Comment choisir sa blouse d’esthéticienne ?

Outre la passion, les connaissances et le matériel, le métier d’esthéticienne exige aussi le port de tenue adaptée. Il s’agit non seulement d’un signe de professionnalisme évident, mais revêt aussi d’une grande importance dans l’exercice du métier. Mais comment bien choisir sa blouse ou sa tunique d’esthéticienne ? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui. Découvrez au cours de cet article les différents critères de choix pour bien choisir sa blouse d’esthéticienne.

Le confort

Le confort est primordial lorsqu’il s’agit de choisir une blouse esthéticienne ou n’importe quelle autre tenue professionnelle. Étant donné que le métier d’esthéticienne est plutôt contraignant, il est essentiel d’avoir une blouse agréable à porter.

Pour gagner en confort, il est conseillé d’opter pour des tissus légers, respirants et extensibles. Ce type de tissus offre plus de liberté dans les mouvements et c’est très important dans l’exercice de ce métier. Les manches doivent également être assez amples pour ne pas entraver les gestes.

La durabilité

Le métier d’esthéticienne est concerné par une exposition permanente aux produits chimiques. Il y a les lotions, les huiles et les produits en tout genre auxquels doit faire face la tenue. Il est ainsi important de choisir une blouse résistant aux taches et aux éventuelles attaques chimiques. N’hésitez pas à aller rechercher des blouses en tissu imperméable ou à revêtement spécial.

Un design professionnel

La tenue de travail doit toujours refléter le professionnalisme du métier et le métier d’esthéticienne n’échappe pas à cette règle. Il est donc conseillé d’opter pour des designs simples et élégants qui correspondent à votre image de marque et à l’ambiance de votre salon.

Concernant les couleurs, il n’y a pas forcément de couleurs obligatoires dans le monde de l’esthétique si ce n’est le salon qui l’impose. Ainsi, vous pouvez choisir des couleurs neutres comme le blanc, le noir ou le gris. Ces couleurs dégagent une apparence propre et professionnelle.

Facilité d’utilisation

Il y a ensuite la facilité d’utilisation/enfilage qui est aussi un critère important. Les esthéticiennes enchaînent souvent les traitements, il est donc important de choisir une blouse qui s’enfile facilement. Dans ce contexte, les blouses à boutons pression ou à fermeture éclair sont plus pratiques. C’est important notamment si vous devez changer de blouse entre chaque patient.

Poches et compartiments

Bénéficier de poches ou de compartiments de rangement sur une blouse est un avantage non négligeable. L’idée est avant tout de garder à portée de main les outils et les produits dont vous avez besoin pendant les traitements. Les clients ne peuvent qu’apprécier votre réactivité et votre efficacité. Optez pour des blouses avec des poches bien conçues pour une organisation optimale.

La taille

Il y a aussi la taille qui ne doit jamais être négligée lorsqu’on doit choisir des tenues professionnelles. La taille compte énormément dans la liberté de mouvement. De plus, une blouse trop serrée peut être inconfortable, tandis qu’une blouse trop grande peut sembler peu professionnelle. Il est donc recommandé de choisir une tenue parfaitement adaptée à sa morphologie. Le cas échéant, vous pouvez aussi choisir une blouse à taille ajustable.

Voilà donc les principaux critères de choix à prendre en considération pour bien choisir sa blouse ou sa tunique d’esthéticienne.