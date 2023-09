Découvrir Marie-Galante : une journée ne suffira pas !

Avec ses 158 km² de superficie, Marie-Galante est souvent mise de côté lors d’une visite en Guadeloupe. Elle est souvent reléguée au rang des visites d’une journée. En effet, il est possible de faire un tour d’une journée pour voir l’île, mais ce n’est pas pour autant suffisant pour profiter de sa beauté et pour la découvrir dans sa splendeur. Dans cet article, vous pouvez découvrir les beaux endroits à visiter sur l’île et vous allez remarquer qu’une journée ne suffira pas pour tout apprécier.

Profiter des plus belles plages de l’île

L’attraction principale de Marie-Galante reste ses belles plages, parmi les plus belles de la Guadeloupe. Sables blancs, eau allant du vert au turquoise, cadre idyllique sont au rendez-vous. En tête de liste se trouve l’Anse Canot, la plage la plus populaire de Marie-Galante, voire de la Guadeloupe. Située entre deux zones de falaises côtières, elle dispose des zones d’ombre pour vos siestes après la baignade. Si vous y allez en haute saison, il est préférable de partir tôt, car c’est aussi la plage la plus fréquentée. La Billetterie Saintoise dispose de nombreux véhicules pour vos déplacements sur l’île.

Si vous souhaitez goûter à différents plats locaux tout en profitant de l’eau et de la plage, la plage de la Feuillère est une destination idéale. Mais si vous aimez que l’eau soit très calme, il faut éviter, car la mer peut être plus agitée. Toutefois, vous pouvez toujours vous baigner sans souci. Sinon, il y a de nombreuses autres plages très calmes et très belles comme la plage de Grand-Bourg, la plage sauvage de l’Anse Feuillard, la plage des Trois-îlets, la plage d’Anse Bambou, etc.

Des randonnées vers des destinations incontournables et les différentes activités ludiques et sportives

Vous pouvez partir en randonnée pour découvrir d’autres paysages sur Marie-Galante. En vélo, en voiture, ou pourquoi pas à pied, selon votre profil de randonneur, vous aurez l’occasion de découvrir le site de Gueule Grand Gouffre. C’est une des destinations touristiques phares de l’île.

Il s’agit d’un grand trou dans la falaise de calcaire. Sinon, vous avez à disposition les huit autres sentiers de randonnée accessibles au public. Notez toutefois que vous pouvez aussi visiter l’île en vélo, en quad ou en jet-ski.

D’autre part, différentes activités ludiques et sportives sont proposées sur Marie-Galante. Vous pouvez explorer les fonds marins avec de la plongée ti-bulles, faire du spot surf ou du kitesurf, faire du snorkeling, etc. Visiter le mangrove de Vieux-Fort en Kayak, en pédalo ou en bateau électrique est aussi à ajouter au programme.

Visiter les distilleries, les habitations et les moulins

Les distilleries de l’île sont aussi réputées, bien qu’elles ne soient pas aussi spectaculaires que les autres distilleries de la Guadeloupe. Néanmoins, elles sont sur la liste des programmes pour les visites d’une journée. Alors si vous restez pour plus d’une journée, c’est à ne pas manquer. On cite la distillerie de Bellevue, la distillerie du Père Labat et la distillerie Bielle.

Par ailleurs, les deux habitations historiques sont aussi immanquables lors de votre séjour. On parle de l’habitation Murat et de l’habitation Roussel-Trianon. Ce sont deux grandes bâtisses qui renferment, toutes deux, d’histoire de sucrerie.

En fait, l’habitation Murat était la plus grande plantation de canne à Sucre de l’archipel tandis que l’habitation Roussel-Trianon était l’unique usine de production de sucre raffiné des Antilles. Derrière ses bâtiments, vous allez découvrir de nombreux moulins qui font aussi la réputation de l’île d’où l’appellation l’île aux 100 moulins..