Accueil » Actu Quelle taille de valise à 23 kilogrammes ? Actu Quelle taille de valise à 23 kilogrammes ?

Combien pèsent vos sacs ? Quelle est la charge de 23 kg ? Voici quelques conseils pour éviter toute surprise désagréable à l’aéroport. Photo Veganhop. Voici six conseils pour éviter les frais d’excédent de bagages à l’aéroport : 50 lb ou 23 kg est la limite.

Par Annie Thompson

Combien pèse une valise pleine ? Quelle est la charge de 23 kg ? Ce sont les questions que les voyageurs posent ! Rien ne dit « tueur d’humeur » que de devoir payer des frais d’excédents de bagages inattendus à l’aéroport, que vous soyez simplement en quête aventureuse à l’étranger ou que vous vous rendiez à l’université et que vous ayez beaucoup de bagages non accompagnés dont vous avez besoin pour être expédiés.

Combien pèse-t-il une valise pleine ?

Après toute augmentation des tarifs aériens, le conseil le plus « sensé » que les compagnies aériennes semblent donner est de « emballer léger ».

C’est sans doute plus facile à dire qu’à faire, surtout quand il s’agit de voyager en famille avec de jeunes enfants, ou des ex-pats qui souhaitent déménager à l’étranger avec la plupart de leurs effets personnels.

Lisez la suite pour trouver quelques conseils sur la façon de voyager sans stress et d’économiser ces bagages supplémentaires !

1. Choisissez votre compagnie aérienne avec soin et lisez leur Informations sur les bagages aériens .

Le tableau ci-dessous présente la plupart des principales compagnies aériennes et les frais d’excédent de bagages associés à chacune d’elles, juste pour que vous puissiez avoir une idée approximative du montant que vous payez si vous arrivez à l’aéroport avec vos bagages.

Il est essentiel que vous appreniez les politiques relatives aux bagages des compagnies aériennes avant d’entreprendre vos voyages et le nombre de bagages enregistrés gratuits auxquels vous avez droit selon votre classe de service, votre route/destination et le service de messagerie du service de vol.

Par exemple, des compagnies aériennes comme Southwest, qui autorise deux bagages enregistrés gratuits par personne, tandis que d’autres n’en autoriseraient qu’un. Il peut être utile d’acheter un billet auprès des compagnies aériennes qui vous permet d’enregistrer plus de bagages gratuitement que d’opter pour le tarif économique le moins cher possible que exigerait davantage de frais d’excédent de bagages au total.

Quel est le poids d’une valise complète ? et combien cela coûtera s’il est en surpoids ?

Compagnie aérienne Frais d’excédent de bagages pour plus de 23 kg ou 50 lb Aer Lingus 75€ par sac Air France €75 à 250€ par sac (en fonction de l’itinéraire) British Airways 75€ par sac Delta 100$ par sac easyJet £12 par kg Emirates De 26£ par kg (en fonction de l’itinéraire) Etihad Airways 40$ ou 60$ (dépendant de la route) FlyBE 20€ par kg Jet2 £15 par kg KLM €20-100 par sac Lufthansa Type de tarif En Europe Intercontinental Économie : EUR 75/ USD 100 EUR 150/ USD 200 Prime : EUR 75/ USD 100 EUR 150/ USD 200 Entreprise : EUR 75/ USD 100 EUR 150/ USD 200 Première classe : EUR 75/ USD 100 EUR 150/ USD 200 Monarque £36 plus £50 frais Norvégien £53-180 par kg Qatar Airways Varie par bureau pour bagages surdimensionnés et en surpoids Ryanair £50 pour bagages de cabine surdimensionnés 6-10 £ Pour les sacs non prioritaires Thomson Airways Vols court-courriers : £13 ou 17€ par kilogramme. Vols mi-courriers : £15 ou 19€ par kilogramme. Vols long-courriers : £18 ou 27$ par kilogramme Turk Airlines A partir de €5-32 par kg USD 160 par pièce supplémentaire pour USD 360 par pièce supplémentaire Virgin Atlantic £65 à 100£ en cas de surcharge pondérale ou surdimensionnée Vueling Airlines £10 par kilo en surpoids

Note : Les bagages surdimensionnés ou en surpoids peuvent être classés comme marchandises et soumis à d’autres frais en cas de dépassement des restrictions de poids maximal des compagnies aériennes. Ainsi, les frais dépendraient de l’itinéraire et/ou de la destination.

2. Pesez vos bagages à l’avance à la maison.

Pourquoi ne pas investir dans votre propre balance électronique suspendue qui vous donnerait une indication claire du poids exact de vos bagages. Juste pour éviter cette surprise embarrassante au comptoir d’enregistrement ainsi que les conversations gênantes si les agents du service à la clientèle de vol se trouvent ne pas être si indulgents au sujet du poids supplémentaire.

De cette façon, vous pouvez décider si vous souhaitez réorganiser le poids et, afin de le refaire, vous pouvez transférer une partie du poids dans votre bagage à main, mais aussi faire attention à la limite de poids des bagages de cabine. Si vous voyagez en famille, il est toujours pratique d’étaler le poids des objets lourds dans tous les sens de sorte qu’aucun sac seul ne dépasse la limite de poids

Combien pèse-t-il votre sac ? 3. Emballez plus intelligemment, pas nécessairement plus léger.

Un conseil conventionnel serait d’enlever les vêtements volumineux et lourds et de les porter à la place tout en enlevant un peu de poids sur vos bagages et en faisant de la place pour d’autres effets personnels. Les vestes et les chandails ne comptent pas comme des bagages à main tant que vous les portez.

De plus, décidez quels articles vous pouvez laisser sans et achetez-les une fois que vous êtes arrivé à destination. Ces choses peuvent être des bouteilles de shampooing et conditionneur, ainsi que des couverts ou des assiettes.

4. Achetez une valise légère et bien dimensionnée…

… afin de maximiser votre franchise de bagages enregistrés au lieu de valises lourdes qui ne feront qu’augmenter considérablement le poids de votre bagage global.

Les vieilles valises ont des cadres lourds qui pourraient être le coupable de la raison pour laquelle vos valises semblent toujours peser plus qu’elles ne le devraient.

5. Les bagages spéciaux peuvent voler sous le radar.

Certaines compagnies aériennes viennent d’annoncer qu’elles transportent des équipements tels que des vélos moyennant les mêmes frais que les bagages enregistrés. Beaucoup de cyclistes ont échappé à la taxe lourde en démontant simplement la bicyclette et l’emballage dans le cadre dans une boîte non marquée et les roues dans une autre. Voir Expédition d’un vélo sur GoNoMad.

Tant qu’il est discret que vous transportez un vélo, vous êtes plus que probable d’éviter les frais excédentaires. C’est la même chose pour tout autre équipement spécial dans le sac normalement emballé sans risquer d’être endommagé, alors il n’y a aucune raison de ne pas le faire.

6. Check-in anticipé et payez les frais à l’avance.

Si le pire arrive au pire et que les frais d’excédent de bagages sont inévitables, essayez d’arriver tôt au comptoir d’enregistrement car les agents du service à la clientèle seront probablement plus indulgents et dépassent légèrement la limite de poids par rapport aux retardataires.

Ces frais bagages sont nettement moins chers si vous effectuez les paiements en ligne avant votre vol prévu par rapport au service client ou — arrivant à l’aéroport le jour.

Annie Thompson est une écrivaine indépendante qui vit à Londres et travaille pour Unibaggage.com, un service d’expédition de bagages pour les étudiants, les ex-pats, les vacanciers et les utilisateurs d’affaires.

