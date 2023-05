Assurance auto : que faire si aucune compagnie n’accepte votre dossier

Trouver une assurance auto adaptée à ses besoins et à son budget peut s’avérer être un véritable casse-tête pour certains conducteurs. En effet, il arrive que des automobilistes se voient refuser l’assurance par plusieurs compagnies, pour divers motifs tels que l’âge, le profil à risque ou encore un malus trop élevé. Face à ce type de situation, pensez à bien connaître les alternatives et les solutions pour s’assurer et ainsi pouvoir circuler en toute légalité. Dans ce contexte, nous nous pencherons sur les démarches à entreprendre pour réussir à obtenir une assurance auto en cas de refus.

Assurance auto : pourquoi votre dossier peut être refusé

Pourquoi votre dossier peut être refusé par les compagnies d’assurance auto ? Les raisons peuvent être variées, allant de l’âge du conducteur à sa situation financière, en passant par son lieu de résidence. Effectivement, certains automobilistes sont considérés comme des profils à risque pour les assureurs. C’est le cas notamment des jeunes conducteurs qui ont peu d’expérience sur la route et qui représentent donc un danger potentiel pour eux-mêmes ainsi que pour autrui. De même, si vous avez déjà été impliqué dans plusieurs accidents ou que vous avez cumulé un important malus, il y a de fortes chances que les assurances se montrent méfiantes vis-à-vis de votre profil.

La profession exercée peut aussi jouer un rôle déterminant dans la décision finale des compagnies d’assurance auto. Certains métiers sont considérés comme plus risqués, tels que chauffeur poids-lourd ou livreurs, et peuvent donc influencer négativement la décision prise par l’assureur.

Certains lieux géographiques présentent une forte sinistralité, ce qui rend difficile le travail des assureurs quant au calcul du risque encouru.

Dossier d’assurance auto refusé Les options à considérer

Si votre dossier a été refusé par toutes les compagnies d’assurance auto que vous avez sollicitées, il ne faut pas paniquer. Il existe effectivement des options à considérer pour obtenir malgré tout une couverture d’assurance.

Vous pouvez essayer de réduire le risque. Pour cela, commencez par choisir un véhicule moins puissant et plus sûr sur la route. Vous pouvez aussi opter pour un modèle moins prestigieux qui sera moins susceptible d’être volé ou vandalisé. Évitez de cumuler les amendes routières car cela peut augmenter significativement votre prime annuelle.

Cherchez des compagnies spécialisées : certains assureurs sont spécialisés dans l’accompagnement de conducteurs présentant des profils jugés ‘à risques’. Ils proposent donc souvent des tarifs attractifs à ces derniers. Toutefois, soyez prudent et vérifiez bien les termes du contrat avant de souscrire.

Vous pouvez aussi faire appel au Bureau central de tarification (BCT), organisme public chargé d’imposer aux assurances l’obligation de garantir tous les conducteurs, même ceux ayant un profil très risqué ou inconnu dont aucun assureur ne veut prendre en charge le dossier. Pensez à bien préciser que cette solution est réservée aux cas désespérés et qu’elle n’est efficace qu’en dernier recours.

Pensez à comparer plusieurs devis : si aucune assurance traditionnelle n’a souhaité assurer votre voiture, vous pouvez toujours essayer les courtiers en ligne qui ont accès à des offres d’assurances plus variées. Vous pouvez aussi tenter de négocier avec votre assureur en lui expliquant les raisons qui ont pu vous causer un malus ou une exclusion. Peut-être qu’il sera compréhensif et qu’il pourra trouver une offre adaptée à vos besoins.

Gardez en tête que si aucune compagnie d’assurance auto ne veut couvrir votre véhicule, cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes condamné à rouler sans protection. Il est toujours possible de trouver des solutions alternatives pour vous mettre à l’abri et circuler sereinement sur la route.

Améliorez votre dossier d’assurance auto pour l’avenir

Si vous souhaitez éviter de vous retrouver dans une situation similaire à l’avenir, pensez à bien rester attentif afin de ne pas manquer une offre avantageuse pour vos besoins. Comparez donc chaque année plusieurs devis en ligne pour trouver la meilleure offre du marché.

Prenez soin de bien informer l’assureur lorsqu’un sinistre survient : qu’il soit responsable ou non du dommage causé lors d’un accident routier ou d’un vol, l’assuré doit le signaler rapidement à son assureur. Il peut ainsi éviter des majorations de prime et améliorer sa réputation auprès des compagnies d’assurance.

En appliquant ces astuces pour améliorer votre dossier d’assurance auto, vous devriez être en mesure de trouver plus facilement une couverture adaptée à vos besoins. En cas de difficultés persistantes, n’hésitez pas à solliciter un courtier spécialisé pour qu’il vous accompagne dans vos démarches.

Assurance auto : quelles alternatives si toutes les options sont épuisées

Si malgré toutes ces démarches, vous n’êtes toujours pas éligible à une assurance auto traditionnelle, il existe tout de même des solutions alternatives qui peuvent vous permettre de rouler en toute légalité. Voici quelques-unes d’entre elles :

L’assurance tous risques temporaire : cette formule d’assurance auto est valable pour une durée limitée allant de 24 heures à plusieurs mois. Elle peut être souscrite dans les cas où l’on doit conduire un véhicule exceptionnellement ou lorsque l’on attend la résolution d’un problème administratif.

La garantie décennale automobile : cette solution concerne les professionnels du secteur automobile (garagistes, concessionnaires…) qui souhaitent assurer leur parc automobile contre tout dommage pouvant survenir pendant une période de 10 ans.

L’autopartage : en rejoignant une plateforme d’autopartage, vous pouvez partager votre voiture avec des membres inscrits et ainsi bénéficier d’une couverture collective grâce à l’assurance proposée par la plateforme.

Avant de recourir à ces alternatives, assurez-vous bien qu’elles sont conformes aux lois et réglementations applicables dans votre pays. Effectivement, certaines pratiques ne sont autorisées que dans le cadre très précis et défini par la loi.

Trouver une assurance auto adaptée peut s’avérer compliqué mais pas impossible. Il faut juste prendre son temps pour comparer chaque offre disponible sur le marché et mettre tout en œuvre pour présenter un dossier solide aux compagnies d’assurances. Si cela ne suffit pas, il reste encore des solutions alternatives telles que celles présentées ci-dessus.