Les différentes étapes de la demande de permis de conduire

Certaines auto-écoles peuvent s’occupent de la demande du permis de conduire. D’autres préfèrent laisser cette tâche aux soins de leurs apprenants, qui devront alors se rapprocher de l’ANTS. Pour vous donner une idée de la procédure administrative inhérente à cette demande, voici quelques infos à connaître.

À quel moment soumettre une demande de permis de conduire ?

Que ce soit le candidat ou l’auto-école qui s’en occupe, cette démarche doit être réalisée auprès de l’ANTS, ou Agence Nationale des Titres sécurisés. Cet établissement est chargé de la délivrance de cartes grises, de cartes d’identité et de passeports, en plus des permis de conduire. Si le candidat s’occupe lui-même de sa demande de permis de conduire, il peut se rendre sur le site de l’ANTS et justifier de sa réussite à l’examen de conduite grâce à un certificat délivré par son auto-école.

Vous pouvez également effectuer votre demande de permis de conduire en suivant ce lien, pour confier cette tâche à un professionnel. Vous bénéficiez d’un service rapide et des conseils d’experts en matière d’obtention de permis de conduire. Vous pouvez par ailleurs suivre l’évolution de votre dossier en ligne.

Quelles pièces accompagnent une demande de permis de conduire ?

Pour obtenir votre permis de conduire, il vous suffit de fournir les pièces nécessaires à l’ANTS, à savoir :

Une pièce d’identité ;

Une copie du certificat de réussite à l’examen de conduite ;

Un justificatif de domicile ;

Une photo d’identité ;

Une copie de votre ASSR2.

En combien de temps se déroule l’analyse des dossiers ?

Une fois que vous avez remis votre dossier de candidature à l’ANTS, remplissez le formulaire CERFA. L’administration procède alors à la vérification de vos documents, en particulier votre photo d’identité et votre signature. Si votre dossier est rejeté, cela signifie que les pièces qu’une erreur est apparue dans votre dossier, comme des pièces manquantes. Dans ce cas de figure, il est possible de renouveler votre demande en ligne après rectification de vos documents.

La délivrance du permis de conduire prend généralement quelques semaines, mais la validation de votre demande s’effectue sous 15 jours. Si votre dossier est validé, patientez jusqu’à 2 mois pour obtenir votre permis de conduire. Pour pouvoir conduire avant l’obtention de votre document officiel, présentez votre attestation ou certificat de réussite, ainsi qu’une pièce d’identité aux autorités en cas de vérification.

Que votre demande de permis de conduire soit validée ou non, l’ANTS vous adresse une notification par email ou par message. Vous recevez votre permis à domicile à la suite de la validation de votre demande. Aucun déplacement n’est donc à prévoir. Vous pouvez éventuellement suivre l’évolution de votre demande en contactant régulièrement l’ANTS ou en consultant la plateforme à laquelle vous avez confié cette démarche.