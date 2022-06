Actrices Françaises : les plus grandes actrices Françaises décédées

Dans le domaine de la cinématographie, la France du fait partie des pays les plus actifs au monde. Elle a à son actif plusieurs actrices qui, par leur talent, leurs compétences et leurs dévouement, font la fierté du pays même après leur disparition.

Elles sont notamment des exemples pour les jeunes désireux de faire carrière dans le domaine du cinéma français. Cependant, elles sont très peu connue du grand public. À cet effet, ce billet vient à point nommé pour vous présenter quelques unes de ces icônes.

Jeanne Moreau

Actrice, chanteuse et réalisatrice, Jeanne Moreau est une célébrité que de nombreux français regrettent. Née en janvier 1928 à Paris, sa carrière de comédienne a débuté après ses études secondaires à Paris. La future jeune actrice s’inscrit à Denis d’Inès pour suivre des cours de théâtre sans l’autorisation de ses parents.

Très sûre de ses talents, elle s’implique et obtient un rôle dans une pièce, alors qu’elle était auditrice au conservatoire national supérieur d’art dramatique. Au fil des années, elle réussit à convaincre les figures du milieu de la cinématographie français, et fait son apparition dans une succession de mise en scène.

Elle gravit les échelons jusqu’à obtenir son premier rôle dans le film Meurtres, qui fut le premier d’une série remarquable. Pendant sa carrière d’actrice, elle est impliqué dans plus de cent vingt scènes réalisées.

Son adaptation aux thématiques, son charisme et ses talents font d’elle une source d’inspiration pour la jeune génération. Elle a notamment décroché de grands prix dont cinq césars, et est la première femme choisie à l’académie des beaux arts et à l’Institut de France dans les années 1998.

Le poste qui lui a été attribué est lié à la création artistique. Elle a également été chanteuse, et a fait ses services dans le monde des médias. En 2017, elle meurt dans son appartement à l’âge de 89 ans.

Christine Fersen

Dans le monde du cinéma français, Christiane Boulesteix est une icône. Née le 5 mars 1944, c’est une actrice qui a une préférence pour les pièces théâtrales. Elle se fait remarquer très tôt après sa formation au conservatoire, avec des prix honorables qui l’annoncent comme jeune actrice prometteuse.

Sociétaire de la comédie française, elle fait de nombreuses apparitions incarnations avec une maîtrise déconcertante. Celles des personnages de Victor Hugo a particulièrement attiré l’attention des amoureux du théâtre.

Outre ce registre, elle a également eu un nombre important de rôles dans la réalisation des films qui ont été suivis par le public français et le reste du monde. Elle est très active et impressionnante avec sa capacité à s’approprier les différents rôles. Elle a à son actif un nombre incalculable de réalisation théâtrale.

Ce qui fait d’elle l’une des plus grandes actrices. Elle a notamment été récompensé, avec le prix du chevalier de la légion d’honneur, celui de l’ordre national du mérite, mais également le commandeur de l’ordre des arts et des lettres. Le 26 mai 2008, elle meurt suite à une chute de sa fenêtre.

Nathalie Delon

Fille d’un piednoir d’Oran, Nathalie Delon est une actrice qui a lancé sa carrière dans le domaine de la cinématographie au nom de sa passion. Née en 1941 sous le nom de Francine Canovas, elle se marie avec un professionnel dans le métier nommé Alain Delon. Suite à ce mariage fait à huis clos, elle se surnomme Nathalie Delon, prenant ainsi le nom de son mari.

Pour sa carrière professionnelle, c’est avec ce dernier qu’elle commence dans un film titré le Samouraï. Suite à sa performance, elle fut convoitée pour continuer avec d’autres propositions de rôles.

Cependant, Alain n’était pas d’accord avec cette idée de faire carrière dans le monde du cinéma. N’ayant pas trouvé de compromis pour préserver le couple qu’ils forment, les deux décidèrent de rompre leur union après 5 années de vie commune.

Cela n’a pas tout de même empêché Alain de participer à la réalisation de deux films de son ex. Elle enchaîne les rôles avec une dizaine de films et séries télévisées à son actif. Elle termine sa carrière en tant que réalisatrice. En 2021 elle rend l’âme dès suite d’un cancer du pancréas.

Martine Kelly

De son vrai nom Martine Marie-Hélène Henrard, elle vient d’une famille où la musique est connue. C’est donc une actrice, productrice et chanteuse. Né en 1945 dans la ville parisienne, le domaine cinéma est constitue sa passion. C’est ce qui justifie sa carrière riche, avec ses multiples rôles dans les films mais aussi pour la réalisation des théâtres. C’est notamment par une scène dans cette dernière catégorie qu’elle fait ses débuts, avec le surnom Kelly. Un nom américain qui fait penser à ses origines américaines.

Ainsi, la jeune actrice confirme ses potentialités dès les premières interprétations qui lui ont été confiées à partir de 1966. Très concentrée sur son choix de carrière, elle y consacre toute sa vie et enchaîne une vingtaine de films. Parallèlement, elle avait également des rôles dans les pièces de théâtre. Plusieurs de ses réalisations ont été télévisées.

Ce qui a favorisé sa popularité. Vers les années 1990, elle décide de se lancer en tant que productrice. Un rôle qui rime avec son domaine et ses compétences. Elle réussit à produire quelques films, malgré le cancer qui affaiblissait peu à peu son état de santé. Elle a également été chanteuse, un goût qu’elle hérité de sa tante, pianiste reconnue. Deux disques ont été réalisés dans ce chapitre de sa vie. À l’âge de 66 ans, elle disparaît, quelques jours après son mariage.