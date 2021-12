Comment ne pas se faire avoir sur les sites de rencontre ? Partager :







Les sites de rencontre sont d »excellents outils pour rencontrer des personnes qui peuvent potentiellement devenir votre futur partenaire de vie. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger une photo de profil, de choisir un nom d’utilisateur, de publier des informations sur vos préférences et votre identité, et vous allez gagner les femmes célibataires de votre région. Ils sont parfaits pour flirter sur Internet.

Escroqueries et faux profils sur les sites de rencontres

Sur les sites de rencontres, il y a ceux qui ont de la chance et il y en a d’autres qui ont un peu moins de chance. Il y a ceux qui, au bout d’une semaine, rencontrent une grande femme qui les accompagnera pendant quelques années, voire jusqu’à la fin de leur vie. D’autre part, il y a ceux qui s’en tiendront aux dattes moisies pendant des années et des années avant qu’ils n’abandonnent finalement.

Cependant, ces derniers ne sont pas les plus malheureux .

Les malheureux sont ceux qui rencontrent des profils faux et se faire arnaquer sur sortir ensemble des sites. Ce sont souvent des personnes qui n’ont pas pris les précautions nécessaires et qui ont été trompées. Ces arnaques peuvent prendre de nombreuses formes : chantage, escroqueries financières, virus informatiques ou même menaces de mort. Ce n’est pas une blague.

En effet, de nombreuses âmes désespérées traînent sur des sites de rencontres et ces personnes sont souvent vulnérables aux « prédateurs ». Ces derniers disposent d’un arsenal de techniques bien pensées pour pouvoir attraper même les plus intelligents d’entre nous. Oui, même si tu ne fais que flirter sur Facebook ou sur Instagram.

S’il est difficile de dire avec certitude si vous tombez dans un piège ou non, il est facile de repérer les signes trouvés dans 90 % des escroqueries.

Il y a des signes évidents comme cette blonde platine plantureuse qui vous demande de cliquer sur un lien étrange pour accéder à une galerie de photos… olé ole.

Mais il existe également des indices beaucoup plus subtils et beaucoup plus difficiles à cerner. Rassurez-vous, toutefois, nous sommes là pour vous protéger et dans la suite de l’article, nous vous expliquons quels sont les détails à surveiller pour vous assurer de ne pas tomber dans le piège d’une escroquerie sur un site de rencontre.

« Je ne crois qu’en ce que je vois » : une personne n’est « réelle » que lorsqu’on la voit dans la vraie vie

N’oubliez jamais que chaque jour, Internet s’améliore un peu. Chaque jour, des développeurs du monde entier inventent des outils qui vous permettent de créer vous-même de nouvelles identités et de tromper les gens qui vous entourent.

outils d’usurpation d’identité sont désormais très sophistiqués Les . Finies les montages Photoshop grossiers qui ne trompent pas. Les faux profils qui provoquent des escroqueries sur le site de rencontre utilisent un matériel beaucoup plus puissant.

Donc, même si vous êtes la personne la plus astucieuse du monde et que vous flirtez simplement sur Snapchat, considérez que tant que vous ne voyez pas la personne à qui vous parlez à travers l’écran, cette personne n’existe pas vraiment.

Ce n’est pas parce que Nathaliedu59 est une personne charmante à qui vous parlez depuis plus de 18 mois que vous pensez tout savoir sur son intimité et ses activités quotidiennes, cela ne signifie pas que vous devez lui faire confiance et la laisser entrer dans votre vie privée.

Tant que vous n’avez pas vu cette personne, vous ne pouvez pas faire plus confiance qu’à un étranger dans la rue.

Google est là pour vous aider à contrecarrer une arnaque sur un site de rencontre

Avez-vous des doutes sur quelqu »un à qui vous parlez sur un site de rencontre ? Tu n’es peut-être pas le seul. Vous pouvez facilement saisir le nom d’utilisateur ou le surnom de cette personne dans la barre de recherche Google et vérifier si d’autres personnes ont déjà posé la question. Espérons que d’autres utilisateurs l’ont signalé sur des sites Web avant vous.

Et cela ne s’arrête pas là. Vous pouvez également choisir de télécharger la photo de profil de cette personne sur Google Images et voir si la photo ne provient pas du profil d’une autre personne, qui existe réellement.

