Est-il plus facile de perdre du poids en hiver ou en été ?

En hiver, nous avons tendance à devenir impigrieux. Les jours pluvieux, le froid, ne vous incitent certainement pas à sortir. En été , au contraire, avec les bons jours, nous avons tendance à passer beaucoup plus de temps à l’extérieur. Et revenons donc à la question que nous nous posons : est-il plus facile de perdre des livres en hiver ou en été ? Il n’est pas possible de donner une réponse sans ambiguïté car il y a quelques variables qui peuvent effacer les cartes sur la table.

Est-ce que nous prenons du poids plus en hiver ?

Une série d’études ont montré que l’organisme dans les périodes caractérisées par la famine et donc en particulier pendant la saison hivernale, a en « mémoire » une stratégie précise de survie dans les longues périodes où la nourriture était rare. Nos ancêtres pour faire face à la pénurie de nourriture pendant l’hiver et pour contrer le froid ont tendance à ralentir la combustion des graisses et donc à l’accumuler comme réserve d’énergie pour survivre. De nos jours, il devient difficile d’affirmer que le froid fait brûler plus de calories. C’est un phénomène bien connu : en hiver, l’organisme utiliserait plus d’énergie pour s’assurer que la température est maintenue à un niveau constant, c’est-à-dire la thermorégulation. En fait, cependant, ce discours ne peut pas être appliqué à notre époque puisque nous vivons dans des maisons confortables chauffées à une température constante ni certainement nous devons obtenir de la nourriture aller la chasse comme ils l’ont fait nos ancêtres. Cependant, si dans la maison et même au bureau nous abaissons le chauffage de quelques degrés, nous avons un peu d’aide. On ne peut donc pas dire que le froid fait minceur. Pour cela, il convient d’ajouter qu’en hiver, nous trouvons moins de possibilités et de stimuli pour faire du sport et en effet de se déplacer autour nous utilisons la voiture plus souvent et souvent pour faire face à la diminution des heures de lumière et le froid Nous avons tendance à consommer des aliments caloriques et transformés, des aliments prêts et des boissons gazeuses gazeuses. Si nous sommes également stressés pour le travail, nous ajoutons un facteur supplémentaire qui loin de perdre du poids, nous conduira à prendre du poids.

Est-ce que nous perdons du poids en été ?

Qu’ est-ce qui change à la place avec l’arrivée de la saison estivale ? Le régime alimentaire est certainement lié aux habitudes de chaque individu, mais en été il y a en effet plus de chances de perdre du poids . Par exemple, nous sommes plus de temps à l’extérieur, donc nous avons la possibilité de pratiquer l’activité physique. La perte de sels minéraux entraînant la transpiration nous pousse à préférer des aliments riches en eau et moins caloriques à réhydrater. La chaleur nous stimule donc plus de soif que l’appétit, de sorte que les fruits et légumes avec des assaisonnements légers peuvent réellement nous aider à perdre du poids. Cependant, il vaut également la peine de considérer l’inconvénient. En été la possibilité de s’amuser, par exemple les sorties avec des amis, l’apéritif, augmente également la consommation d’amuse-gueules, des aliments caloriques et des boissons sucrées, qui font monter la prise calorique. Par conséquent, pour rester en forme en été, les experts recommandent un régime hypocalorique qui comprend des fruits, des légumes et la consommation de protéines de viande maigre (poulet et dinde), faible en gras et en sucres. L’activité physique complète la nutrition.

