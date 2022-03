Quelles sont les garanties de la carte MasterCard Gold ?

Besoin d’une carte en mesure de vous couvrir durant différents moments clés de votre vie ? MasterCard propose une carte haut de gamme qui présente de nombreuses garanties. Il s’agit de la carte Gold. À la clé de celle-ci se trouvent tout spécialement des assurances intéressantes dans le cadre des voyages. Faisons le point sur les garanties qu’offre cette carte.

La carte Mastercard Gold : en bref

La carte gold mastercard fait partie des cartes premium de ce leader américain en termes de cartes bancaires. Il s’agit certes d’une carte haut de gamme, mais elle reste accessible comparativement aux autres moyens de paiement du même niveau.

De ce fait, il n’y a pas que les élites ou encore les salariés qui touchent des revenus mensuels élevés qui peuvent utiliser cette carte. Elle reste parfaitement à la portée de presque toutes les bourses.

La carte MasterCard Gold se trouve entre une carte standard et une carte haut de gamme. Pour cause, elle coûte légèrement plus chère qu’une carte classique, mais présente toutefois les avantages d’une carte premium. D’ailleurs, certaines banques proposent même la Gold MasterCard gratuitement.

Les différentes garanties de cette carte haut de gamme

Il faut savoir que cette carte bancaire MasterCard est spécialement dédiée aux personnes qui voyagent régulièrement. Entre autres, les salariés qui souhaitent profiter d’un plafond de paiement plus élevé peuvent aussi profiter des garanties qu’offre cette CB. Zoom sur les garanties en question.

Un éventail de garantie d’assurance pour voyager plus sereinement

Durant la période des vacances, vous partez souvent en voyage avec votre famille pour découvrir de nouvelles destinations touristiques ? Ou bien devez-vous souvent voyager dans le cadre des affaires ? Ce qui est sûr, c’est que dans les deux cas, vous avez tout intérêt à détenir une CB Gold MasterCard. Celle-ci couvre son titulaire ainsi que le conjoint de celui-ci et ses enfants célibataires de moins de 25 ans.

Les garanties concernent la totalité du voyage, depuis les différentes procédures précédant le départ jusqu’à la fin du séjour.

Voici différentes assurances prises en charge par votre carte Gold :

Annulation ou interruption du voyage ;

Perte ou détérioration des bagages ;

Dommage ou vol sur un véhicule de location ;

Responsabilité civile à l’étranger ;

Assurance neige et montagne ;

Incidents et accidents de voyage.

Attention, notez bien que si vous souhaitez profiter de ces garanties, il est indispensable d’avoir payé les différents frais en rapport avec votre voyage avec votre CB Gold : achat des billets d’avion, réservations, location de voiture, etc.

Une assistance médicale de qualité

Outre les assurances, tirez profit des garanties d’assistance intéressantes de votre carte MasterCard haut de gamme.

Voici une partie des prises en charge de votre carte Gold :

Hospitalisation ou décès d’un membre de la famille ;

Assistance médicale lors d’un transfert ;

Assistance dans le cadre d’une poursuite judiciaire à l’étranger ;

Rapatriement en cas de maladie ou d’accident à l’étranger ;

Envoi de médicaments et accessoires médicaux à l’étranger (lunettes, prothèse, etc.) ;

Remboursement des frais médicaux à l’étranger ;

Chauffeur de remplacement.

Il faut prendre en compte que la carte Gold MasterCard présente des plafonds de garanties dans certains cas.

Une plus grande liberté au niveau des dépenses

En utilisant la carte Gold MasterCard, les plafonds de retrait et de paiement via votre compte bancaire sont plus élevés. Il ne s’agit pas ici d’une garantie à proprement dit, mais l’on peut considérer ce point comme un avantage non négligeable. Vous pouvez ainsi retirer de plus grosses sommes et dépenser davantage sans craindre de bloquer votre carte Gold. Le seuil de chaque plafond est modifiable selon certaines conditions.

En résumé, MasterCard propose différentes gammes de cartes bancaires qui répondent aux besoins de chaque utilisateur. Afin de profiter d’une assurance sur des besoins de base classiques, une carte standard suffit. Dès lors que vous estimez que vous présentez des exigences plus importantes, il est nécessaire de trouver une autre alternative. Optez alors pour une carte haut de gamme comme la MasterCard Gold.