Nos secrets pour rester performant au travail malgré un rhume

Personne n’est à l’abri d’un rhume, surtout lors des changements de saison. Mais la vie professionnelle ne s’arrête pas pour autant. Si vous vous sentez affaibli mais que vous devez continuer à travailler, voici quelques conseils pour rester performant et gérer au mieux ces moments inconfortables.

1. Priorisez et planifiez

Quand vous êtes malade, votre capacité de concentration peut diminuer. Identifiez les tâches essentielles et concentrez-vous sur celles qui requièrent votre attention immédiate. Définissez des objectifs réalistes pour la journée et planifiez des pauses régulières pour éviter l’épuisement. La priorisation vous aidera à ne pas vous sentir submergé et à garder un sens du contrôle malgré la maladie. Établir une liste claire peut également communiquer à vos collègues ou à votre superviseur ce sur quoi vous vous concentrez pendant votre période de récupération.

2. Hydratez-vous

Boire beaucoup d’eau est important, surtout quand vous êtes malade. L’hydratation aide à fluidifier le mucus. Elle facilite ainsi la respiration et améliore la concentration. Gardez toujours une bouteille d’eau à portée de main et optez pour des tisanes ou des boissons chaudes qui peuvent également apaiser votre gorge. Évitez les boissons caféinées ou sucrées qui peuvent vous déshydrater ou perturber votre sommeil, essentiel pour une récupération rapide.

3. Adoptez des pratiques d’hygiène rigoureuses

Pour éviter de propager le virus et pour accélérer votre rétablissement, maintenez une hygiène irréprochable. Lavez-vous fréquemment les mains, utilisez du gel hydroalcoolique, et évitez autant que possible les contacts rapprochés avec vos collègues. Si possible, travaillez à domicile pour vous reposer mieux et pour protéger les autres. N’oubliez pas de nettoyer régulièrement les surfaces que vous touchez souvent, comme le clavier, le téléphone et la souris d’ordinateur, pour limiter la propagation des germes.

4. Utilisez ACTISOUFRE®

Dans votre arsenal contre le rhume, le spray ACTISOUFRE® peut être un allié précieux. Enrichi en soufre et levures Saccharomyces cerevisiae, ce traitement aide à apaiser les voies nasales irritées et à réduire la congestion. En vous aidant à mieux respirer, votre sensation d’inconfort diminuera, permettant ainsi une meilleure concentration de travail et une amélioration de votre productivité.

5. Pensez à votre alimentation et à vous reposer

Manger des repas légers, mais nutritifs peut vous fournir l’énergie nécessaire pour passer la journée sans vous alourdir. Les soupes, les salades riches en vitamines et les fruits sont d’excellentes options. De plus, assurez-vous de bien dormir la nuit pour aider votre corps à combattre l’infection plus efficacement. Le sommeil réparateur est important pour le système immunitaire et peut accélérer le processus de guérison.

6. Écoutez votre corps

Reconnaissez vos limites et ne forcez pas. Si vous vous sentez trop mal, prenez du repos ou demandez un jour de congé. Il est important d’écouter votre corps et de lui donner le temps de se rétablir pour éviter des complications. Ignorer les signaux de votre corps et continuer à travailler comme d’habitude peut prolonger la maladie et augmenter le risque de contagion auprès de vos collègues.

En adoptant une approche proactive et en prenant soin de votre santé, vous pouvez contribuer à réduire la propagation du rhume et maintenir une bonne santé pendant toute l’année. Rappelez-vous, votre santé est primordiale. Prenez les mesures nécessaires pour vous soigner et consultez un professionnel de la santé si les symptômes persistent ou s’aggravent.