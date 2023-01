comment fonctionne l’assurance scolaire BTS

L’assurance scolaire est un contrat par lequel vous recevez une indemnité en cas de sinistre survenant dans le cadre de vos études. Vous pouvez même y souscrire même quand vous désirez faire des études universitaires pour avoir le BTS. Toutefois, beaucoup d’étudiants ne maîtrisent pas la manière dont cette forme d’assurance fonctionne. Découvrez alors ce qu’il faut savoir à propos du fonctionnement d’une assurance scolaire BTS.

Assurance scolaire BTS : quel fonctionnement ?

Une assurance scolaire BTS est un contrat auquel vous pouvez souscrire dans le cadre de vos études pour l’obtention du BTS. Ainsi, son fonctionnement est assez simple à comprendre. En effet, vous serez indemnisé en cas d’accident dans votre université d’enseignement ou sur le trajet pour rentrer à la maison. Cela vous aide à effectuer les soins possibles pour votre rétablissement, par exemple dans le cas où vous vous blessez.

A lire en complément : Ironfx comment ça marche ?

Vous aurez également droit à une indemnité pour les incidents pouvant survenir au cours des activités, sorties ou évènements organisés dans votre université. D’autre part, une assurance scolaire BTS couvre la responsabilité civile de l’étudiant ayant souscrit. Au fait, elle permet de réparer les dégâts que vous aurez par mégarde causés à autrui dans le cadre de vos études.

Est-ce que l’assurance scolaire BTS est faite pour les étudiants majeurs ?

A voir aussi : Grayscale ajoute SOL et UNI au portefeuille du fonds Digital Large Cap

L’assurance scolaire BTS n’est pas seulement réservée aux étudiants mineurs. Elle est également accessible aux personnes âgées ayant plus de 18 ans. En effet, c’est une forme d’assurance qui existe pour tous étudiants de manière générale. Toutefois, il y a une limite d’âge à laquelle vous ne pouvez plus profiter des avantages d’une assurance scolaire BTS. Lorsque vous avez plus de 25 ans, il n’est plus possible que vous souscriviez à ce contrat.

Une assurance scolaire BTS est-elle obligatoire pour un étudiant ?

L’assurance scolaire BTS est un contrat auquel vous n’avez pas l’obligation de souscrire en tant qu’étudiant. Néanmoins, il est recommandé que vous le faites afin d’être pris en charge de façon automatique quand vous êtes victime d’un incident dans votre université. Vous aurez également le soutien possible pour dédommager quelqu’un à qui vous aurez porté préjudice.

Donc, n’hésitez pas à souscrire à une assurance scolaire BTS. À propos, sachez qu’elle est valide juste pour les problèmes pouvant survenir au cours d’un stage ou d’une sortie.

Quel est le coût d’une assurance scolaire BTS ?

Pour souscrire à une assurance scolaire BTS, vous devez prévoir au moins 10 €. Néanmoins, c’est un tarif qui peut s’avérer être variable selon la campagnie d’assurance auprès de laquelle vous désirez souscrire. Aussi, il y a les clauses prises en compte dans votre contrat qui déterminent le montant de l’assurance. Avec certaines garanties, vous aurez peut-être à payer au moins 15 € pour une assurance scolaire BTS. Toutefois, vous devez souscrire à une assurance qui vous couvre contre la majorité des risques auxquels vous êtes exposé dans votre université.

Une assurance scolaire BTS vous permet d’être pris en charge sans débourser aucun sou en cas d’incident pouvant survenir dans le cadre de vos études. Elle n’est pas obligatoire pour tous les étudiants mais elle est quand recommandé. Vous pouvez y souscrire si vous disposez au minimum de 10 €.