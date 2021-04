Accueil » Actu Comment faire une épilation totale ? Actu Comment faire une épilation totale ?

Nous sommes prêts à faire tout son possible pour éviter la repousse des cheveux disgracieux sur certaines parties du corps. Cela est particulièrement vrai pour le visage, où l’épilation est une expérience douloureuse et longue. Et selon la méthode choisie d’épilation (rasoirs, pince à épiler, crème dépilatoire, bandes de cire chaude ou de cire froide, épilation…) parfois vous devez compter sur elle très souvent… Heureusement, l’épilation à la lumière pulsée dans le salon de beauté ou la cire chaude dans l’esthéticienne n’est pas les seules techniques de longue durée pour l’épilation permanente. Cependant, vous pouvez également essayer d’enlever l’épilation permanente de la moustache et avec de la farine. C’est une recette qui est particulièrement facile à préparer et presque indolore. votes )

INGRÉDIENTS

Farine de pois chiches (ou blé)

eau

Épilation faciale définie avec de la farine, comment cela fonctionne-t-il ?

1. Dans un bol, mettre deux cuillères à soupe de farine.

2. Ensuite, ajoutez un peu d’eau et mélangez.

3. Répartir votre préparation sur la zone affectée par l’épilation par précaution massage est fait où les cheveux poussent toujours en arrière : lèvre supérieure, mâchoire… Ensuite, laissez-le sécher pendant environ dix minutes .

4. Frottez la pâte séchée à la main pour arracher les cheveux et rincer votre visage.

Après l’épilation, vous devez appliquer une crème apaisante pour apaiser les zones sensibles du visage. En outre, évitez de peler en quelques jours pour éviter les irritations, les brûlures et les rougeurs dans les zones traitées. Et il n’est pas nécessaire d’en faire un avant l’épilation permanente de la farine pour éviter les poils incarnés , car il y a un faible risque pour cette zone et cela peut sensibiliser la peau. Cependant, vous devez reproduire cette pointe de l’épilation permanente, bien sûr, avec plusieurs farine Crédits : iStock , donc un résultat impeccable. Peau sans épilation laser coûteuse et cheveux foncés deviendra rapidement très discret avant qu’ils disparaissent pour toujours !

Si cette recette ne vous convient pas, en particulier pour les peaux sensibles, vous pouvez également faire une crème dépilatoire naturelle et d’autres recettes maison pour enlever les poils du visage. Enfin, il est tout à fait possible de simplement décolorer vos cheveux indésirables avec du citron et du miel.