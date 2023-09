Le portage salarial en communication : une solution flexible pour concilier vie professionnelle et personnelle

Le portage salarial en communication, un mode de travail innovant, offre une flexibilité inégalée en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette solution, qui associe la liberté de l’entrepreneuriat à la sécurité du statut salarié, séduit de plus en plus de professionnels de la communication. Ils peuvent gérer leur temps et leurs clients comme ils le souhaitent, tout en bénéficiant d’une couverture sociale. C’est une alternative intéressante pour les professionnels de la communication qui aspirent à plus d’autonomie sans vouloir renoncer à la stabilité. Ce mode de travail moderne répond aux nouveaux besoins et attentes des professionnels d’aujourd’hui.

Portage salarial en com : les atouts

Dans le domaine de la communication, le portage salarial présente de nombreux avantages. Il offre une grande liberté et flexibilité aux professionnels qui souhaitent concilier vie professionnelle et personnelle. En travaillant en tant que consultant indépendant sous statut salarié, ils peuvent organiser leur emploi du temps comme bon leur semble et choisir leurs missions en fonction de leurs préférences et compétences.

Le portage salarial permet aux communicateurs d’exercer leur métier avec une totale autonomie tout en bénéficiant des avantages sociaux d’un contrat de travail traditionnel. Ils sont ainsi couverts par l’assurance chômage, la retraite complémentaire et la sécurité sociale.

Fonctionnement du portage salarial en com

Pour comprendre le fonctionnement du portage salarial en communication, il faut saisir les étapes clés de ce processus novateur. Le professionnel de la communication intéressé par cette forme d’emploi doit s’associer à une société de portage salarial spécialisée dans son domaine.

Une fois cette collaboration établie, le communicant devient un consultant indépendant au sein de ladite société. Il signe alors un contrat de travail qui lui confère un statut salarié tout en conservant sa liberté et son autonomie professionnelle. Cette relation contractuelle tripartite entre la société cliente, la société de portage et le consultant garantit une sécurité juridique pour toutes les parties impliquées.

Concrètement, comment se déroule une mission en portage salarial ? Le professionnel identifie ses clients potentiels et négocie avec eux les conditions contractuelles (délais, honoraires…). Une fois l’accord trouvé, il peut démarrer l’exécution des prestations convenues.

Lorsque vient le temps d’établir la facturation client, c’est là que la société de portage entre en jeu. Elle se charge non seulement d’émettre les factures mais aussi du recouvrement des paiements auprès des clients. Grâce à cette intervention administrative simplifiée, le communicant peut se concentrer pleinement sur son expertise sans avoir à gérer les aspects administratifs chronophages.

La rémunération du consultant est ensuite calculée selon un système bien précis : il perçoit un pourcentage correspondant au chiffre d’affaires généré par sa prestation. Ce montant inclut aussi tous les frais liés à l’exercice de son activité, tels que les charges sociales et les cotisations professionnelles.

En tant que salarié porté, le communicant bénéficie de la protection sociale inhérente à son statut : assurance chômage en cas d’arrêt d’activité involontaire, couverture maladie et prévoyance pour faire face aux aléas de la vie professionnelle. Cette sécurité constitue un atout majeur pour ceux qui désirent concilier leur vie personnelle avec leur carrière.

Le portage salarial en communication représente donc une solution flexible et avantageuse pour les professionnels du secteur. Il offre une liberté totale tout en garantissant une sécurité juridique et sociale. Grâce à ce dispositif innovant, ils peuvent s’épanouir pleinement dans leur métier sans se soucier des aspects administratifs qui peuvent parfois être fastidieux.

Quels métiers de la com sont concernés

Les avantages du portage salarial en communication sont nombreux, mais pensez à bien souligner que cette solution s’adresse principalement aux professionnels à haute valeur ajoutée. En effet, les métiers de la communication qui se prêtent particulièrement bien au portage salarial sont ceux nécessitant une expertise pointue et une grande autonomie dans leur pratique.

Les consultants en stratégie de communication peuvent bénéficier pleinement du portage salarial. Ces experts possèdent une connaissance approfondie des différents leviers de communication et accompagnent leurs clients dans l’élaboration de leur plan stratégique. Grâce au portage salarial, ils peuvent exercer leur métier en toute liberté tout en profitant des avantages liés à un statut de salarié.

De même, les spécialistes en relations publiques peuvent tirer parti du portage salarial pour développer leur activité. Ils interviennent auprès des entreprises ou des personnalités publiques pour gérer leur image médiatique et renforcer leurs relations avec les médias. Leur expertise étant souvent sollicitée sur des missions ponctuelles, le portage salarial offre une souplesse indispensable pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

Les consultants en marketing digital font aussi partie des profils concernés par le portage salarial. Avec l’évolution constante du secteur numérique, ces experts aident les entreprises à optimiser leur présence sur internet et à développer leurs stratégies digitales. Grâce au statut de consultant indépendant via le portage salarial, ils ont la possibilité d’intervenir sur différents projets sans être limités géographiquement.

N’oublions pas les professionnels de la communication événementielle. Que ce soit pour l’organisation d’un salon, d’une conférence ou d’un concert, ces spécialistes gèrent tous les aspects logistiques et créatifs nécessaires à la réussite d’un événement. Le portage salarial leur offre une flexibilité précieuse pour s’adapter aux fluctuations du marché et répondre aux demandes spécifiques de leurs clients.

Le portage salarial en communication offre une solution idéale pour concilier vie professionnelle et personnelle dans ce secteur exigeant. Les métiers de la communication qui requièrent une expertise pointue, une grande autonomie et des missions ponctuelles sont particulièrement adaptés à cette forme d’emploi. Grâce au statut de consultant indépendant via le portage salarial, ces professionnels peuvent exercer avec liberté tout en bénéficiant des avantages sociaux liés au statut de salarié.

Se lancer en portage salarial en com : les étapes

Si vous êtes convaincu que le portage salarial en communication est fait pour vous, voici les étapes à suivre pour vous lancer dans cette aventure passionnante :

Faites un bilan de vos compétences : Avant de vous lancer dans le portage salarial, il faut identifier clairement vos domaines d’expertise et vos compétences spécifiques en communication. Cela vous permettra de cibler efficacement votre clientèle potentielle et de proposer des services adaptés à leurs besoins.

Choisissez une entreprise de portage salarial : Il existe plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine du portage salarial en communication. Prenez le temps de comparer les offres, les frais appliqués et les services proposés par chacune d’entre elles afin de faire le meilleur choix pour votre activité professionnelle.

Rédigez un contrat commercial : Une fois que vous avez choisi votre entreprise de portage salarial, vous devrez rédiger un contrat commercial détaillant les modalités financières et juridiques qui régiront votre relation avec cette société. Veillez notamment à préciser la durée des missions, les tarifs appliqués ainsi que les clauses relatives aux droits d’auteur.

Prospectez auprès des clients potentiels : Pour développer votre activité en tant que consultant indépendant en communication, il est primordial d’identifier et contacter des clients potentiels intéressés par vos services. N’hésitez pas à utiliser tous les moyens disponibles tels que la prospection téléphonique ou la participation à des événements professionnels pour rencontrer ces prospects.

Réalisez vos premières missions avec succès : Lorsque vous obtenez vos premières missions en portage salarial, il est crucial de les mener à bien et de satisfaire pleinement vos clients. La qualité de votre travail et la satisfaction de vos clients seront des atouts précieux pour développer votre réputation et attirer d’autres prospects.