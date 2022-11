Quels sont les avantages de l’estimation immobilière en ligne gratuite ?

Le marché de l’immobilier évolue très vite, c’est pourquoi l’estimation d’un bien immobilier est une étape cruciale. La valeur d’un bien immobilier dépend en effet de l’état du marché à un moment précis. Pour faire estimer votre bien immobilier, vous pouvez faire appel à un professionnel mais également faire une demande en ligne et ce, gratuitement. Cet article vous explique quels sont les avantages de cette méthode et comment elle fonctionne.

Faire une estimation en ligne gratuitement : les atouts

Effectuer une estimation de votre bien immobilier présente plusieurs avantages. D’abord, le fait que l’estimation soit gratuite est particulièrement intéressant économiquement. C’est une étape qui peut vite coûter cher en effet, sans qu’il y ait l’assurance d’une vente au bout. Il existe bien des professionnels qui peuvent faire une estimation gratuitement mais ils prennent un pourcentage sur le montant de la vente. Cette somme correspond à des honoraires. Si vous optez pour l’estimation en ligne, il faut veiller à choisir un site d’estimation avec soin afin de bénéficier d’un service de qualité.

Ensuite, les outils proposés sur les sites internet pour faire une estimation immobilière gratuite sont simple à utiliser. Il suffit simplement de rentrer les différentes informations concernant votre bien et ce, le plus honnêtement possible. Les informations demandées vont de la superficie à la localisation, jusqu’à l’orientation des pièces.

Enfin, faire une estimation en ligne est un gain de temps considérable. Vous n’avez pas à prendre contact avec différentes personnes ou vous déplacer pour des rendez-vous. L’opération est en plus très rapide à faire. Avec un agent immobilier, vous êtes au contraire contraint de prendre rendez-vous pour un premier échange. Il faut organiser ensuite une visite, puis attendre qu’une expertise soit faite. Cette expertise fait le bilan des atouts et des faiblesses du bien immobilier. Ce bilan sert à fixer une estimation la plus juste possible et il faut un certain temps pour faire ce travail. L’estimation en ligne vous propose d’obtenir une estimation très rapidement.

Il y a plusieurs critères à renseigner si vous souhaiter effectuer une estimation en ligne. Premièrement il vous faudra noter la localisation du bien immobilier. Il faut aussi donner la superficie, l’état du bien, le nombre de pièce qui le compose, le type de chauffage, l’étage auquel il se situe s’il s’agit d’un appartement et les informations sur les annexes (présence d’un garage ou d’une cave par exemple).

Grâce à toutes ces données, l’outil peut faire une analyse et comparer les informations avec celles d’autres biens immobiliers qui sont similaires. C’est pourquoi il est important de donner de bonnes informations. Plus vous serez précis, plus l’estimation sera pertinente. Le but est d’avoir une estimation qui vous permet de vendre votre bien le plus rapidement possible. Un mauvais prix fixé est une perte de temps et sur le long terme, d’argent. En effet, si le prix fixé est trop haut, alors le bien aura des difficultés à être vendu. Il faudra alors baisser le prix et cela peut être perçu négativement par les acheteurs. Un bien immobilier qui met du temps à se vendre accentue la méfiance des acheteurs.

L’estimation en ligne : une solution parfaite ?

Bien sûr, une estimation en ligne a ses limites. Elle peut mettre de côté des points positifs qu’un professionnel peut voir par exemple. Elle ne prend pas non plus en considération l’effet « coup de coeur » des potentiels acheteurs. Cependant cette méthode reste une bonne solution pour démarrer. Elle permet également d’avoir une meilleure connaissance de l’évolution du marché. Vous pouvez ainsi mieux jauger le bon moment pour lancer la vente d’un bien immobilier.