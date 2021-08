Accueil » Business Comment augmenter la productivité de vos employés pendant le travail à distance ? Business Comment augmenter la productivité de vos employés pendant le travail à distance ?

Comment augmenter la productivité de vos employés pendant le travail à distance ?

Le confinement a poussé de nombreuses entreprises à faire travailler ses employés depuis leur domicile. Pour les employeurs, ce nouveau mode de travail fait quand même peur, car il peut affecter leur productivité. Il est tout à fait possible de gérer ses employés qui travaillent à distance tout en maintenant leur performance et leur productivité.

Fixer des objectifs précis

Qu’on travaille en entreprise ou à domicile, la fixation des objectifs va rendre ses salariés plus productifs. De ce fait, même si vos employés travaillent chez eux, vous devez toujours mettre en noir sur blanc ces objectifs. Pour manager une équipe à distance, il faut des objectifs collectifs afin de garder la cohésion de l’équipe et des objectifs individuels pour que chaque collaborateur puisse s’impliquer personnellement. Chaque début de semaine, pensez à organiser une petite réunion pour fixer ces objectifs et chaque fin de semaine une petite réunion pour voir la réalisation.

Communiquer

Travailler chez soi ne signifie pas travailler en solo dans son coin. Si chacun travaille dans son coin, l’impact du télétravail sur la productivité se fera sentir avec une baisse des résultats. Vous, employeur, devrez vous arranger pour ne pas négliger la communication entre les collaborateurs. Chaque membre de l’équipe doit être au courant de qui travaille sur quoi à chaque instant pour faciliter la collaboration. Ce maintien de la communication permet à chaque collaborateur de demander de l’aide ou des conseils en cas de besoin. Pour manager une équipe à distance, cette communication doit être maintenue, même si ce n’est pas pour dire ce que X ou Y fait, mais tout simplement pour se saluer ou pour garder le Knowledge Management.

Les collaborateurs peuvent communiquer par mail, mais la communication sera plus optimale si elle se fait par messagerie instantanée. Prévoyez également pour votre équipe des moyens de communication en face à face ou de vive voix pour accélérer la résolution de certains problèmes.

Faire des réunions d’équipe

Vous pouvez penser qu’une réunion fait perdre du temps. Pourtant, quand on passe au télétravail, ces réunions sont indispensables pour bien manager une équipe à distance, pour communiquer, mais aussi pour se coordonner et entretenir le Knowledge Management. Pendant une réunion, l’employeur et ses employés pourront se parler sur le suivi et la réalisation d’un projet. On parle ici de l’accessibilité des connaissances en entreprise.

Cette réunion ne doit pas être une habitude, mais elle doit être organisée, préparée et aussi animée. Le but est de faire le point sur l’avancée du projet, les tâches réalisées, les tâches à faire ainsi que les problèmes rencontrés pour la réalisation avec les solutions proposées. Il ne faut pas non plus s’étaler sur des heures, car ceci va raccourcir le temps de travail des employés.

Adopter des outils adaptés

La productivité de l’équipe ne peut être au rendez-vous que si l’équipe a à sa disposition des outils de travail adéquats. De ce fait, l’employeur devra trouver les outils pour gérer une équipe qui travaille à distance. Il peut s’agir d’un logiciel de gestion de projet qui permettra le suivi d’un projet en temps réel, la centralisation de toutes les informations de travail, la gestion des tâches de chaque employé et la communication instantanée.