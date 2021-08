Accueil » Loisirs Conseils pour un voyage aux Philippines en 2021 Loisirs Conseils pour un voyage aux Philippines en 2021

La Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam font partie des pays les plus visités d’Asie du Sud-Est, mais de plus en plus de touristes choisissent les Philippines comme première destination de voyage. Si vous êtes vous aussi intrigué par ce pays et que vous cherchez des conseils pratiques pour organiser votre voyage, voici 12 recommandations pour profiter au maximum de votre aventure.

Conseils pour voyager aux Philippines

La réussite d’un voyage dépend largement de la qualité de son organisation préalable. Avant de rejoindre Manille, la capitale des Philippines, ou de piquer une tête dans ses plages paradisiaques, essayez de rassembler toutes les informations et les conseils dont vous avez besoin sur votre prochaine destination.

Meilleure période pour voyager aux Philippines

Le meilleur moment pour voyager aux Philippines est en janvier et février, pendant la saison sèche, lorsqu’il n’y a pas d’ouragans. N’oubliez pas que pendant les vacances de Noël et de Pâques, de nombreuses personnes voyagent et il devient difficile de trouver de la place dans les transports ou dans les hôtels. Janvier et mai sont les mois où se déroulent les festivals traditionnels les plus pittoresques, tandis que la meilleure période pour visiter les rizières de Luzon est de mars à avril, et c’est aussi la meilleure période pour visiter les petites îles des Philippines.

Les Philippines sont un pays tropical et les typhons sont un événement météorologique régulier, comme dans de nombreux pays ayant ce climat. Le pays subit normalement une vingtaine de typhons et de tempêtes tropicales par an, qui se produisent statistiquement le plus souvent pendant la saison des pluies, mais peuvent se produire toute l’année. Avant le départ, vérifiez la météo aux Philippines et la situation climatique à votre destination, et consultez également le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Tourisme aux Philippines : quels sont les documents requis ?

Les citoyens italiens qui souhaitent séjourner dans le pays pendant moins de 30 jours n’ont pas besoin de demander un visa pour les Philippines. Pour les séjours de plus de 30 jours, une prolongation doit être demandée au Bureau de l’immigration avant l’expiration du visa.

La seule façon de se rendre aux Philippines est de prendre l’avion, les seuls points d’entrée étant Manille et Cebu. Les Philippines sont reliées à de nombreuses villes asiatiques ainsi qu’à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Il existe également des vols entre Davao, à Mindanao, et Manado, sur l’île indonésienne de Sulawesi. En outre, il est possible de voyager entre les Philippines et la Malaisie et l’Indonésie. Les horaires et les tarifs sont sujets à de fréquents changements, il est donc préférable de prévoir une certaine flexibilité. Air France et Lufthansa proposent des vols directs pour Manille depuis Paris et Francfort.

Vaccins aux Philippines

Aucun vaccin n’est nécessaire pour se rendre aux Philippines, mais les vaccins contre l’hépatite A, l’hépatite B et la typhoïde (si vous vous rendez dans des zones non urbaines) et le vaccin contre la rage sont recommandés car cette maladie est endémique dans le pays. Le vaccin contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de pays où la fièvre jaune présente un risque de transmission, ainsi que pour tous les voyageurs qui viennent de passer par l’aéroport d’un pays où la fièvre jaune présente un risque de transmission.

Voyage aux Philippines : conseils et situation sanitaire

Pendant vos vacances aux Philippines, vous devez veiller à ne pas boire l’eau du robinet et à ne pas ajouter de glace à vos boissons. Les médicaments sont disponibles dans les pharmacies ou les drogueries, vous ne pouvez importer que la quantité suffisante pour la durée de votre voyage, comme indiqué dans l’ordonnance (en anglais) de votre médecin, ceux qui prennent des médicaments sur ordonnance doivent donc avoir un certificat (en anglais) du médecin traitant, indiquant la raison du traitement et les doses prévues pour la période de séjour à l’étranger.

Faites particulièrement attention aux insectes et aux piqûres de moustiques, couvrez les parties exposées du corps comme les bras et les jambes malgré le climat chaud, afin d’éviter les piqûres d’insectes qui peuvent provoquer des maladies.

