conséquence inévitable est la recherche de quelque chose qui est juste…

… une recherche dans un but.

Si vous continuez à vous rappeler que il n’y a pas de mauvaise façon ou de bonne façon de vivre, vous ne serez pas bercés en pensant que vous êtes sur la mauvaise voie.

Laissez votre intuition et vos valeurs vous guider

« Quel est l’intérêt de la vie ? » est une question qui vient d’un esprit qui se sent perdu.

C’ est une recherche de conseils. C’est le désir de se sentir confiant dans ce que vous faites.

Vous avez besoin de connaître votre but dans la vie afin qu’il puisse éclairer votre processus décisionnel.

Mais il y a une autre source de conseils à votre disposition — si vous êtes prêt à l’écouter.

Votre intuition est assez bonne pour choisir le chemin qui se sent bien. Il le fait en fonction de vos valeurs intrinsèques.

En d’autres termes, en écoutant votre instinct, vous pouvez agir d’une manière qui convient le mieux à votre boussole morale interne.

Votre intuition ne sait pas quel est le but de la vie, mais ça ne s’en fout pas. Il sait juste ce qui se sent bien et juste dans n’importe quel circonstance.

Si vous le permettez, il vous montrera le bon chemin pour vous à ce moment.

L’ intuition est une chose très personnelle. Ce qui vous semble bien peut ne pas vous sentir bien pour quelqu’un d’autre.

Et c’est plus de preuves pour suggérer que la vie n’a pas un seul but ou ne l’indique pas.

Permettez-moi de partager avec vous quelques-unes des choses que vous pourriez trouver en fouettant l’internet dans le but de la vie…

être heureux

explorer le monde/partir à l’aventure

atteindre votre plein potentiel

être un apprenant tout au long de la vie

laisser un héritage

vivre la vie au maximum

servir les autres

aimer les autres

se connecter à un but supérieur

vivre l’histoire d’un héros

résoudre les problèmes

développer de bonnes relations

rendre le monde meilleur

vivre sans regrets

Une liste digne de choses aspirent à dans la vie, je suis sûr que vous serez d’accord.

Mais votre véritable but ne peut pas être trouvé dans ces choses.

Pas directement.

Comme je l’ai dit plus tôt, il n’est pas sage d’imposer des conditions à votre objectif. Vous ne devriez pas vous sentir pressé d’être, de faire ou de ressentir quelque chose.

La conséquence inévitable d’imposer des conditions exprès est que vous ressentirez un manque de but si vous ne parvenez pas à remplir ces conditions.

Et si vous ne pouvez pas être heureux tout le temps — ou même la plupart du temps ?

Et si vous ne voulez pas explorer le monde ?

Et si vous ne voulez pas vous pousser à atteindre votre potentiel ?

Et si vous n’avez pas de grand héritage à laisser derrière vous ?

Avez-vous raté entièrement le point de vie ?

Avez-vous échoué à la vie ?

Je peux vous assurer que vous ne l’avez pas fait.

Le but de la vie n’est pas un résultat. Il ne s’agit pas d’un ensemble de cases à cocher sur un formulaire.

Tu n’arriveras pas un jour pour dire : « Aha ! J’ai atteint mon but !

»

Bien sûr, ces choses dans la liste ci-dessus peuvent mener à une vie plus agréable, mais l’absence d’entre elles ne doit pas nécessairement conduire à une vie moins agréable.

Si vous essayez seulement d’être, de faire ou de ressentir quelque chose, votre recherche de but ne s’arrêtera jamais.

C’ est pourquoi les quatre conseils de la section précédente visent à ajuster votre état d’esprit et non à atteindre un objectif particulier.

Quand vous visez assez, acceptez l’inconfort, oubliez ce que les autres font ou disent, et écoutez votre intuition, vous ne cherchez pas plus…

Vous acceptez ce qui est.

Vous soulagez la pression sur vous pour aller de l’avant vers un résultat particulier.

Le résultat n’est pas pertinent. Votre plaisir du voyage est ce qui compte.

Lorsque vous vous asseyez et profitez de la vue depuis la fenêtre du train qui traverse le paysage de la vie, vous ne vous sentez plus obligé de répondre à la question « Qu’est-ce que est le point de la vie ?

» Tu es libre.