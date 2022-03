Quels sont les bienfaits du savon au lait d’ânesse ?

Depuis des siècles, le lait d’ânesse est connu pour ses nombreuses vertus pour la peau. Sous forme de savon, quels sont les bienfaits du lait d’ânesse pour la peau ? Comment le choisir ?

Le savon de lait d’ânesse pour une peau douce

La première qualité du savon au lait d’ânesse, c’est de nourrir la peau. En effet, le lait d’ânesse est très riche en nutriments et composés indispensables pour une bonne santé de l’épiderme. Il renferme ainsi des vitamines, notamment A, D et E, mais également des acides gras essentiels et des phospholipides.

Ces derniers sont très importants dans la constitution des membranes cellulaires. Ils contribuent également au bon fonctionnement des cellules. Les phospholipides contenus dans un savon au lait d’ânesse permettent de nourrir et de régénérer la peau. Celle-ci paraît plus éclatante. Elle est aussi bien plus douce.

Un remède naturel contre les problèmes de peau

De par sa composition, le lait d’ânesse permet de soulager les symptômes de certains problèmes de peau. C’est notamment le cas pour l’acné, l’eczéma ou encore le psoriasis.

Le psoriasis

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique. Elle se manifeste par des plaques de couleur rouge, épaisses, plus ou moins étendues et au contour parfait délimité. Ces plaques sont couvertes par des squames, c’est-à-dire des peaux mortes de couleur blanchâtre.

Le traitement contre cette dermatose implique des traitements et crèmes riches en dermocorticoïdes, en phospholipides et en vitamine D. Ces deux derniers composés sont largement présents dans le lait d’ânesse.

L’eczéma

Comme le psoriasis, l’eczéma est une pathologie inflammatoire de la peau très répandue. Selon les chiffres officiels, trois millions de Français en souffrent au moins de manière épisodique.

Outre des prédispositions génétiques, l’eczéma se traduit par un dessèchement localisé de la peau. Cela s’accompagne généralement de démangeaisons très handicapantes. Le traitement généralement prescrit est à base de corticoïdes. Il s’agit souvent d’une pommade riche en phospholipides que l’on retrouve en grande quantité dans le lait d’ânesse.

Les personnes sujettes à l’eczéma ont intérêt à utiliser, non seulement un savon qui ne dessèche pas, mais également un savon riche en phospholipides.

L’acné

Si l’acné touche de nombreux adolescents, c’est parfois un problème de peau qui perdure après cette période de la vie. Pour freiner l’acné, il est recommandé d’utiliser un savon gras qui ne dessèche pas la peau. Le savon d’ânesse est tout indiqué.

Dans le domaine des cosmétiques, tous les produits ne présentent pas la même qualité. Pour profiter au mieux des bienfaits du savon d’ânesse, il convient de se pencher sur la composition de celui que vous êtes sur le point d’acheter.

En effet, l’ingrédient principal, le lait d’ânesse, n’est pas présent de la même manière dans tous les savons. Certains n’en contiennent que 2% ou 3%, là où d’autres affichent jusqu’à 20% et même bien plus. Bien évidemment, ce sont précisément ces derniers qui sont à privilégier. Ce sont également les plus coûteux car le lait d’ânesse est un ingrédient cher.

Il ne faut évidemment pas s’arrêter à ce seul composant pour choisir votre savon au lait d’ânesse. Vous devez vous intéresser à tous les autres pour éviter ceux qui contiennent de l’huile de palme. Certains fabricants rusent en utilisant différentes appellations parmi lesquelles : “huile palmiste”, “graisse de palme”, “oléine de palme”, “huile végétale” (sans autre précision), “graisse végétale”(sans autre précision), “monostéarate de palme”, etc.

Par ailleurs, vos cosmétiques au lait d’ânesse ne doivent contenir ni paraben ni EDTA. Évitez également tout ce qui est colorant de synthèse.

Enfin, certains savons peuvent contenir des huiles essentielles. Celles-ci ajoutent un délicat parfum à votre savon. Malheureusement, ces huiles essentielles ne sont pas bien tolérées par tous les utilisateurs. Elles sont notamment à proscrire pour les enfants.