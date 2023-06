Comment constituer son stock de médicaments lors de la création de sa pharmacie

La création d’une pharmacie représente un défi majeur pour tout pharmacien souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. L’une des étapes cruciales pour garantir le succès de cette entreprise réside dans la constitution d’un stock de médicaments adéquat et diversifié. Effectivement, il faut disposer d’une offre suffisante pour satisfaire les besoins de la clientèle tout en veillant à la qualité des produits proposés. Pour ce faire, plusieurs éléments doivent être pris en compte, tels que la sélection des fournisseurs, la gestion des stocks, l’anticipation des besoins et l’adaptation aux réglementations en vigueur.

Connaître sa clientèle pour mieux la satisfaire

La première étape dans la constitution du stock de médicaments de sa pharmacie est l’évaluation des besoins de sa clientèle. Pour cela, vous devez évaluer les habitudes de consommation des clients potentiels. Par exemple, si la pharmacie se situe dans une région à forte population âgée, il peut être judicieux d’avoir un stock plus important en médicaments destinés aux maladies liées au vieillissement comme le diabète ou l’hypertension artérielle.

La prise en compte des pathologies chroniques présentes chez cette clientèle permettra aussi d’adapter le choix des produits proposés : médicaments pour le cholestérol, anticoagulants…

D’autre part, il faut prendre en considération les attentes croissantes des patients vis-à-vis notamment de solutions naturelles (phytothérapies), mais aussi de produits sans gluten ou végétaliens. Cette analyse doit aussi inclure une étude sur les horaires d’ouverture pratiqués par la concurrence afin d’éviter toute rupture immédiate du stock dès l’ouverture.

Ce n’est pas simplement qu’une question quantitative car derrière chaque achat se cache souvent une demande précise. Cela implique donc non seulement de satisfaire toutes ces demandes multiples mais aussi faire attention à ne pas tromper son public avec certains types de promesses pouvant causer un danger pour leur santé. À cet effet, un conseil personnalisé par un(e) professionnel(le) sera toujours apprécié car cela rassurera davantage votre clientèle quant aux bienfaits du médicament envisagé. Vous devez prendre le temps d’écouter les patients et de comprendre leurs besoins afin de proposer un stock pertinent répondant à leurs attentes.

L’évaluation des besoins de la clientèle est une étape indispensable pour réussir la constitution d’un stock optimal qui permettra à votre pharmacie de se démarquer en gagnant la confiance et la fidélité des clients qui vous feront leur choix par rapport aux autres pharmacies concurrentielles présentes aux alentours.

Choisir les médicaments indispensables en toute connaissance de cause

Une fois les habitudes de consommation et les besoins des clients potentiels identifiés, il faut noter que tous les produits ne se valent pas, certains sont plus vendus que d’autres et leur utilisation dans le traitement d’une maladie reste incontournable.

Pour constituer une offre cohérente, vous devez dresser votre liste en fonction des spécialités pharmaceutiques. En effet, chaque pathologie sera traitée avec un médicament bien précis qu’il faudra impérativement avoir en stock. Cela permettra aux patients de trouver facilement ce dont ils ont besoin lorsqu’ils se rendront dans votre officine.

La constitution du stock doit aussi prendre en considération l’état sanitaire actuel ainsi que les saisons, car certaines périodes comme celle hivernale présentent une forte demande sur certains types de médicaments tels que ceux destinés au traitement contre le rhume ou encore ceux antitussifs. Toutefois, il faut des organismes superviseurs tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) si le fournisseur choisi, par exemple, a fait l’objet récemment de plaintes concernant sa production avant tout engagement contractuel avec lui. Cela permettra d’offrir à vos clients des produits de qualité qui ne les mettront pas en danger.

La sélection des médicaments essentiels doit être rigoureuse et méthodique pour répondre aux attentes de votre clientèle. Il est recommandé d’avoir une offre diversifiée tout en garantissant la disponibilité permanente des traitements indispensables. La qualité du produit proposé ne doit pas être négligée non plus, car elle affecte directement la santé et le bien-être des patients.

Collaborer avec des fournisseurs sûrs pour une relation gagnant-gagnant

Pour garantir la qualité de vos produits, pensez à bien partenarier avec des fournisseurs fiables. Ces partenaires doivent répondre à certains critères tels que la certification de leurs produits et l’application scrupuleuse des normes en vigueur. Pensez à bien disposer rapidement des médicaments dont vous avez besoin.

Pour trouver les meilleurs fournisseurs, vous pouvez faire un tour sur internet et consulter les avis postés par différents clients. Vous pouvez ainsi avoir une idée générale du niveau de satisfaction de chaque fournisseur potentiel. N’hésitez pas à contacter directement ces derniers afin d’en savoir plus sur leur politique commerciale et le type de produit qu’ils proposent.

Il peut être judicieux, également, lorsqu’on débute dans le domaine pharmaceutique ou lorsque l’on souhaite étendre son réseau commercial, de participer aux salons spécialisés dans le secteur pharmaceutique qui sont organisés régulièrement au cours de l’année. Cela donnera une occasion unique d’échanger avec les professionnels reconnus dans ce domaine et surtout de découvrir toutes les tendances actuelles en matière de traitement médical.

Il faut noter que la relation entre votre pharmacie et vos fournisseurs doit se baser sur la confiance mutuelle. Cette dernière sera garante, tout simplement, du succès ou non du projet entrepreneurial mis en place. La collaboration entre votre officine et ses partenaires peut aller au-delà du simple rapport client-fournisseur, mais plutôt vers une véritable entente cordiale pour une évolution pérenne dans le secteur.

Optimiser son stockage de médicaments pour une meilleure gestion

Une fois que vous avez trouvé des fournisseurs de confiance, il faut tenir une liste complète et à jour de tous vos produits afin de savoir exactement ce que vous avez en stock. Cela permettra aussi d’éviter toute rupture inattendue.

Pour faciliter la gestion de votre stock, pensez à utiliser un logiciel dédié. Ce dernier peut être utilisé pour suivre l’évolution du nombre de boîtes vendues chaque semaine ainsi que pour générer automatiquement des commandes lorsque le niveau minimum est atteint.

N’hésitez pas à former régulièrement votre personnel sur les bonnes pratiques à adopter lorsqu’il s’agit de manipuler et ranger les médicaments dans la pharmacie. Cela permettra non seulement d’améliorer la qualité du service offert aux clients mais aussi d’optimiser la rentabilité de l’affaire.

Constituer son stock de médicaments lorsqu’on crée sa pharmacie nécessite une bonne organisation au préalable ainsi qu’une connaissance approfondie du marché pharmaceutique. Toutefois, avec un peu d’effort et en respectant ces quelques conseils simples mais efficaces, vous êtes sûr de réussir dans ce secteur exigeant.