Les EHPAD sont des établissements de santé spécialisés dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies neuro-évolutives ou des personnes en perte d’autonomie. Vous avez un parent ou un proche qui souffre de d’une telle pathologie ou de troubles associés, et vous recherchez l’EHPAD le plus adapté à sa situation ? Le meilleur moyen d’y arriver est d’effectuer une recherche en ligne.

Identifiez l’EHPAD dont vous avez besoin en quelques clics

Pour trouver la maison de retraite qui correspond à vos besoins, rien de bien compliqué ! Il suffit de vous rendre sur la plateforme de recherche des maisons de retraite et d’indiquer vos besoins.

Il s’agit notamment de préciser la pathologie dont souffre le patient, d’indiquer la localisation de la maison de retraite ainsi que les services complémentaires en fonction de vos préférences et de votre budget.

Une fois que vous avez indiqué tous vos critères de recherche, vous allez obtenir une liste d’établissements sanitaires pour la prise en charge des personnes âgées. Il faut noter qu’il existe cinq établissements LNA Santé qui sont spécialisés dans la prise en charge des cas d’Alzheimer.

Vous n’aurez plus qu’à choisir celui qui répond le plus à vos besoins en termes de proximité, de prestations offertes et de budget.

Découvrez les critères de choix d’un EHPAD adapté à vos besoins

Afin de trouver l’EHPAD qu’il vous faut en ligne, il est important de bien déterminer vos besoins. Il s’agit notamment de d’avoir une bonne connaissance de la pathologie que vous traitez, le type d’accompagnement dont votre patient a besoin, l’environnement et le cadre propice au plein épanouissement du malade.

Tenir compte du profil des résidences

Vous devez choisir des résidences modernes, rénovées et confortables pour offrir un suivi médical de qualité aux patients. Il faut choisir des résidences situées dans un lieu calme et paisible avec une décoration et une atmosphère qui soit propice au bien-être des pensionnaires.

Les résidences choisies doivent être organisées en unités avec des chambres individuelles et collectives. Chaque unité de vie doit être dirigée par une maitresse de maison soignante-référente et disposée d’une équipe médicale propre.

Prendre en considération le niveau des prestations offertes

La qualité des prestations est un critère important à prendre en compte lors du choix de votre EHPAD. Il faut notamment veiller à ce que le service de restauration soit de bonne qualité avec des plats gourmands et raffinés préparés sur place par des chefs.

Les espaces de vie doivent être agréables avec des terrasses aménagées, des jardins paysagers, etc. Les chambres individuelles disponibles doivent être pré-équipées et personnalisables. L’EHPAD doit disposer des espaces de soins et de bien-être (espace Snoezelen, salle de kinésithérapie, balnéothérapie, etc.) ainsi que d’une blanchisserie.

Considérer les activités culturelles et sociales disponibles dans l’EHPAD

Les pensionnaires des maisons de retraite ne doivent pas être abandonnés. Les EHPAD doivent disposer de programmes d’activités sociales et culturelles correspondant aux désirs ainsi qu’au parcours de soins des personnes âgées et des malades d’Alzheimer et des pathologies connexes. Ces activités doivent être élaborées de façon à considérer les spécificités de chaque patient.

Qu’il s’agisse d’activités corporelles telles que la gymnastique douce, la relaxation par le yoga, etc. Ou alors du théâtre et des conférences, le programme d’activité mis en place par l’établissement doit répondre aux envies, aux capacités et aux appétences de chacun des pensionnaires de l’EHPAD.

Recherchez une EHPAD disposant de professionnels de santé pluridisciplinaires, qualifiés et expérimentés

Le choix de la maison de retraite dont vous avez besoin doit tenir compte de la qualité des professionnels qui y travaillent. Le centre doit disposer d’une équipe médicale qualifiée et pluridisciplinaire formée à la gériatrie et aux maladies du troisième âge. L’équipe doit être avenante et toujours disponible pour accompagner au mieux tous les pensionnaires.

Idéalement, l’équipe médicale doit être composée d’un médecin coordonnateur, d’un responsable des soins, d’infirmiers diplômés, de plusieurs maitresses de maisons soignantes-référentes, d’aides-soignantes, de psychologues, de kinésithérapeutes, d’auxiliaires de vie, d’ergothérapeutes et de bien d’autres professionnels de santé.

Lorsque vous avez défini l’ensemble de ces paramètres, il ne vous reste plus qu’à vous rendre sur le site spécialisé dans la mise à disposition d’EHPAD dans votre région. Ensuite, vous allez renseigner tous les critères pour affiner votre recherche et obtenir la structure qui répondre exactement aux besoins de votre patient.