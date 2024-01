5 astuces pour entretenir et protéger votre montre avec soin

La montre apporte une touche de raffinement et d’élégance à une tenue. Si cette montre est de valeur, il faudrait s’activer pour sa protection et son entretien afin qu’elle puisse vous accompagner pendant plusieurs années. Découvrez nos conseils pour bien entretenir et protéger votre montre.

Bien ranger la montre

De nombreux propriétaires de montres, et même certains qui ont une petite collection négligent souvent le rangement de leurs bijoux. Vous pouvez vous dire que votre montre est bien rangée dans le tiroir. Êtes-vous sûr qu’il est bien à l’abri de la poussière, des chocs et d’autres éléments extérieurs à cet endroit ? Non ! Il faudrait donc trouver à vos montres un rangement adapté.

L’idéal serait de ranger la ou les montres dans un range montre. Dans ce coffret, elles seraient à l’abri de la poussière, de l’humidité et des rayures. Si vous avez déjà une boîte, il faudrait aussi respecter le nombre de montres qu’elle peut accueillir. Évitez de mettre une dizaine de montres dans un coffret pour trois montres, car elles peuvent aussi être endommagées à cause des chocs qui peuvent se produire entre elles.

Ne pas les exposer aux produits chimiques

On n’y fait pas non plus attention, mais sachez que les produits chimiques peuvent affecter le mécanisme et l’état des montres. Quand on dit « produits chimiques » ici, ce n’est pas forcément de l’ammoniaque ou un produit agressif, mais on fait également référence aux produits détergents et aux produits cosmétiques et aux parfums. Il est préférable d’éviter l’exposition de votre tocante à ces produits. Ceci dit, attendez quelques minutes après avoir mis votre parfum ou après avoir appliqué votre crème avant de mettre la montre.

Porter régulièrement la montre

Beaucoup d’entre nous croient que si on laisse la montre dans sa boîte, elle ne va pas se détériorer. C’est une erreur, car le fait de les porter rarement ne fera qu’accélérer son usure. Ce conseil est d’autant plus valable pour une montre automatique. Vous devez savoir que ce type de montre fonctionne grâce à un mécanisme particulier et pour que le produit lubrifiant ne s’assèche pas, il faudrait la porter régulièrement.

Nettoyer la montre

Pour que votre montre puisse vous accompagner pendant plusieurs années, il faut aussi la nettoyer, et ce, même si d’un coup d’œil, vous ne trouvez pas de poussière. Pour ce nettoyage de la montre, il faut se concentrer sur la couronne et le boîtier. Utilisez un chiffon légèrement humide ou un chiffon sec en fonction de la montre.

La faire réviser

Vous avez une montre waterproof et c’est pour cette raison que vous la portez même si vous êtes sous la douche. Sachez qu’avec le temps, les joints peuvent perdre en étanchéité. Pensez donc à faire réviser votre montre tous les deux ans chez un horloger qualifié. Pour une montre classique, il faudrait planifier cette révision une fois tous les cinq à sept ans. Cette révision ne vous coûtera pas une fortune si votre tocante ne présente aucun dysfonctionnement, alors faites-le.