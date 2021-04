Accueil » Mode Comment nettoyer des cuissarde en daim ? Mode Comment nettoyer des cuissarde en daim ?

Chaque année, vous craquez sur une jolie paire de sandales d’été pour accompagner vos looks. Plutôt talon ou plat ? Le secret est de trouver la paire qui mettra vos gambettes en valeur… Psssttt, le blog KISS vous donne même des conseils pour les garder aussi beaux que le premier jour !

Ce serait un mensonge de dire que vous n’êtes pas ravi de ranger vos cuissardes et bottes Moon dans le fond de votre vestiaire… Vous avez peut-être une petite pincée dans le cœur, mais il est vite oublié lorsque vous êtes sur l’application Shoroomprivate et voyez des dizaines de sandales d’été.

Cuir ou daim ? Des couleurs sobres ou des tons colorés ? Craquez pour une paire féminine et décontractée qui vous accompagnera partout ! En passant, ils seront en contact avec du sable, de l’eau, de la saleté, de la transpiration… Alors, comment les nettoyer ?

👡 Si une tâche persiste et en fonction de sa taille, utilisez du liquide vaisselle, du savon pour les mains ou de la crème de soin du cuir,

👡 Pour nettoyer le à l’intérieur des sandales, utilisez un chiffon légèrement humidifié avec toujours une petite dose de savon ou de crème de soin (attention à l’eau endommager le cuir) et frottez doucement le cuir puis utilisez un chiffon propre pour essuyer la surface,

👡 Des odeurs persistantes ? Versez un peu de bicarbonate de soude sur la semelle de vos sandales, ce produit adsorbe naturellement les odeurs,

👡 Pour que vos sandales sèchent plus facilement, veillez à ne pas les exposer directement au soleil qui les endommagerait et pourraient causer des fissures sur le cuir. Choisissez une exposition à la lumière naturelle, simplement !

Robe longue, sac à main coloré, cheveux dans le vent et sandales sur les pieds : une vraie fashionista sortie d’un épisode de Sex and the City !

Sandales plates…

JM Diamant Sandales • Sandales en cuir Goldensun • CollectionIrl sandales en cuir métallisé • Sandales en cuir Goldensun

Sandales en cuir Goldensun • Sandales nubuck Goldensun • Sandales JM Diamant • Sandales en cuir CollectionIRL

… sandales talons

Elodie Leather Talon Sandales • Elodie Leather Heel Sandals • Sandales à talon en cuir Elodie • Sandales à talon en nubuck Elodie

Cuir Elodie Sandales à talon • JM Diamant sandales compensées • Sandales à talon en nubuck Elodie • CollectionIRL sandales compensées à empiècement floral

