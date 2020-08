Accueil » Habitat Quelles sont les normes de sécurité d’une cuve à fioul ? Habitat Quelles sont les normes de sécurité d’une cuve à fioul ?

Qu’on le veuille ou non, le fioul constitue l’une des sources d’énergie la plus utilisée, notamment pour le chauffage des maisons. Le stockage du fioul doit en revanche respecter des normes de sécurité précises.

Trouver du fioul de qualité à prix raisonnable

Chaque année, une maison de 100 m2 consomme en moyenne 2 000 litres de fioul, voire plus pour une maison ancienne. Cette consommation est d’autant plus importante en hiver lorsque la chaudière devient plus qu’indispensable. Cependant, le prix du fioul ne cesse de varier. Ainsi, afin de ne pas voir votre facture de chauffage exploser, il devient indispensable de trouver les fournisseurs les moins chers pour acheter du fioul au meilleur prix, en prenant compte la saisonnalité qui peut avoir une influence. Pour ce faire, vous pourrez vous tourner vers des sites tels que fioulaumeilleurprix.com qui affichent le prix du fioul en fonction des cours du marché, pour trouver du fioul plus abordable en fonction de la demande. Vous pourrez également vous faire livrer votre fioul pas cher dans des délais très courts.

Stocker le fioul : quelles sont les règles ?

Comme le pétrole, le fioul est un combustible qui, mal conservé, peut devenir dangereux, surtout s’il est stocké en grande quantité dans une habitation. L’arrêté du 1er juillet 2004 fixe les règles de sécurité pour le stockage de fioul domestique.

Que ce soit en plein air ou à l’intérieur, votre fioul doit être bien conservé pour votre protection. Si votre cuve n’est pas enterrée alors qu’elle est en plein air, il est préférable qu’elle soit opaque et doublement protégée dans une seconde enveloppe métallique ou maçonnée. De plus, aucune installation d’eau ou d’électricité ne doit passer par-dessous pour éviter toute explosion. Si elle est enterrée, optez pour une matière en acier pour éviter les risques de corrosion. Il est à noter que toutes les parties de votre logement ne peuvent accueillir la cuve à fioul. Elle est interdite sur les terrasses, les balcons et autres parties communes.

Si vous avez décidé de stocker votre cuve à l’intérieur, dans votre garage ou au sous-sol, sa capacité ne doit pas excéder les 2 500 litres. Elle doit toujours être munie d’une double protection et placée dans un endroit bien ventilé. En métal ou plastique, votre cuve devra également passer le test du feu pour être éligible. Au-delà de cette capacité, un local spécial devra être aménagé. Les murs et planchers doivent être coupe-feu d’au moins deux heures.

Avant de pouvoir stocker du fioul chez vous, vous devrez obtenir un certificat de conformité. Ce document est fourni par un professionnel agréé qui effectuera une série de tests sur votre installation. Pour une cuve supérieure à 1 500 litres, vous devrez aviser la préfecture en insérant le certificat de conformité à votre déclaration. Pour le nettoyage et l’entretien de votre cuve à fioul, il est recommandé de faire appel à un professionnel compte tenu de la complexité des installations.

Une législation a été récemment adoptée concernant l’interdiction d’installer une chaudière à fioul à partir du 1er janvier 2022. À partir de cette date, ce type de chaudière devra être remplacé en cas de panne non réparable. Des aides seront allouées aux ménages les plus en difficulté afin de changer leur installation et leur type de chauffage.