Peut-être que même cette photo est utilisée pour d »autres faux profils sur d »autres sites de rencontres . Il faut dire que les personnes derrière les faux profils sont assez paresseuses et dupliquent facilement les mêmes profils sur différents réseaux sociaux ou sites différents.

Des phrases qui n’ont pas de sens ?

Avez-vous l’impression de parler à un robot ou à un chatbot lorsque la personne dit qu’elle est 100% française sur son profil ? Attention, vous parlez peut-être à un faux profil qui utilise un script avec des phrases copier-coller que vous envoyez à toutes vos victimes potentielles. Attention

Si les phrases n’ont vraiment pas de sens, elles sont écrites au rythme de la lumière et elles se ressemblent toutes, il est fort probable que ce soit que vous faites face à un faux profil qui cherche à vous arnaquer. Faites donc attention.

Essayez d’être plus intelligent que le script en posant des questions compliquées et en demandant des éclaircissements sur les réponses de la personne devant vous. toi.

Si vous recevez des messages tels que « Je ne comprends pas la question », vous avez probablement affaire à un robot similaire à Alexa d’Amazon ou à Siri d’Apple. Allez dans votre sens.

Vous n’habitez pas en France ? C’est douteux !

Tu parles à une belle blonde célibataire qui t’a complètement flashé et qui veut venir te voir le plus vite possible ? C’est magnifique et nous vous en félicitons chaleureusement.

Mais la voilà, cette jolie jeune femme ne vit pas en France et elle a besoin que tu payes son billet d’avion pour venir te voir. C’est le cas, n’est-ce pas ? Mettez rapidement votre carte de crédit de côté, vous tombez dans le piège d’une arnaque classique. Vous pouvez être sûr qu’une fois les euros sortez de votre compte, cette personne s’envolera, mais ne prendra pas la direction de la France.

plus de sites de rencontres utilisent des outils de géolocalisation pour empêcher les membres de mentir sur où ils se trouvent. De plus en

Donc si la belle Nathalie prétend être originaire de Dunkerque, mais qu’elle est régulièrement connectée à Dakar ou Yaoundé, cela peut être suspect. Vous pouvez toujours lui demander s’il a choisi de passer de longues vacances en Afrique. Cependant, s’il a des bottes en contact, vous êtes probablement confronté à un faux profil.

Il demande de l’argent ? Des arnaques dans 99 % des cas !

À quoi servent les sites de rencontre ? Partir, c’est ça ? Ils ne sont en aucun cas utilisés pour échanger de l’argent.

Comme nous le disons, il n’y a absolument aucune raison au monde pour que vous donniez de l’argent à quelqu’un que vous connaissez sur un site de rencontre. Alors, ne le faites jamais.

Si quelqu’un que tu connais vraiment il a besoin d’argent et vous voulez l’aider, lui demander de le rencontrer en face à face et lui parler attentivement pour évaluer les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Demandes de photos olé olé sur un site de rencontre ? Ne tombez pas dans le piège

Le chantage aux photos biaisées augmente en nombre sortir ensemble des sites. C’est une rhétorique bien pensée qui a fait de nombreuses victimes. Elle se déroule en plusieurs étapes.

Tout d’abord, une fille avec un plastique remarquable vient vers vous sur un site de rencontre (quand les filles ne vous parlent généralement jamais en premier ) et vous envoie de très belles photos.

Ensuite, il vous demande si vous voulez passer un bon moment, ce à quoi vous répondez par l’affirmative. Elle vous informe ensuite qu’elle possède de nombreuses autres photos d’elle portant de très petits vêtements. Mais c’est tout, elle aimerait aussi que vous y participiez.

Il vous demande donc d’envoyer quelques photos. Cela se passe généralement étape par étape . Tout d’abord, juste toi vous demande d’envoyer des photos de vous sans chemise. Puis il vous demande des photos un peu plus nues mais dans lesquelles vous ne pouvez pas voir votre visage.

Ensuite, attendez quelques jours, jusqu’à ce qu’une complicité se forme, et finit par vous demander des photos de vous complètement nu pour que nous puissions voir votre visage.

C’est fait. Vous êtes tombé dans le piège. Cette personne a maintenant des photos assez compromettantes.

Maintenant, il va menacer de les envoyer à tous ceux que vous connaissez. Il dira qu’il a vu votre profil Facebook ou votre profil Linkedin connaît les noms de vos collègues, de vos frères et sœurs, de vos parents et peut-être même de vos enfants.

