Connaissez-vous la puff ?

Pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler, la puff est une petite cigarette électronique. À la différence des autres e-cigs, c’est un modèle jetable et il est plus facile d’utilisation. Côté design et forme, on peut le confondre avec une cigarette électronique classique au format tube. Que connaissez-vous d’autres sur la puff ? On vous la présente dans cet article.

La puff, une cigarette électronique prête à l’emploi

Si vous êtes débutant en vapotage, on peut vous recommander la puff, car elle est prête à l’emploi. Après son achat, vous pourrez directement l’utiliser, vous n’aurez même pas besoin de vous procurer d’autres accessoires. La puff comprend une batterie préchargée et un réservoir pré-rempli d’e-liquide. Pour être plus précis dans sa conception, on a une batterie, une résistance, un réservoir et un drip tip. Une fois déballé, prenez la puff et aspirez pour avoir de la vapeur. Rendez-vous sur ce site pour tout savoir sur la puff rechargeable.

La puff, pour qui ?

On est clair sur ce point : la puff est recommandé aux fumeurs qui veulent se lancer dans un sevrage tabagique. Un vapoteur qui a besoin d’un matériel simple et sobre pourra également prendre une puff. Dans ce cas, elle sera utilisée lors d’une petite sortie ou lors des déplacements. Avec une puff, vous passerez presque inaperçu si vous vapotez, car on a ici un modèle pratique et discret de par son format compact. Ce type de cigarette électronique est déconseillé aux mineurs.

Avec la puff, on peut très bien varier les saveurs et les plaisirs. Vous pouvez trouver une puff avec un taux de nicotine adapté à vos besoins et avec une saveur que vous affectionnez. Si on revient au taux de nicotine d’ailleurs, la puff en propose un taux allant de 0 à 20 mg/ml.

D’une marque à une autre, le format de la puff reste le même. Il n’y a donc pas de choix à faire sur ce point. C’est au niveau des saveurs et du taux de nicotine que vous devez faire attention lorsque vous choisissez une puff. La durée de vie d’une puff est limitée, mais certaines pourront vous tenir quelques jours, et ce, même si vous êtes un grand vapoteur. Lors du choix de votre puff, vérifiez la quantité de puffs que le matériel pourra vous offrir.

Vous vous en doutez bien : un modèle de 300 puffs tiendra moins longtemps qu’un modèle de 600 puffs. On vous conseille également de privilégier un puff de qualité qui a été fabriqué avec des matériaux de qualité et qui a été rempli avec une solution respectant les normes sanitaires.

Combien peut coûter une puff ?

Là aussi, la différence de prix entre les puffs provenant de différentes marques est bien importante. Les prix peuvent aller du simple au triple. En tout cas, la puff affiche un prix accessible et vous pouvez très bien avoir un modèle de qualité aux alentours de cinq euros. Cependant, avec ce type de puff, la quantité d’e-liquide est moindre et il en est de même pour l’autonomie de la batterie.