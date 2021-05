Accueil » Actu Cigarette électronique qui fuit ? Actu Cigarette électronique qui fuit ?

nébuliseur sans fuite, c’est vraiment possible ! Nous vous dirons oui et non. Parce que cela dépend de nombreux facteurs existants. Dans son utilisation, les joints, ainsi que l’assemblage, prévaudront dans le cas d’un Un atomiseur restructuré

. Mais nous allons essayer de répondre à toutes vos questions dans cet article.

atomiseur rta rdta sans fuite ?

Avec un atomiseur reconstructible sans fuite, en particulier du type RTA, il est possible de faire un MAIS ! Mais parce que c’est dans l’esprit d’un nébuliseur RTA , c’est une dépression. Le plateau de montage est situé en bas. Leur liquide est sujet à l’apesanteur et doit s’adapter parfaitement selon le nébuliseur choisi pour éviter les fuites. Parce que si votre assemblage est mal fait lorsque vous sucez et créez cet évidement dans l’atomiseur, vous êtes là si mauvais Fuite installée !

Dans le cas d’un nébuliseur , il est pratiquement impossible d’avoir des fuites, puisque la fixation est située en haut, puisque le liquide pénètre dans l’étagère de montage par capillarité. Mais parce qu’il y a toujours un mais, vous devez essayer de garder ce type d’atomiseur droit. Ne dormez pas longtemps, car cela peut entraîner de petites fuites dans la partie supérieure, c’est-à-dire votre étagère de montage.

Il s’agit d’assembler un atomiseur réutilisable, mais nous verrons dans cet article que diverses causes peuvent entraîner des fuites. Et surtout, comment les éviter si cela arrive !

Perte d’e-liquide, rien de gênant si elle est récurrente ! Il n’y a rien de plus désagréable qu’un réservoir qui fuit. Sans serviettes en papier, vous êtes en Des fuites piégées !

Les débutants se retrouvent avec une goutte d’e-liquide à la main et la panique et se demandent pourquoi cela m’arrive ! Calmer est un problème qui peut arriver à n’importe qui, même les vapeurs expérimentés ont déjà dû y faire face.

Quelle que soit la marque ou le modèle de votre cigarette électronique , la grande majorité des fuites d’e-liquide se produisent à travers les trous de ventilation dans lesquels l’air pénètre dans l’atomiseur. Ce n’est généralement pas un défaut de fabrication, mais est généralement dû à ce que l’utilisateur a fait ou n’a pas fait.

Dans cet article, vous trouverez quelques conseils sur la façon de savoir d’où provient la fuite, comment résoudre le problème, et comment entretenir votre atomiseur et réservoir pour obtenir un atomiseur reconstructible sans fuite .

Vérifiez la force et l’emplacement de

De nombreux problèmes avec les fuites de liquide sont directement liés à la résistance et à l’assemblage. Dans le cas d’un atomiseur reconstructiblecoton , le placement du coton sera décisif ! Il est nécessaire de mettre assez pour éviter les fuites, mais aussi pas trop de charge pour le liquide pour atteindre votre résistance.

La plupart des marques de clearomiseur ont des résistances spécifiques. Assurez-vous d’utiliser les résistances recommandées par votre marque de matériel. Rappelez-vous également que rien ne dure éternellement et selon l’utilisation devra remplacer la résistance.

Si vous avez maintenu la même résistance pendant des semaines, que ce soit pour un nébuliseur ou un clearomiseur , il viendra un moment où le goût sera affecté et vous êtes susceptible d’être avec des fuites de liquide

Avec un clearomiseur, les résistances sont stockées dans nombre, par conséquent, il est normal de trouver un défaut de temps en temps. Le coût du remplacement est relativement peu coûteux. Cependant, si votre clearomiseur a souvent des fuites, remplacez-le pour résoudre le problème. Parce qu’il peut ne pas être la résistance est le problème, mais le clearomiseur qui est cassé.

Nettoyez le réservoir

Afin d’avoir un atomiseur bien rétractable sans fuite le plus longtemps possible, vous devez l’attendre régulièrement. Au fil du temps, les particules e-liquides peuvent adhérer au fond du réservoir et causer des problèmes, puisque la filtration est l’une des plus importantes. Prenez soin de votre atomiseur, gardez-le dans le temps et le temps afin qu’il fonctionne comme le premier jour d’utilisation.

Chaque fois que vous changez de résistance, démontez le réservoir, rincez abondamment avec de l’eau et laissez-le avant réutilisation séchage. Pour un nettoyage plus profond, séparez toutes les parties en les immergeant dans de l’alcool pour éliminer toutes les particules d’e-liquide. Vous devez le faire plus souvent, si vous changez le goût souvent.

Remplissez soigneusement votre réservoir

cause la plus fréquente de fuite dans un atomiseur RTA La est le remplissage. Les réservoirs sont construits avec un tuyau de recirculation central qui traverse le corps principal du réservoir jusqu’à l’extrémité du tuyau d’écoulement, la cheminée.

Bien que les instructions d’utilisation avertissent, il est courant que certains vapeurs versent accidentellement le liquide dans la cheminée, provoquant des fuites et se gargariser. Veillez à ne pas le faire lorsque vous êtes plein avec le réservoir. Lorsque l’e-liquide atteint cette section, essuyez-le avec une serviette en papier avant de procéder.

Ne pas trop remplir. Si vous quittez une petite chambre d’aspiration, l’air ci-dessus fonctionne comme un aspirateur, ce qui empêche l’e-liquide de s’échapper.

Vous devez savoir combien d’e-liquide vous mettez dans votre réservoir. Mettez très peu de liquide et vous brûlerez la résistance. Réglez trop et vous aurez des fuites.

