La meilleure façon d’organiser votre année 2023 : Téléchargez le calendrier Excel dès maintenant

Seulement quelques jours nous séparent désormais de 2023 ! À quelques heures de la nouvelle année, vous appréhendez son déroulement ? La meilleure manière de rentabiliser une année est de la préparer minutieusement. Il est donc temps de mettre de l’ordre dans votre vie personnelle et professionnelle pour mieux hiérarchiser vos objectifs. Pour une organisation réussie de 2023, téléchargez le calendrier Excel dès maintenant ! Démarche, coût, avantages, astuces pour une meilleure utilisation, on vous dit tout dans ce guide.

Calendrier Excel : présentation

Chaque année, de nombreux internautes sont habitués au téléchargement du calendrier Excel. Si vous faites partie des rares personnes qui n’ont jamais entendu parler de ce calendrier, la première partie de ce guide est pour vous. Elle se consacre à la présentation de l’outil tant apprécié et plébiscité.

Le calendrier Excel est avant tout un calendrier classique. Il s’agit d’un calendrier numérique 2023. Il est conçu et présenté avec le tableur Excel. Il peut être téléchargé et imprimé comme tous les autres tableaux proposés sur le web. Sa particularité vient de sa présentation en format Excel.

Puisque le calendrier est sous format Excel, il peut donc être modifié, personnalisé ou annoté. Nous reviendrons plus en profondeur sur cette particularité un peu plus bas.

Les avantages du calendrier 2023 Excel

Le calendrier 2023 Excel est avantageux sur de nombreux points. S’il est si recommandé, c’est premièrement pour sa grande utilité en tant qu’outil de planification. Avec un calendrier Excel, vous pouvez notamment organiser votre vie personnelle et votre vie professionnelle sur toute l’année. Bien exploité, le calendrier Excel devient une feuille de route. Il permet notamment de ne perdre de vue aucun objectif durant le déroulement de l’année.

Grandement utile, le calendrier Excel est très facile à utiliser. Nul besoin d’être un as de l’informatique pour l’exploiter. Il suffit de quelques bases en Excel pour modifier et personnaliser son calendrier 2023 comme on le souhaite. La modification est rapide. En quelques secondes, de nouveaux rendez-vous, programmes et objectifs peuvent être ajoutés à votre calendrier Excel.

Le dernier avantage du calendrier Excel est son accessibilité. Stocké sur support numérique, il peut être ouvert et modifié partout. Cela permet notamment de le mettre à jour à mesure que vos programmes évoluent pour éviter les erreurs d’informations.

Intéressons-nous à présent au téléchargement proprement dit du calendrier Excel 2023. Pour télécharger l’outil, vous pouvez utiliser l’appareil de votre choix. Ordinateurs, tablettes et téléphones sont tous utilisables quel que soit leur système d’exploitation. Il suffit ensuite de se rendre sur le web pour télécharger ici le calendrier 2023. Sur le site, sélectionnez le format Excel du calendrier pour profiter de tous les avantages présentés plus haut.

Le fichier du calendrier ne pèse pas du tout. Il peut donc se télécharger en quelques secondes. Une fois le fichier téléchargé, ouvrez-le et commencez votre modification pour le personnaliser. Attention tout de même ! Il est nécessaire d’adopter des bons gestes pour une personnalisation réussie.

Conseils pour bien organiser 2023 grâce au calendrier Excel

Pour une organisation réussie de votre année 2023, listez tous vos programmes déjà confirmés pour l’année. Cela vous permet d’avoir une vision générale de votre projet de planification. Pour chaque programme, sélectionnez la date qui correspond. Sélectionnez la colonne de la date puis ajoutez-y le programme que vous avez.

Sur Excel, vous avez la possibilité d’ajouter des couleurs aux colonnes. Exploitez cette fonctionnalité pour modifier et bien personnaliser votre calendrier Excel. Mettez en place un code couleur pour les programmes de l’année. Attribuez des couleurs différentes aux anniversaires, aux voyages professionnels, aux réunions, aux programmes personnels, etc.

Il est aussi utile de mettre en couleur les jours fériés. Si vos projets professionnels sont étendus à d’autres pays, marquez également les dates fériées de ces pays-là dans votre calendrier Excel. Vous aurez ainsi une vision globale pour organiser votre activité avec plus de facilité. Cela vous épargne notamment des surprises et des contre temps.

Faites surtout attention aux programmes que vous ajoutez à votre calendrier. Intégrez uniquement à votre planning annuel les activités déjà certaines. Il est aussi intéressant de stocker votre calendrier dans un cloud. Ce faisant, vous accéderez à votre calendrier en tout lieu et le modifier lorsque de nouvelles activités s’ajoutent à votre planning. Avec les modifications via le cloud, vous pouvez exploiter un calendrier Excel 2023 à jour depuis tous vos appareils.