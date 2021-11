Quel est le métier le mieux payé du monde ? Partager :







Tout le monde rêve de faire un travail qui lui permettra de gagner plusieurs milliers d’euros par an.

Plusieurs paramètres ont été pris en compte pour établir ce classement des emplois les mieux rémunérés au monde.

Les moyennes salariales à travers les continents ont été calculées dans chaque corps fonctionnel. Il convient de noter que certaines professions ne figurent pas dans cette liste, car elles sont exercées par très peu de personnes. Les footballeurs vedettes reçoivent des dizaines de millions d’euros par an, les acteurs et les chanteurs sont exclus de la liste.

1- Les administrateurs de sociétés sont les membres des conseils d’administration des sociétés. Pour les plus grandes sociétés du CAC 40, les administrateurs peuvent être payés plus de 150 000€ simplement en rejoignant le conseil d’administration. Et un administrateur peut siéger à plusieurs conseils d’administration et combiner son activité avec une activité salariée. Selon Challenges, le directeur de l’entreprise la mieux payée en 2012 est Antoine Beirnheim, qui a effectué 6 mandats et a reçu plus de 700 000 euros. Bien sûr, devenir administrateur d’entreprise n’est pas pour tout le monde, il doit avoir une longue carrière derrière lui et un réseau solide et aucune école ne le formera à ce métier.

2- Un PDG est responsable de tout ce qui touche aux relations publiques, à la communication à différents niveaux. Il possède une solide maîtrise des secteurs de la finance, de la gestion et du marketing. Dans les grandes entreprises, vous pouvez payer jusqu’à 132 649€, parfois plus.

3- Dans la plupart des pays, les chirurgiens peuvent gagner jusqu’à 118 000 euros par an. Soyez ont besoin de sept ans d’études générales suivies de quelques années de spécialisation pour en devenir un.

4- Après le métier de médecin, le métier de coureur est l’un des métiers les mieux rémunérés au monde. Le courtier est une figure très présente dans le domaine de la finance. C’est un intermédiaire financier. C’est l’entrepreneur moderne dont les émoluments atteignent 115 000 euros par an.

5- Les responsables marketing sont désormais essentiels pour améliorer le positionnement d’une entreprise sur un marché donné. Il s’agit principalement de la stratégie marketing de l’entreprise. Leur rémunération est d’environ 94 000 euros par an.

6- Le directeur financier est un élément essentiel au bon fonctionnement d’une entreprise. Gère le service financier et comptable et définit la politique les services financiers de la société. Il est payé dans les 89 000 euros par an.

7- Une entreprise ne survit qu’en vendant ses services ou produits. La réalisation de cela est effectuée par le directeur des ventes ou le directeur des ventes au sein de l’entreprise. Ses gains s’élèvent à 87 000 euros et à la poussière.

8- Tous les jeunes enfants rêvent de devenir pilotes. Difficile de résister, surtout avec un salaire de 88 000 euros. Une expérience et des qualifications formelles sont requises pour en devenir un.

9- Le directeur général et des opérations est chargé de diriger le travail quotidien au sein d’une entreprise. Il suit l’évolution des différentes activités et, en même temps, gère la cohésion entre les différents secteurs. Il est payé 86 000 euros.

10- Bien qu’il ne soit pratiqué que par quelques peu d’experts, le métier de soudeur en plongée, est l’un des mieux payés au monde avec un salaire d’environ 90 000 euros. Il intervient principalement dans le milieu aquatique.