Sécurité aux Philippines

Si vous vous demandez si voyager aux Philippines peut être dangereux, sachez que les voyages dans la région de Mindanao ont été signalés comme présentant un risque pour la sécurité. Les zones du centre et du nord-ouest de l’île, la partie sud de la péninsule de Zamboanga et les îles au sud-ouest de Mindanao sont à éviter, en raison des affrontements armés entre l’armée et les forces rebelles, de la menace d’attentats et du risque d’enlèvement d’étrangers.

La petite délinquance est présente dans tout le pays, notamment dans certains quartiers de la ville de Manille, aussi la prudence est-elle de mise, surtout la nuit et dans les zones les moins fréquentées de la ville.

En ce qui concerne le climat des Philippines, n’oubliez pas que les tempêtes tropicales et les typhons sont fréquents, principalement de juin à novembre. Il est conseillé de se renseigner sur la situation météorologique de sa destination avant de se rendre aux Philippines et également pendant son séjour, sachant que les prévisions météorologiques ne sont pas toujours en mesure d’anticiper avec précision les trajectoires réelles des perturbations et leur intensité.

Avant d’entreprendre votre voyage, consultez les recommandations de voyage du ministère des affaires étrangères et inscrivez-vous sur le site web “Where we are in the World”.

Voyager aux Philippines : avez-vous besoin d’une assurance voyage ?

La qualité des installations de santé publique est insuffisante même dans les grands centres, tandis qu’elle est très médiocre dans les zones périphériques. Les installations privées sont de meilleure qualité, surtout dans les grands centres, mais elles sont chères. Dans les cliniques, cependant, on exige que le patient soit financièrement disponible pour faire face aux frais d’hospitalisation, sans quoi l’assistance n’est pas fournie même en cas d’urgence grave. C’est pourquoi il est très important de souscrire, avant vos vacances aux Philippines, une assurance voyage qui comprend le rapatriement ou le transfert médical vers un autre pays.

Une police d’assurance voyage, telle que Totaltravel d’InterMundial, comprend les couvertures essentielles suivantes pour voyager en toute sécurité aux Philippines.

Retard ou annulation du transport. Comme vous le savez, les Philippines sont constituées d’une multitude d’îles, vous êtes donc susceptible d’emprunter plusieurs moyens de transport et des vols intérieurs.

La police d’assurance de Totaltravel couvre les dépenses liées au vol, à la perte et à l’endommagement des bagages enregistrés.

Un retard dans les transports peut vous faire manquer votre prochaine correspondance et gâcher une partie de vos vacances aux Philippines. L’assurance voyage vous couvre également dans ce type de situation.

Annulation ou interruption de votre voyage. Vous pourrez annuler votre voyage si, pour l’une des raisons couvertes par la police, vous ne pouvez plus l’entreprendre ou si vous devez l’interrompre.

La police de voyage comprend également une couverture des dépenses liées aux dommages causés involontairement à des tiers et une protection juridique.

Si vous prévoyez de faire de la plongée sous-marine ou un trekking dans la jungle pendant votre voyage aux Philippines, votre police d’assurance doit vous protéger contre les blessures, les opérations de recherche et de sauvetage, le rapatriement et le transport médical, la réadaptation et les autres dépenses liées à la pratique de votre sport pendant le voyage. Ces garanties et de nombreuses autres, en plus de la couverture du voyage, sont incluses dans la police Totalsports.

La devise est le peso philippin (PHP). À l’heure actuelle, le taux de change est d’environ 1 EUR = 60 PHP. Vous pouvez changer de l’argent dans les banques ou les bureaux de change de l’aéroport. Bien que l’utilisation des cartes de crédit soit répandue, essayez de voyager avec une certaine quantité d’argent liquide, surtout si vous vous rendez dans les petites îles des Philippines. La plupart des produits sont taxés à 20%. Les pourboires sont les bienvenus pour tous les services, même les plus petits. Un pourboire de 10 % est souvent inclus dans les factures des hôtels et des restaurants. Parfois, elle est laissée à la discrétion du client.

Où se loger aux Philippines ?

