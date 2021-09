Rapid.Space choisit BSO pour le réseau de diffusion de contenu de son cloud Fully Open Partager :







Rapid.Space, fournisseur de cloud Fully Open présent essentiellement sur les marchés de l’industrie, la banque, la santé et les administrations publiques, annonce son partenariat avec BSO, fournisseur mondial pionnier d’infrastructure et de solution de connectivité, notamment pour leur savoir-faire en matière de BGP (Border Gateway Protocol). Le réseau de BSO intégré à tous les principaux fournisseurs de clouds publics, comprend plus de 240 points de présence répartis sur 33 marchés, plus de 40 points d’accès sécurisés au cloud et se connecte à plus de 75 échanges Internet on-net.

Rapid.Space utilise les Points de Présence de BSO pour pallier les contraintes de connectivité de certains territoires et être au plus près de ses clients, tout en leur permettant de conserver la maîtrise des coûts.

« Au-delà des PoPs, le savoir-faire de BSO Network en BGP — une compétence relativement rare sur le marché — ainsi que la proximité et l’expertise de nos interlocuteurs chez BSO, ont été des éléments déterminants lors de notre sélection d’un partenaire. » explique Jean-Paul Smets, PDG de Rapid.Space

240 Points de Présence potentiels pour le CDN de Rapid.Space

Après une recherche poussée, l’offre de BSO a été retenue pour son étendue géographique, les compétences en Border Gateway Protocol de ses équipes et pour la qualité des échanges entretenus entre Rapid.Space et les experts techniques de BSO.

L’un des usages des technologies Rapid.Space concerne l’IoT : les équipements industriels envoient des données via le réseau 4G/5G edge sur un serveur Rapid.Space local où elles sont mises en tampon. Elles sont ensuite envoyées grâce à la capacité réseau disponible sur le territoire, qui peut s’avérer très basse, dans une machine virtuelle VM Rapid.Space hébergée dans l’un des points de présence en propre de Rapid.Space ou dans un PoP BSO. À partir de ce datacenter, les données transitent alors sur des réseaux à plus forte capacité vers les serveurs centraux de l’entreprise à des fins de traitement, d’analyse et d’archivage.

« Ce routage qui prend en compte les contraintes du territoire assure non seulement la meilleure efficacité et le coût le plus bas possible mais garantit surtout que l’entreprise garde le contrôle de l’information sur l’ensemble du transfert » explique Jean-Paul Smets, PDG de Rapid.Space. « Proposer des centaines de PoPs n’est pas à la portée de tout le monde. BSO a su développer cette offre et est donc devenu un partenaire de choix pour les opérateurs et entreprises qui, comme nous, ont besoin d’une présence à l’international. »

Rapid.Space propose des serveurs dédiés virtuels (VPS), un réseau de diffusion de contenu (CDN) et de l’IPv6 mondial (SDN). L’entreprise se présente ainsi comme une alternative complète aux clouds publics conventionnels.

Pour proposer à ses clients un CDN (Content Delivery Network ou réseau de diffusion de contenu) global susceptible de répondre à une grande variété de besoins, Rapid.Space se devait de collaborer avec un partenaire disposant d’un grand nombre de Points de Présence internationaux.

En complément de son offre cloud, Rapid.Space a développé une offre edge en fournissant des appliances permettant de créer en local, et sur des bandes de fréquences libres, des réseaux 4G/5G. Cette approche permet aux industriels de créer une connectivité dans des lieux qui en sont dépourvus ou insuffisamment pourvus, tout en conservant la complète maîtrise des données transitant sur ces réseaux.

Infogérance BGP mondiale : l’assurance d’une continuité de service sans faille

Le savoir-faire de BSO en matière de BGP (Border Gateway Protocol), une compétence relativement rare sur le marché, a également été déterminant.

BSO opère en effet des border gateways dans de nombreux endroits du monde sur chaque continent et Rapid.Space a décidé d’utiliser ces passerelles pour que les systèmes connectés puissent communiquer avec ses propres plages d’adresse de manière fiable.

La gestion de l’adressage par BSO, reposant sur des PoPs IPv6 au plus près des besoins, permet aussi de rationaliser les communications.

« Auparavant, l’adressage d’une machine migrée de la Chine vers la Chine demandait que l’information transite d’abord par la France. Désormais grâce au point de présence situé à Hong Kong, le trajet de l’information est plus court, les risques sont limités. Ces points de présence IPv6 proposés par BSO sont importants pour interagir avec d’autres opérateurs locaux ou internationaux. L’infogérance BGP est un métier complexe et chronophage. Rapid.Space ne pouvant se permettre d’y consacrer du temps, nous avons placé notre confiance en BSO », insiste Jean-Paul Smets.

A propos de BSO

BSO est un fournisseur mondial d’infrastructure et de connectivité haute-disponibilité. Depuis 2004, BSO compte plus de 600 entreprises clientes parmi les plus exigeantes en matière de connectivité, sur des marchés divers tels que les services financiers, la technologie, l’énergie, le e-commerce, les médias, etc. L’entreprise possède et fournit des solutions de connectivité réseau, de cloud, d’infogérance et d’hébergement

Le réseau de BSO intégré à tous les principaux fournisseurs de clouds publics, comprend plus de 240 points de présence répartis sur 33 marchés, plus de 40 points d’accès sécurisés au cloud et se connecte à plus de 75 échanges Internet on-net ainsi que plus de 30 places boursières.

Les équipes d’experts de BSO travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour créer des solutions qui répondent à leurs besoins spécifiques en leur fournissant la latence, la résilience et la sécurité nécessaires.

Le siège de BSO est situé en Irlande. La société possède 11 bureaux dans le monde dont ceux de Londres, New York, Paris, Dubai, Hong Kong et Singapour.

Pour en savoir plus : www.bso.co