C’est alors qu’il panique et qu’on cèdent à la seule alternative possible : lui donner de l’argent, beaucoup d’argent.

Vous avez compris la morale de cette histoire. Vous ne devez jamais envoyer de photos compromises de vous-même. Surtout des personnes que tu n’as jamais rencontrées dans la vraie vie.

Êtes-vous le la seule personne qui peut la « secourir » ? Méfiez-vous de l’arnaque

Toujours dans le dossier de la demande d’argent, il y a ce scénario dans lequel la personne se présente comme une victime.

Cette escroquerie a lieu à long terme. Un faux profil peut discuter avec vous pendant plusieurs mois, voire des années (pour créer un lien de confiance solide) avant de lancer cette stratégie.

En général, on se lie d’amitié avec quelqu’un. Vous vous tenez au courant de toutes leurs activités, de leur vie quotidienne, de leurs histoires d’amour ou d’amitié, de leurs joies mais aussi de leur honte. Vous devenez de plus en plus intime, vous vous souhaitez vos propres anniversaires, vous connaissez les noms de vos frères et sœurs, vous avez l’impression d’avoir un véritable ami virtuel.

Puis, un jour, cette personne commence à vous demander de l’aide. Sa vie est trop dure et tu es la seule personne à pouvoir l’aider. Cela peut prendre de nombreuses formes. Peut-être que le ils ont viré. Peut-être que son mari la bat. Peut-être que ces enfants ne la respectent pas. Peut-être qu’il a de sérieux problèmes financiers devant lui. Quoi qu’il en soit, il faut l’aider et cela implique souvent un transfert financier.

Il est très difficile de se sortir de ces escroqueries, car vous avez créé un lien fort avec la personne pendant plusieurs mois et plusieurs années. Nous n’arrivons pas à croire que cette personne nous arnache. Nous pensons qu’il a vraiment besoin de nous et… si nous disons non… nous nous sentons très coupables.

Dans ces situations, il est souvent très difficile de rester calme. Parlez-en autour de vous, demandez de l’aide à quelqu’un en qui vous avez confiance et qui peut analyser la situation de manière plus rigoureuse.

Pas de Facebook, Instagram ou Snapchat ! Oh, OK ?

En général, les faux profils sont facilement détectables. Par exemple, demandez-leur s’ils possèdent Instagram ou Facebook pour vérifier leur identité (pas vous devez leur expliquer pourquoi vous demandez à voir ces profils).

Si ces personnes refusent ou contactent en disant qu’elles ne possèdent pas Instagram, Facebook ou Snapchat, alors… c’est suspect.

C’est suspect car une personne qui se trouve sur les réseaux sociaux a accès à Internet et devrait normalement avoir au moins un de ses réseaux sociaux.

Si vous avez des doutes sur l’identité d’une personne et que, de plus, cette personne ne peut pas vous prouver son identité avec un compte sur un réseau social « classique », il y a 90% de chances qu’il s’agisse d’un faux profil qui cherche à vous arnaquer.

Enfin, il est logique de contrecarrer une arnaque. Tout d’abord, vous devez savoir que les escroqueries proviennent souvent de faux profils.

Savoir reconnaître un faux profil, c’est tout d’abord savoir identifier les signes suspects. Un seul signe suspect ne signifie pas si une personne a faux profil. Cependant, une accumulation de signaux suspects augmente la probabilité que vous soyez devant une personne dont l’identité n’est pas vérifiable.

99% des demandes d’argent ou des photos légèrement biaisées sur les sites de rencontres sont les premiers pas vers une arnaque financière . Ils sont généralement réalisés à court terme et sont assez faciles à surmonter.

Cependant, il y a beaucoup plus d’escroqueries vicieuses qui ont lieu à long terme. Cela peut provenir de personnes à qui vous parlez depuis des mois, voire des années. Votre surveillance est donc au plus bas niveau.

En tout cas, si vous avez un moment de doute, suivez nos conseils et si des doutes se confirment, parlez-en autour de vous. Parlez à une personne de confiance qui peut analyser correctement la situation et vous conseiller. Dans tous les cas, considérez que vous ne pouvez jamais être totalement en sécurité avec quelqu’un que tu n’as jamais vu de ta vie.