L’infrastructure touristique des Philippines se développe rapidement et vous trouverez une grande variété d’options d’hébergement adaptées à tout type de vacances et de budget : stations balnéaires, grands hôtels, bungalows, appartements privés, etc. Avant de partir, nous vous recommandons de rechercher des informations et de consulter des blogs et des forums de voyage, qui pourront vous être utiles pour choisir où séjourner et quoi visiter. N’oubliez pas que, pendant la haute saison, il sera plus difficile de faire des réservations en raison du grand nombre de touristes internes et externes.

Philippines Airlines, et d’autres compagnies aériennes à bas prix, relient toutes les grandes villes et de nombreuses îles. Les ferries et les catamarans sillonnent la mer dans toutes les directions et sont très pratiques pour découvrir l’archipel. Pour de courtes traversées, les bateaux à moteur, les bateaux à balancier, sont parfaits. L’infrastructure routière et ferroviaire est sous-développée. Les embouteillages font partie de la vie quotidienne. Pour les courtes distances, les jeepneys, une sorte de jeep-taxi multicolore, et les tricycles, le side-car local, sont rapides, peu coûteux, ne partent que lorsqu’ils sont pleins et la destination est affichée sur le pare-brise.

Il n’est pas conseillé de conduire seul aux Philippines, surtout la nuit, car la circulation est généralement chaotique et désordonnée et l’état des routes est précaire. Un permis de conduire international est nécessaire pour louer une voiture. Vous trouverez des agences de location de voitures à Manille et dans les aéroports.

Que manger aux Philippines ?

La cuisine philippine est un mélange surprenant de cuisine autochtone, chinoise, indonésienne, malaise et espagnole. Les plats populaires comprennent l’addobbo, le pancit, le lumpia, le sinigang et le halo-halo. Les Philippins aiment les saveurs fortes et les plats riches. On utilise abondamment le patis, ou sauce de poisson, la sauce de soja et la canne à sucre. Le riz est un aliment de base, le poulet et le porc sont les viandes préférées. En outre, vous pourrez déguster d’excellents fruits tropicaux et de délicieux jus de fruits.

Que voir et faire aux Philippines

L’archipel des Philippines compte 7 107 îles et il faudrait une vie entière pour les découvrir toutes. C’est pourquoi, si vous avez 15 ou 20 jours à disposition, il est préférable de vous concentrer sur deux ou trois régions et îles principales. Bien que ce soit difficile, nous allons essayer de résumer quelques-uns des plus beaux endroits à visiter aux Philippines.

Luzon

Metro Manila est la capitale des Philippines, une étape incontournable de votre voyage, car la plupart des vols internationaux desservent cette grande agglomération de 13 millions d’habitants. D’un point de vue historique, la zone la plus importante est Intramuros : ici, nous pouvons nous promener dans l’ancienne ville hispanique entourée de vieux murs. On y trouve également la cathédrale et l’église de San Augustín, une structure ancienne qui comprend un musée varié de traditions locales, fortement influencées par le catholicisme.

Palawan

L’île de Palawan aux Philippines est la région la plus touristique du pays et grâce à sa merveilleuse nature, préservée également grâce à la sensibilité de ses habitants, c’est une destination écotouristique d’excellence, souvent décrite par les médias comme l’une des principales destinations mondiales pour admirer les beautés de la nature. Puerto Princesa est la capitale de la province de Palawan, que nous recommandons également pour des destinations telles que Coron et El Nido. El Nido possède des eaux extrêmement claires, des plages immaculées et un magnifique écosystème d’espèces tropicales, tant sur terre que sur mer. Elle figure souvent en tête des classements des meilleures plages tropicales et stations balnéaires du monde.

Visayas

Bohol est un lieu de grande valeur culturelle et naturelle, avec ses Chocolate Hills, ses chutes d’eau, ses rivières, ses grottes, ses mangroves, ses îlots au milieu de la mer et ses plages blanches entourées d’un océan bleu propre et plein de vie marine. Boracay figure souvent en tête de liste des meilleures destinations tropicales du monde. Ses plages blanches et tranquilles, desservies par les meilleures installations du pays, font de Boracay une étape véritablement ressourçante lors de votre voyage aux Philippines.

Cebu est la porte d’entrée des îles Visayas. Fondée au 18e siècle, c’est la plus ancienne ville du pays, également connue sous le nom de “Reine du Sud”. Elle est située à proximité de nombreuses îles tropicales aux eaux cristallines et aux conditions météorologiques excellentes.