À quel moment faut-il consulter un dentiste ?

Un dentiste est un professionnel de la santé qui se spécialise dans les problèmes dentaires et parodontaux. Dans cette optique, il traite les maux de bouche, de dents, de gencives et des maxillaires. Outre le traitement de ces problèmes spécifiques, ce professionnel peut également intervenir à titre préventif. Cela est généralement effectué au cours d’un contrôle, notamment en administrant des soins permettant de limiter les problèmes bucco-dentaires. Il est aussi important de rappeler qu’un dentiste spécialisé peut réaliser des soins afin de remplacer, réparer ou corriger des défauts de positionnement au niveau dentaire. Par ailleurs, à quelle fréquence et à quel moment est-il préconisé de consulter un dentiste ? Les réponses dans cet article.

Lors d’une sensibilité dentaire occasionnelle

La sensibilité dentaire est un mal présent chez la majorité des Français. Il s’agit notamment d’un phénomène qui peut avoir plusieurs causes. Par ailleurs, bien qu’arrivant occasionnellement dans la plupart des cas, elle nécessite des soins appropriés. De ce fait, si vos gencives deviennent rouges et saignent lors des brossages, pensez à prendre rendez-vous auprès d’un dentiste nice dans les semaines qui viennent. Vous pouvez également faire de même si la poussée d’une dent de sagesse vous gêne.

En cas de douleurs fréquentes aux dents

Si vous avez des douleurs sur une ou plusieurs dents, ou que celles-ci sont particulièrement sensibles au chaud et au froid, il sera nécessaire de consulter un dentiste dans les jours qui viennent. Cela vous permettra notamment de soulager les maux, le temps que le traitement fasse effet. Cette démarche est également valable si vous avez subi un choc sur une dent sans la casser ou si vous avez une blessure au niveau de la gencive. Dans l’ensemble, il s’agit de douleurs qui peuvent être gênantes et handicapantes au quotidien.

En cas de douleurs dentaires intenses

Dans le cas d’une douleur constante insupportable au niveau de la dent qui s’aggrave lorsque vous êtes couché, il est conseillé de voir un dentiste dans l’immédiat. Cela est également valable si vous avez du mal à ouvrir la bouche ou avez subi un traumatisme qui aurait causé l’expulsion, le déplacement ou la casse d’une dent. Il est important de noter que ce genre de traumatisme peut aussi être à l’origine d’une lésion importante de la bouche, de la langue ou de la lèvre.

En cas de symptômes plus graves dus à l’hygiène dentaire

Dans certains cas, les maux de dents peuvent générer des symptômes plus graves au niveau de la santé. Entre difficultés respiratoires, fièvre, gonflement du cou ou du visage, peau rouge et chaude, vomissement, perte de connaissance, etc., nombreuses sont les conséquences d’une mauvaise hygiène dentaire. Dans ces types de situations, il est primordial d’appeler immédiatement les urgences afin de bénéficier des soins dentaires adéquats.

La fréquence des visites chez le dentiste

En principe, il est préconisé de consulter un dentiste deux fois par an pour effectuer un examen complet et un nettoyage dentaire. Toutefois, en fonction de la condition de votre dentition, cette fréquence peut être augmentée, notamment par recommandation de votre dentiste. Cela vous permettra d’avoir une hygiène bucco-dentaire impeccable au cours de chaque année.