Le régulateur de débit d’air

Si le régulateur de flux d’air, le flux d’air, est très fermé, empêchez l’air de pénétrer dans le réservoir, vous devez donc faire des inhalations plus fortes. Dans cette situation, vous risquez d’entrer trop de liquide dans l’atomiseur, ce qui conduit à des inondations et, par conséquent, à une fuite de liquide. Ouvrez un petit conduit d’air pour permettre à plus d’air de s’écouler dans l’atomiseur et ainsi profiter d’un atomiseur sans fuite .

Tenir le réservoir à la verticale : atomiseur rdta

La plupart des atomiseurs conviennent aux conçu pour une utilisation verticale. Certaines marques mettent des joints sur le réservoir pour éviter la fuite de liquide à travers les trous de ventilation, mais d’autres ne le font pas, car ils sont conçus pour une utilisation verticale.

Essayez de vapeur dans différentes positions et détectez si les fuites disparaissent en maintenant votre appareil à un angle plus vertical.

Méfiez-vous des fissures dans votre réservoir

Pour commercialiser un bon atomiseur sans fuite, beaucoup utilisent Pyrex pour leurs réservoirs, un matériau assez durable qui ne se fissure pas si facilement. Cependant, ils ne sont pas indestructibles, et si vous n’êtes pas prudent avec votre atomiseur , des déchirures peuvent se produire.

Parfois, les fissures peuvent être si petites que vous ne les remarquez même pas, vous ne les découvrirez que lorsque vous remplissez le réservoir et l’e-liquide commence à fuir.

Vérifier régulièrement votre réservoir, et si vous remarquez une fissure, ne vous inquiétez pas, la plupart des marques vendent cette partie séparément, vous n’avez pas besoin de remplacer complètement l’atomiseur.

Vérifier les joints

Des fuites avec votre atomiseur peuvent se produire si les parties de votre ator ne sont pas réglées correctement ou si elles ne sont pas boulonnées correctement. Cependant, il se peut aussi qu’un sceau soit défectueux.

Cependant, ne le vissez pas trop serré, car cela causera également des problèmes. Trouvez le point de réglage avec précision pour éviter les fuites de liquide.

Mais avec n’importe quel atomiseur réutilisable , vous avez des joints de remplacement. Si vous avez terminé plusieurs assemblages et que votre atomiseur fuit toujours, changez tous les joints toriques. Ou vérifiez si un joint n’est pas fendu ou endommagé.

Utilisez le bon e-liquide

La composition d’un e-liquide peut être différente, quelle que soit la teneur en nicotine. Le nom VG/PG indique la quantité de propylène glycol ( PG ) dans le liquide par rapport à sa teneur en glycérine végétale ( VG ). Les e-liquides à haute teneur en PG sont moins denses que ceux contenant un pourcentage plus élevé de VL et ont tendance à filtrer un peu plus.

Dans un atomiseur MTL qui utilise une faible valeur de résistance avec de la vapeur indirecte, les liquides qui sont les meilleurs sont ceux qui ont un taux de 50% PG et 50% VG

Et si vous faites la vapeur avec une base e-liquide à forte PG et un atomiseur qui vous permet de monter à haute puissance, et que votre réservoir fuit, essayez de passer à un liquide contenant plus de VG. C’est peut-être le problème.

Voyager avec un réservoir vide

Si vous voyagez avec votre atomiseur dans vos bagages, assurez-vous de l’emporter avec un réservoir vide. Les réservoirs ont des trous de ventilation à travers lesquels l’e-liquide peut s’échapper. Les bouteilles e-liquides sont plus solides et mieux scellées, ce qui en fait le meilleur choix pour voyager. Si votre atomiseur se déplace trop dans vos bagages, le réservoir, s’il est en verre, pourrait briser et inonder tout le contenu avec l’e-liquide. Alors faites le choix de mettre votre matériel dans une poche fermée et imperméable

Lécher avec un compte-gouttes

Si vous avez des fuites avec un compte-gouttes, cela peut également se produire. Nous allons essayer de prendre quelques cas pour ne pas faire d’erreurs. Parce que même si ce produit n’a pas de réservoir, Ils versent du liquide et il y a un flux d’air. Dans ce cas, vous pouvez avoir de petites fuites.

Avec un compte-gouttes, vous avez deux types de flux d’air. L’écoulement d’air au bas de la base ou un flux d’air supérieur dans le capuchon supérieur. Si le flux d’air est situé, le tirant d’air est au bas de la base, veillez à ne pas surremplir la base. Et dans une telle configuration, vous devriez toujours prendre soin de laisser votre compte-gouttes en position verticale.

C’ est la même chose si vous utilisez un compte-gouttes BF avec un bodt-chargeur. Comment remplir votre DDR sous pression du flacon liquide dans votre boîte, injectez seulement la quantité désirée. Cependant, c’est assez simple ! Lors de l’utilisation pour la première fois, faites des tests en enlevant le capuchon supérieur. Comptez le nombre de pression que vous devez appliquer sur le flacon à votre remplir correctement le plateau de montage.

En conclusion, ne généralisons pas non plus ! Ici, nous donnons toutes les choses qui peuvent le faire ! Cependant, l’utilisation d’un atomiseu r n’est pas synonyme de fuites. Correctement assemblé et régulièrement inspecté, vous pouvez passer des journées heureuses et paisibles avec votre équipement. Et surtout, orientez-vous vers le matériau qui appartient à votre vape. Faites bien conseiller, et ce sera la clé d’une bonne utilisation !

Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre boutique par e-mail ou par téléphone ! On est là pour ça.