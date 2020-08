Accueil » Web/Hi-Tech Les avantages d’un VPN à la maison Web/Hi-Tech Les avantages d’un VPN à la maison

Autrefois l’apanage des entreprises, les VPN sont aujourd’hui utilisés par les particuliers. Toutefois, beaucoup émettent encore des réserves sur leur utilisation à la maison, en raison de quelques incertitudes qui planent quant à leur légalité. Alors, pour ou contre le VPN ? Découvrez quelques avantages qui pourraient faire pencher la balance du côté du pour.

Le VPN permet de sécuriser les données

Un VPN ou Virtual Private Networks est un outil qui permet de naviguer sur internet de façon entièrement anonyme. Il agit de deux manières :

Les données générées par l’ordinateur de l’utilisateur sont chiffrées et transitent par un serveur qui sert de passerelle pour accéder à internet. Le chiffrage et le transit via une passerelle servent à rendre les données de l’utilisateur invisibles pour les ordinateurs externes, le fournisseur d’accès inclus.

Le serveur ou l’ordinateur qui sert de passerelle possède sa propre adresse IP, qui est différente de celle de l’ordinateur de l’utilisateur. De fait, il devient impossible de localiser l’utilisateur, peu importe sa position géographique.

Ainsi, un VPN est par définition un système qui permet de protéger les données, ce qui constitue son principal avantage. Pour obtenir plus d’informations sur les VNP et des conseils pour les utiliser au mieux lors de votre navigation sur le web, rendez-vous sur box-android-tv.fr, un site d’information sur les services vidéo, les boîtiers TV, etc.

Le VPN permet de contourner les blocages géographiques

Si l’utilisation des VPN est proscrite dans certains pays, c’est parce qu’ils offrent une totale liberté sur le net. En effet, avec un VPN, l’utilisateur peut accéder à n’importe quel contenu de son choix depuis n’importe quel pays. Habituellement, quand des restrictions géographiques ont été définies, des messages d’erreurs s’affichent lorsqu’un internaute essaie de regarder une vidéo diffusée en direct dans un pays autre que celui qui dans lequel il vit. Désormais, cet obstacle est éliminé s’il possède un VPN ayant des serveurs dans le pays où la vidéo est diffusée.

Ainsi, avec un VPN, toutes les barrières géographiques qui subsistent sur internet sont facilement franchissables. Avec cet outil, il est possible de débloquer l’accès à divers sites internet à sa guise. C’est pour cette raison que certains pays interdisent son utilisation et que d’autres contrôlent les types de VPN présents sur leur marché.

Le VPN permet d’économiser de l’argent

Beaucoup l’ignorent, mais le VPN peut dans certaines conditions faire économiser de l’argent. En effet, nombreux sont les sites e-commerce qui modifient le prix de leurs produits en fonction du pays de l’acheteur. Par exemple, un consommateur qui se connecte depuis la France peut remarquer une baisse des prix affichés pour un produit dès qu’il consulte le même site via un serveur situé en Inde.

Ainsi, le VPN peut par exemple être particulièrement utile pour les personnes qui achètent fréquemment des articles ou qui font régulièrement leur réservation en ligne. Il leur suffit de choisir un VPN qui possède des serveurs dans différents pays, car les réductions de prix ne sont pas systématiques. De plus, il faut pouvoir trouver le pays qui bénéficie de prix avantageux. Un VPN offrant un plus large choix de pays constitue donc la meilleure option.

Le VPN est un outil extrêmement fiable pour sécuriser les données envoyées et reçues via internet. Grâce à lui, il est possible de jouer en ligne, de regarder des vidéos, d’accéder à des sites, etc., sans laisser de trace. Mais bien sûr, il faut veiller à toujours rester dans une totale légalité.