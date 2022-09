Où et comment acheter des bitcoins avec paysafecard ?

Lorsque vous décidez d’investir dans la crypto-monnaie, le bitcoin semble être une évidence. Eh oui, aujourd’hui encore, le bitcoin est la crypto la plus populaire mais il est aussi parmi les plus rentables. Aussi, pour l’achat de vos premiers bitcoins, vous êtes à la recherche d’un moyen sûr. Pourquoi ne pas utiliser une Paysafecard ? En effet, cette carte prépayée vous permet de réaliser vos achats de bitcoins en toute sécurité. Mais où et comment faire ? Cet article vous guide.

La Paysafecard pour acheter des bitcoins

Pour acheter bitcoin avec paysafecard, vous devez d’abord commencer par comprendre l’utilité d’avoir recours à la Paysafecard. L’avantage de ce moyen de paiement est, comme son nom l’indique, sa sécurité. En effet, lorsque vous achetez de la crypto-monnaie sur une plateforme, vous devez entrer vos données bancaires et autres informations sensibles. Eh bien, avec la Paysafecard, vous n’aurez pas à livrer ces informations à votre vendeur de bitcoins et par conséquent, à d’éventuels hackers.

Ensuite, la Paysafecard est aussi un moyen rassurant et facile à assimiler pour un débutant qui veut se lancer dans l’achat et la vente de bitcoins. Primo, vous avez plus de contrôle sur votre portefeuille car vous n’allez investir que ce que vous permet votre solde Paysafecard car c’est une carte prépayée. Deuxio, vous pouvez consulter rapidement votre solde sur le site officiel.

Enfin, vous pouvez acheter votre Paysafecard auprès de plus de 600 000 revendeurs dont le bureau de tabac ou la station-service du coin, elle est utilisée dans une cinquantaine de pays et grâce à l’application mobile, vous aurez directement les points de rechargement proche de chez vous. Alors qu’est-ce qui pourrait vous empêcher d’y avoir recours ? Un seul bémol, les frais de transaction pour acheter des bitcoins sont plus élevés que ceux appliqués via les moyens classiques comme la CB ou le virement.

Les plateformes pour acheter des bitcoins avec Paysafecard

Même si le moyen de paiement est de plus en plus banalisé pour acheter des bitcoins, certaines plateformes ne permettent pas encore l’utilisation de la Paysafecard. Par contre, parmi celles qui offrent cette possibilité, vous avez trois références dans le milieu de la crypto-monnaie pour acheter du bitcoin en toute sécurité avec votre Paysafecard : eToro, Localbitcoin et Paxful.

eToro

eToro est un site de référence pour le trading des crypto-monnaies. Leader incontesté, la plateforme propose un système de copy trading qui peut être fort intéressant pour les débutants. Si vous souhaitez vous lancer dans le trading du bitcoin, vous pouvez le faire avec facilité sur eToro avec votre Paysafecard comme moyen de paiement.

Localbitcoin

Localbitcoin est quant à lui, le marché du coin pour acheter et vendre des bitcoins. En effet, marketplace pour particuliers. Par contre, sur cette plateforme, vous devez vous assurer de vous adresser à un vendeur ayant une réputation en béton lors de l’achat de vos bitcoins par Paysafecard. En outre, le site est réputé pour prélever des frais plutôt élevés sur chaque transaction.

Paxful

Comme Localbitcoin, Paxful est un site qui met en relation des particuliers pour le bitcoin. Le site est plus ergonomique et il est facile de se repérer sur l’interface pour un débutant. D’ailleurs, Paxful ne prélève pas de frais sur les transactions. Par contre, si vous filtrez pour les achats de bitcoins par Paysafecard uniquement, vous risquez des opérations plus onéreuses car il y a plus de demandes que d’offres. Veillez aussi à bien consulter les informations et avis sur le vendeur pour éviter les escroqueries.

Démarche pas à pas pour acheter des bitcoins avec Paysafecard

Que vous choisissiez l’une ou l’autre de ces plateformes, la démarche pour acheter des bitcoins avec Paysafecard se déroule en 4 étapes simples :