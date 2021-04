Accueil » Mode Comment choisir un Panama ? Mode Comment choisir un Panama ?

D’ où vient le chapeau panama ? Certains diront probablement Panama. Et bien que nenni ! Le chapeau panama vient de l’équateur, où ce dernier est fabriqué localement par des jeunes à partir de pousses de palmiers ou de feuilles de palmier . Un chapeau panama est fabriqué manuellement et nécessite entre 6 et 10 mois de tissage continu, ce qui explique les prix élevés de ce type de chapeaux.

Notre équipe éditoriale s’est intéressée à cet article sur les chapeaux panama pour femmes ! Nous allons énumérer pour vous une série de bonnes affaires afin d’acquérir un chapeau panama de grande qualité avec un petit budget !

Avant de vous intéresser à l’authenticité du chapeau de panama, il est nécessaire de connaître les différents types qui peuvent être trouvés. Il existe trois principaux types de chapeaux panama :

Panama Montecristie : ce dernier est le modèle haut de gamme fabriqué dans la région montécristie de l’équateur.

: ce dernier est le modèle haut de gamme fabriqué dans la région montécristie de l’équateur. Panama brisa : avec sa mini place tressage, ce type de panama est un modèle d’entrée de gamme sinon les panamas les moins chers.

: avec sa mini place tressage, ce type de panama est un modèle d’entrée de gamme sinon les panamas les moins chers. Panama cuenca : enfin, ce dernier modèle est composé d’un tressage à chevrons.

Lors de l’achat d’un chapeau de panama, il est difficile de distinguer les modèles bas de gamme des modèles authentiques. Pour faire la différence, il sera nécessaire de se référer au tressage au sommet du chapeau sous la forme de rosettes sur des modèles authentiques.

Certains ateliers de luxe ouvrent leurs portes au grand public pour leur permettre d’assister à la fabrication de leur chapeau.

Quels chapeaux panama pour mon budget ?

En vogue depuis quelques années, le chapeau panama est facile à porter et à associer à différents styles de vêtements. Afin de vous guider lors du choix, notre équipe éditoriale a sélectionné pour vous quelques modèles de panama bon marché, idéaux pour vous accompagner pendant la saison estivale :

Carpino panama cuenca : au prix de 68,90 euros.

au prix Urbino panama cuenca : disponible à un prix de 74,90 euros.

: disponible à un prix de Bogota panama brisas : disponible à un prix de 94,90 euros .

: disponible à un prix de Tabac Shelley panama : au prix de74,90 euros.

Bien que toutes les réparations soient possibles directement à l’atelier, il est néanmoins nécessaire de prendre soin de votre panama et de le maintenir afin de prolonger sa durée de vie. Pour préserver votre chapeau panama, n’oubliez pas de conserver sa forme en prenant soin de le mettre et de le retirer dans la tenue par les bords . En effet, pincer le haut du chapeau peut endommager le chapeau. Sachez également que vous devriez éviter de rouler votre panama pendant plus de 48 heures au risque de voir ce dernier le déformer.

Où acheter un chapeau Panama bon marché et de qualité ?

Maintenant que vous savez quel genre de chapeau panama vous voulez porter, il est haut le temps de savoir où l’acheter. Si vous ne voulez pas avoir à en acheter un chaque année, il est préférable d’en acheter un de qualité. Alors évitez les magasins en bord de mer. L’idéal est d’aller dans un vrai magasin de chapeaux, si vous en avez un près de chez vous. Si ce n’est pas le cas ou si vous n’avez pas le temps d’y arriver, vous pouvez consulter ici https://www.chapellerie-traclet.com/fr/80-chapeaux-panama. Vous trouverez de vrais chapeaux Panama et cela au meilleur rapport qualité-prix. Ils sont bien sûr faits à la main en Équateur, comme l’exige la tradition. Ainsi, vous aurez de la paille de qualité et un tissage régulier. En plus de cela, vous aurez le choix entre plusieurs modèles et couleurs, pour vous permettre de porter un panama adapté à votre morphologie et selon vos goûts. Si vous avez peur de payer le prix élevé, sachez que vous pouvez tout à fait acheter un panama sur ce site, au prix de 39euros.