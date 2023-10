Les astuces pour améliorer sa prononciation en français

Vous souhaitez apprendre une nouvelle langue et vous perfectionner dans la prononciation des sons de celle-ci ? Le français est sans aucun doute une langue pas toujours simple pour un étranger. Voici des astuces et des exercices parfaits à faire plusieurs fois par semaine, voire au quotidien, pour apprendre les sons en français.

Des astuces pour améliorer la prononciation en français

Tout d’abord, sachez qu’il y a plusieurs moyens d’apprendre la prononciation des sons dans cette langue. Optez pour le moyen le plus simple pour vous au quotidien afin de réaliser par la suite des exercices tous les jours.

La pratique de la langue, une base fondamentale

Un des premiers conseils quand on découvre une langue est : la pratique ! Pratiquez, pratiquez, pratiquez le plus que vous le pouvez. En faisant un exercice régulièrement, en regardant des vidéos en français, en discutant avec des Français, vous parviendrez à parler le français comme un natif. Votre prononciation des voyelles et des consonnes deviendra naturelle !

Prendre des cours de langue

Pour parler correctement le français, vous pouvez prendre des cours avec un professeur. Des cours collectifs ou des cours particuliers seront très efficaces, car ce professeur corrigera directement les moindres détails de prononciation des sons.

Des conseils sur comment placer la langue dans votre bouche, vos lèvres, etc, vous seront donnés pour réaliser correctement les sons avec votre bouche.

Écouter ou regarder un tutoriel vidéo

Si vous n’avez pas le temps de prendre des cours ou tout simplement pas les moyens. Il existe aujourd’hui de nombreuses vidéos sur internet pour apprendre une langue. Une vidéo gratuite permet de répéter certains exercices avec une personne pour exemple.

De cette manière, que ce soit dans un cours physique ou avec une vidéo, vous pourrez pratiquer le shadow. Le shadow est encore plus intéressant avec un Français natif, car cela consiste à imiter une personne comme son “ombre”. L’intonation de la voix dans une phrase et la manière dont est prononcée chaque voyelle et consonne sera copiée.

Des exercices qui permettent d’apprendre la prononciation en français

Des exercices réguliers en français assurent d’apprendre cette nouvelle langue et chaque prononciation des syllabes, peu importe la composition de voyelle et de consonne.

Noter les mots que l’on peine à prononcer

Si l’on doit vous conseiller un exercice, c’est celui-ci. Commencez par identifier les sons complexes que vous peinez à prononcer avec votre bouche.

Lorsque vous aurez bien entendu et compris la prononciation du mot, vous devrez le répéter et imiter sans cesse jusqu’à réussir à le placer dans une phrase.

Exagération de la prononciation en français

Lorsque l’on apprend une langue, il ne faut pas avoir peur de prononcer les phrases avec beaucoup d’exagération. N’ayez aucune honte, car vous parviendrez ainsi à comprendre les nuances de prononciation dans des phrases.

Examinez les sons similaires en français

Un autre exercice pour apprendre correctement la langue française et de comparer les sons similaires, mais qui restent différents. Vous devez connaître ces sons pour réussir à les prononcer dans les phrases.

Entrainer sa prononciation en faisant des gammes

Enfin, pour la langue française et même d’autres langues, il est nécessaire de réaliser des exercices avec sa bouche pour travailler des muscles que vous n’avez pas l’habitude.

En prononçant certaines lettres en français différentes de votre langue natale comme le “r”, par exemple, la langue française n’aura plus de secrets pour vous.