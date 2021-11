Comment faire des cours de yoga en ligne ? Partager :







Les cours de yoga et de Pilates se développent dans toutes les villes, dans tous les domaines et même en ligne ! Pour un passionné de ces disciplines, l’enseignement en ligne peut être un bon tremplin pour commencer avec le moins de risques possible. Voici 8 conseils pour mettre en place facilement des cours de yoga et de pilates en ligne.

1. Commencez par vos premiers étudiants

Lorsque vous commencez à vous lancer dans une nouvelle activité, il peut s’agir d’attirer un grand nombre de clients potentiels. Cependant, ce n’est pas facile. Il est recommandé d’y aller peu peu à peu, en commençant par enseigner à un petit nombre de personnes, puis en augmentant lorsque vous prenez de l’expérience. Faites attention à vous améliorer afin que vos premiers élèves soient satisfaits et commencent un phénomène de bouche-à-oreille.

Pour trouver vos premiers étudiants, parlez de vos cours de yoga et de pilates avec votre entourage : famille, amis, relations professionnelles… Parlez de votre projet au plus grand nombre possible pour le faire connaître et stimuler le bouche à oreille.

2. Utilisez une solution d’inscription tout-en-un

Vos premiers étudiants sont-ils prêts à suivre vos cours ? Avec Weezevent, gérez vos dossiers de A à Z : inscription et paiement, suivi et contrôle des participants, chiffre d’affaires généré… Adoptez des normes professionnelles dès le début !

Pour vous faciliter la vie et celle de vos étudiants, commencez par créer un événement pour mettre un module d’inscription en ligne sur votre site Web, sur votre mini-site Weezevent ou sur votre page facebook/événement.

3. Soumettre un formulaire d’information

Il est essentiel de bien connaître ses étudiants lors de l’organisation de cours de yoga et de pilates. Un lien spécial doit être établi avec chacun d’eux. C’est particulièrement le cas si vous donnez des cours en ligne car une partie du lien relationnel est coupée par la distance. Vous pouvez y remédier en personnalisant le formulaire d’inscription à vos cours de yoga et de pilates.

Demandez donc à chaque étudiant de répondre à quelques questions lors de son inscription. Cela vous aidera à mieux les connaître, à tisser des liens plus forts avec eux, à adapter leurs cours en fonction de leurs réponses et à les répartir par niveau.

Voici quelques exemples de questions à poser :

Pour quelle (s) raison (s) souhaitez-vous pratiquer le yoga et le pilates ?

Depuis combien de temps pratiquez-vous cette discipline ? À quelle fréquence ?

Est-ce que vous faites d’autres activités physiques ? Mentionnez-le et spécifiez le fréquence.

Vous avez des problèmes de santé qui peuvent vous rendre difficile la pratique du yoga et du pilates ?

Dans quel groupe d’âge vous trouvez ?

Vous avez une webcam ? Votre professeur devra peut-être corriger vos postures.

4. Planifiez plusieurs sessions

Avec Weezevent, vous pouvez facilement proposer des sessions divisées par jour et par heure. Activez le mode session en un seul événement, attribuez les tarifs souhaités… et le tour est joué ! Vous pouvez ajouter/supprimer/modifier des sessions plus tard. Finis les répétitions de tâches fastidieuses et laisse de la place au travail créatif !

5. Partagez des informations pratiques avant chaque cours

Avant chaque cours, rappelez à tous vos élèves les informations dont ils ont besoin pour que tout fonctionne bien. Avec WeezTarget, l’outil de marketing et de messagerie CRM de Weezevent, automatisez l’envoi d’un e-mail récapitulatif à chaque participant 1 heure avant chaque session : lien pour participer au cours, durée du cours, matériel nécessaire… Ne laissez pas l’imprévu ruiner votre travail !

6. Donnez vos leçons avec le bon outil

Les solutions de visioconférence ne manquent pas pour diffuser vos séances de yoga en direct, qu’elles soient gratuites ou payantes. Vous décidez de choisir la bonne solution en fonction des détails de vos cours de yoga et de pilates. Vous souhaitez que vos étudiants corrigent leurs positions pendant la session ? Voulez-vous suggérer aux participants de regarder la session quand ils le souhaitent ? Avez-vous besoin d’un salon de discussion pour discuter après la session ? Tous les outils n’offrent pas les mêmes fonctionnalités et c’est un choix à ne pas prendre à la légère. Zoom, YouTube, avec un lien privé, Facebook, dans un groupe privé, ou Google Hangouts… Vous avez le choix entre de nombreuses options !

7. Gardez vos étudiants passionnés

En marketing, c’est une formule bien connue : c’est toujours plus facile de fidéliser les clients que d’en attirer de nouveaux. Il en va de même pour les étudiants de vos cours. Au lieu de passer des heures à communiquer pour essayer de convaincre des étrangers de rejoindre vos cours, pourquoi ne pas gâter vos étudiants passionnés pour qu’ils passent plus de temps à suivre vos cours ? Concevez des cours thématiques, proposez des défis de 30 jours ou organisez des sessions exclusives pour les plus fidèles. Cela leur permettra de satisfaire leur soif d’apprentissage et vous pourrez varier vos sources de revenus.

Avec WeezTarget, vous pouvez même envoyer des codes promotionnels uniques à chaque étudiant. Si vous participez à un défi de 30 jours, par exemple, vous pouvez accorder une réduction de 50 % aux étudiants qui ont déjà dépensé un certain montant pour participer à vos autres cours. Proposez également de parrainer un ami pour attirer de plus en plus d’étudiants dans leurs cours.

8. Atteindre pour attirer plus d’étudiants

Tout est en place ! Les étudiants qui s’inscrivent participent à vos cours, vous donnez vos premières sessions, vous avez atteint un rythme effréné… mais ce n’est pas fini. Même si vous parvenez à fidéliser la plupart de vos participants, vous devrez toujours en attirer de nouveaux. Toujours avec WeezTarget, rédigez vos messages Instagram, Twitter ou Facebook et voyez combien de personnes s’inscrivent à vos cours après une publication via le suivi des liens.

Il en va de même pour votre autre canal de communication important : le courrier électronique ! Avec WeezTarget, créez des campagnes pour vos étudiants les plus fidèles ou relancez ceux qui ont perdu le goût du yoga. Proposez-leur des sessions plus amusantes ou attirez-les avec des prix plus attractifs. Soyez créatif, votre imagination et votre flexibilité mentale sont vos meilleurs alliés.

Conseil : créez un compte Instagram pour publier du contenu exclusif, attrayant et informatif qui encourage vos abonnés à partager leur publications et pour s’inscrire à leurs cours.

Est-ce que le tapis est enroulé, les briques ou les sangles à portée de main et la webcam est allumée ? Tout ce que vous avez à faire est de commencer à vous inscrire à vos cours de yoga et de pilates. Découvrez toutes les fonctionnalités de nos solutions en cliquant sur le bouton ci-dessous :

