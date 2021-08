Accueil » Santé Quelles sont les étapes à suivre pour récupérer la preuve du test Covid19 positif Santé Quelles sont les étapes à suivre pour récupérer la preuve du test Covid19 positif

Le monde est actuellement en pleine crise suite à l’avènement du Covid19. Des mesures barrières, des analyses et la réalisation d’un test de détection de la maladie s’imposent à tous. Mais une fois le test fait, il vous faut récupérer la preuve de votre test Covid19 qu’il soit positif ou négatif. Cet article vous donne la démarche à suivre pour entrer en possession de la preuve du test Covid19 positif.

Créer un compte sur France Connect

La création du compte est plutôt assez. Il vous suffit d’avoir accès au lien de France Connect disponible avec Biolab Martinique. Une fois que vous accédez au site, suivez les étapes d’inscription et renseignez toutes les informations demandées. Votre compte sera créé automatiquement avec accès à votre boîte mail. Noter que cette étape est pour ceux qui n’ont pas encore de compte.

Connexion au SIDEP

Lorsque vous avez déjà un compte, il vous faut pour la récupération de votre document, procéder à une connexion au SIDEP. Via votre compte France Connect, accédez au portail en cliquant sur le lien reçu par mail ou SMS. Utilisez les accessoires de votre compte Ameli, MSA ou votre espace impôt… pour vous identifier.

La connexion est possible pour les bénéficiaires d’un régime français d’assurance maladie. Ces personnes doivent avoir effectué un test de dépistage de la Covid-19 dans les six derniers mois. Ce délai est mis en place pour permettre aux personnes positives de récupérer leur certificat et de présenter le pass sanitaire.

Récupération de votre preuve du test positif

Une fois que la connexion est faite, procédez à la récupération de votre document. Au préalable vous devez avoir sollicité le laboratoire où le test a été effectué. Celui-ci doit, en principe, se charger de saisir le dossier dans SI-DEP pour générer un QR code valide dans le cadre du pass sanitaire. Une fois que c’est fait et que votre connexion au Si-DEP est effective, accédez aux commandes de récupération de votre preuve. Une fois que vous validerez les commandes, vous recevrez un fichier PDF qui constitue votre preuve.

Impression ou importation dans Tous AntiCo vid

Lorsque vous recevez votre fichier, vous pouvez en faire impression pour conserver une copie à votre actif. Une autre alternative reste l’importation vers TousAntiCovid. Cette opération est possible à partir du papier ou du PDF du résultat du test que vous obtenez. L’obtention quant à elle est sujette à un scannage du QR Code où en cliquant sur un lien permettant d’importer et de stocker le résultat dans le Carnet de TousAntiCovid.

Noter que Biolab Martinique vous offre l’opportunité d’entrer en possession de votre preuve depuis le test jusqu’à l’entrée en possession du document.